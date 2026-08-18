El sistema de bicicletas compartidas Ecobici se ampliará de seis a nueve alcaldías en la Ciudad de México, con 15,000 bicicletas nuevas y 1,111 cicloestaciones que llegarán a Tlalpan, Iztacalco e Iztapalapa.
Este martes, la Secretaría de Movilidad capitalina dio a conocer el fallo de la licitación internacional a favor de la empresa 5M2, S.A. de C.V. que incluye la instalación de bicicletas y cicloestaciones, así como la operación y el mantenimiento del sistema hasta el 31 de julio de 2036.
"La determinación se llevó a cabo con estricto apego a los principios de legalidad, transparencia, imparcialidad y eficiencia, garantizando que la evaluación de las propuestas se realizó conforme a los criterios previamente establecidos y en igualdad de condiciones para las empresas participantes", señaló la dependencia en una tarjeta informativa.