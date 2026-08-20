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CDMX

Partido Verde reconoce al Gobierno CDMX por dar continuidad a Ecobici

Con 1,111 estaciones y 15,000 bicicletas nuevas, el PVEM celebró el crecimiento del sistema de bicicletas compartidas de la Ciudad de México.
jue 20 agosto 2026 07:09 PM
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Paseo Ciclista Dominical
Perro de raza Chihuahua viaja sobre una canastilla de una bicicleta de ECOBICI, durante en Paseo de la Reforma, Ciudad de México. (Foto: Magdalena Montiel Velázquez / Cuartoscuro.com)

El Partido Verde de la Ciudad de México (PVEM) celebró la continuidad de Ecobici, tras la asignación de la expansión y operación del sistema de bicicletas compartidas a la empresa 5M2 S.A. de C.V. por parte de la Secretaría de Movilidad del Gobierno capitalino, vigente hasta 2036.

“Reconocemos y felicitamos al Gobierno de la Ciudad de México por continuar con la operación del sistema de bicicletas públicas Ecobici por los próximos 10 años.

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“La continuidad de este servicio representa una oportunidad para seguir fortaleciendo la movilidad sustentable en la capital y mejorar las alternativas de transporte disponibles para las y los habitantes de la capital”, indicó el partido a través de un comunicado.

Ecobici tendrá una nueva etapa de expansión: con 1,111 estaciones y 15,000 bicicletas nuevas, llegará a tres nuevas alcaldías –Iztapalapa, Iztacalco y Tlalpan– además de reforzar su presencia en las seis alcaldías donde ya opera: Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo.

El PVEM aseguró que espera que esto permita incrementar la eficiencia del servicio, así como la calidad, seguridad y accesibilidad a favor de las personas que usan la bicicleta como medio de transporte en la ciudad.

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En la Ciudad de México los viajes en bicicleta aumentaron 71% en seis años, al pasar de 267,000 viajes diarios en 2018 a 456,000 por día en 2024, de acuerdo con el último Conteo Ciclista realizado por Semovi.

Ecobici también creció en la ciudad: en su arranque en 2010 con 85 estaciones y 1,114 bicicletas registraba 3,000 viajes al día en promedio; mientras para 2025 alcanzó con 687 estaciones y 9,300 bicicletas alrededor de 63,000 viajes diarios.

Jesús Sesma, secretario general del PVEM CDMX, hizo un llamado desde el Congreso capitalino a la Secretaría de Movilidad para avanzar con la ampliación de Ecobici en la capital.

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