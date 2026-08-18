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CDMX

Ecobici llegará a Iztapalapa, Iztacalco y Tlalpan con 15,000 bicis

La segunda etapa de la expansión de Ecobici sumará 7,500 bicicletas y 424 cicloestaciones adicionales.
mar 18 agosto 2026 04:43 PM
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Una persona en bicicleta acude al Paseo Ciclista Dominical en la CDMX.
El Gobierno CDMX busca ampliar el sistema Ecobici al oriente y sur de la ciudad, para llegar a las alcaldías Iztapalapa, Iztacalco y Tlalpan. (Foto: Graciela López Herrera / Cuartoscuro)

El sistema de bicicletas compartidas Ecobici se ampliará de seis a nueve alcaldías en la Ciudad de México, con 15,000 bicicletas nuevas y 1,111 cicloestaciones que llegarán a Tlalpan, Iztacalco e Iztapalapa.

Este martes, la Secretaría de Movilidad capitalina dio a conocer el fallo de la licitación internacional a favor de la empresa 5M2, S.A. de C.V. que incluye la instalación de bicicletas y cicloestaciones, así como la operación y el mantenimiento del sistema hasta el 31 de julio de 2036.

"La determinación se llevó a cabo con estricto apego a los principios de legalidad, transparencia, imparcialidad y eficiencia, garantizando que la evaluación de las propuestas se realizó conforme a los criterios previamente establecidos y en igualdad de condiciones para las empresas participantes", señaló la dependencia en una tarjeta informativa.

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La segunda etapa de la expansión de Ecobici sumará 7,500 bicicletas y 424 cicloestaciones adicionales y al menos 30,000 anclajes que serán ubicadas de acuerdo con estudios de demanda de la Semovi y en donde, a decir de la autoridad, se tomarán en cuenta la conectividad con otros sistemas de transporte público.

De acuerdo con la licitación, junto a las estaciones, la empresa podrá disponer de espacios publicitarios que deberán cumplir con lo establecido en la Ley de Publicidad Exterior de la Ciudad de México, mismos que coadyuvarán el mantenimiento del propio sistema.

En la expansión, Lyft –una de las empresas pioneras de la movilidad compartida que tiene presencia en 55 ciudades del mundo– continuará aportando las bicicletas y el software para la operación.

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En casi 16 años de existencia, Ecobici se ha consolidado como el sistema de bicicletas más importante en América Latina y forma parte del sistema de Movilidad Integrada de la Ciudad de México.

Los usuarios de Ecobici realizaron 63,000 viajes por día durante 2025, lo que representa 106,000 kilómetros recorridos. En promedio, cada bicicleta pueda registrar unos 10 viajes por día, por encima de la media del estándar internacional de entre 4 y 5 viajes. Las alcaldías con mayor demanda de uso son Cuauhtémoc, Benito Juárez y Miguel Hidalgo.

En el 2025, los viajes en bicicleta pública representaron un ahorro de 894 toneladas de contaminantes de CO2.

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El Plan de la CDMX para expandir ciclovías

En 2025, la jefa de Gobierno capitalina, Clara Brugada, anunció el Plan Ciclista 2025-2030 que prevé sumar 553 kilómetros de ciclovías en la CDMX y consolidar "la Ciudad de México como la capital de la movilidad ciclista”.

En junio del año pasado, anunció la construcción de nuevos biciestacionamientos en el sexenio y la ampliación del sistema Ecobici hacia el sur, oriente y norte de la ciudad.

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En 2010, nació Ecobici, el primer sistema de bicicletas públicas con anclaje en la Ciudad de México. Inició con 1,114 bicicletas, 85 cicloestaciones y una cobertura de 4.3 kilómetros, con la meta de captar al menos el 5% de los viajes realizados en transporte público en la capital.

Ecobici cuenta actualmente con 687 estaciones con alrededor de 9,300 bicicletas que dan servicio en seis alcaldías: Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo.

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Ecobici Bicicletas Ciudad de México

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