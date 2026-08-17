CDMX recupera cerca de 300 viviendas en combate contra el despojo

Brugada destacó la creación del Gabinete contra el Despojo, una estructura especializada para atender estos casos y coordinar acciones con distintas instituciones.

Sabemos que detrás de cada casa hay años de trabajo, esfuerzo y sueños.



Por eso, fortalecemos las acciones para combatir el despojo y brindar a las familias la certeza de que su patrimonio está protegido. Porque cuidar el hogar de las y los capitalinos también es cuidar su… pic.twitter.com/nMAF5Jm7CD — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) August 17, 2026

También dijo que se impulsaron reformas para endurecer las sanciones: cuando existen agravantes, el delito puede alcanzar hasta 23 años de prisión.

''Sabemos que detrás de cada casa hay años de trabajo, esfuerzo y sueños. Por eso, fortalecemos las acciones para combatir el despojo y brindar a las familias la certeza de que su patrimonio está protegido. Porque cuidar el hogar de las y los capitalinos también es cuidar su tranquilidad'', expuso la mandataria.

De acuerdo con información oficial, durante la primera etapa de operación del gabinete, entre abril y diciembre de 2025, se registraron 4,071 atenciones, se abrieron 399 expedientes por despojo y se realizaron 290 operaciones en inmuebles. En ese periodo fueron restituidos 94 inmuebles, además de otros que quedaron bajo aseguramiento.

Para 2026, las autoridades han ampliado los operativos y la atención de casos. En julio, por ejemplo, la Fiscalía capitalina reportó la recepción de 81 personas relacionadas con denuncias por despojo y el registro de 61 nuevos casos, mientras que autoridades y vecinos acordaron dar seguimiento periódico a los expedientes.

Las alcaldías de Cuauhtémoc, Benito Juárez y Miguel Hidalgo se encuentran entre las zonas donde se ha concentrado la atención por este delito.

En algunos casos, las autoridades han señalado la posible operación de grupos organizados que buscan apropiarse de inmuebles para posteriormente explotarlos o comercializarlos.

La administración capitalina también ha llamado a los propietarios a mantener en orden la documentación de sus viviendas, reportar cualquier intento de ocupación irregular, mantenerse en comunicación con sus vecinos y denunciar de inmediato actividades sospechosas.

En unidades habitacionales, las autoridades consideran que la organización vecinal es particularmente importante para detectar movimientos irregulares y evitar que redes dedicadas al despojo ingresen a los inmuebles.