La segunda etapa de la expansión de Ecobici sumará 7,500 bicicletas y 424 cicloestaciones adicionales y al menos 30,000 anclajes que serán ubicadas de acuerdo con estudios de demanda de la Semovi y en donde, a decir de la autoridad, se tomarán en cuenta la conectividad con otros sistemas de transporte público.

De acuerdo con la licitación, junto a las estaciones, la empresa podrá disponer de espacios publicitarios que deberán cumplir con lo establecido en la Ley de Publicidad Exterior de la Ciudad de México, mismos que coadyuvarán el mantenimiento del propio sistema.

En la expansión, Lyft –una de las empresas pioneras de la movilidad compartida que tiene presencia en 55 ciudades del mundo– continuará aportando las bicicletas y el software para la operación.

En casi 16 años de existencia, Ecobici se ha consolidado como el sistema de bicicletas más importante en América Latina y forma parte del sistema de Movilidad Integrada de la Ciudad de México.

Los usuarios de Ecobici realizaron 63,000 viajes por día durante 2025, lo que representa 106,000 kilómetros recorridos. En promedio, cada bicicleta pueda registrar unos 10 viajes por día, por encima de la media del estándar internacional de entre 4 y 5 viajes. Las alcaldías con mayor demanda de uso son Cuauhtémoc, Benito Juárez y Miguel Hidalgo.

En el 2025, los viajes en bicicleta pública representaron un ahorro de 894 toneladas de contaminantes de CO2.