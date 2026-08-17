Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
México

CDMX recupera cerca de 300 viviendas en combate contra el despojo

El Gobierno de Clara Brugada destaca la implementación reformas para endurecer las sanciones contra el despojo: cuando existen agravantes, el delito puede alcanzar hasta 23 años de prisión.
lun 17 agosto 2026 01:32 PM
Añadir Expansión Política en Google
Día 3 bloqueo Benito Juárez
Capitalinos afectados por el despojo se han manifestado en las últimas semanas. (Foto: Rogelio Morales Ponce/Cuartoscuro )

Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, informó que la estrategia de su administración contra el despojo de inmuebles ha permitido restituir o asegurar cerca de 300 viviendas para sus legítimos propietarios.

Las acciones son encabezadas por el Gabinete contra el Despojo, en coordinación con la Fiscalía capitalina.

Las víctimas de despojo en alcaldías de la capital enfrentan ocupaciones irregulares, conflictos legales y, en algunos casos, la actuación de grupos dedicados a apropiarse de inmuebles.

De acuerdo con el Gobierno de Ciudad de México, grupos como la Unión Tepito y el Cártel de Tláhuac se dedican a quitar sus casas a personas vulnerables, entre ellas adultos mayores.

Publicidad

Brugada destacó la creación del Gabinete contra el Despojo, una estructura especializada para atender estos casos y coordinar acciones con distintas instituciones.

También dijo que se impulsaron reformas para endurecer las sanciones: cuando existen agravantes, el delito puede alcanzar hasta 23 años de prisión.

''Sabemos que detrás de cada casa hay años de trabajo, esfuerzo y sueños. Por eso, fortalecemos las acciones para combatir el despojo y brindar a las familias la certeza de que su patrimonio está protegido. Porque cuidar el hogar de las y los capitalinos también es cuidar su tranquilidad'', expuso la mandataria.

De acuerdo con información oficial, durante la primera etapa de operación del gabinete, entre abril y diciembre de 2025, se registraron 4,071 atenciones, se abrieron 399 expedientes por despojo y se realizaron 290 operaciones en inmuebles. En ese periodo fueron restituidos 94 inmuebles, además de otros que quedaron bajo aseguramiento.

Para 2026, las autoridades han ampliado los operativos y la atención de casos. En julio, por ejemplo, la Fiscalía capitalina reportó la recepción de 81 personas relacionadas con denuncias por despojo y el registro de 61 nuevos casos, mientras que autoridades y vecinos acordaron dar seguimiento periódico a los expedientes.

Las alcaldías de Cuauhtémoc, Benito Juárez y Miguel Hidalgo se encuentran entre las zonas donde se ha concentrado la atención por este delito.

En algunos casos, las autoridades han señalado la posible operación de grupos organizados que buscan apropiarse de inmuebles para posteriormente explotarlos o comercializarlos.

La administración capitalina también ha llamado a los propietarios a mantener en orden la documentación de sus viviendas, reportar cualquier intento de ocupación irregular, mantenerse en comunicación con sus vecinos y denunciar de inmediato actividades sospechosas.

En unidades habitacionales, las autoridades consideran que la organización vecinal es particularmente importante para detectar movimientos irregulares y evitar que redes dedicadas al despojo ingresen a los inmuebles.

Publicidad

Tags

Ciudad de México Seguridad CDMX Fraudes

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad