Hoy No Circula: autos que descansan este miércoles 26 de agosto en CDMX y Edomex

Aunque las vacaciones de verano continúan, el programa Hoy No Circula se sigue implementando con normalidad este miércoles 26 de agosto en la Ciudad de México y algunos municipios del Estado de México.
Recuerda que este programa va más allá de las restricciones vehiculares, pues tiene como finalidad reducir las emisiones contaminantes.
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Autos que descansan este miércoles 26 de agosto
- Engomado rojo, terminación de placas 3 y 4.
- Holograma de verificación 1 o 2.
- Autos con placas foráneas sin holograma de verificación.
Recuerda que las restricciones de este programa permanecen activas de 5:00 a 23:00 horas, por lo que, en caso de que tu auto cumpla con alguno de los puntos mencionados, se recomienda considerar el uso de otras alternativas de transporte.
Autos que circulan con normalidad este miércoles 26 de agosto
- Autos con holograma de verificación 0 y 00.
- Autos con holograma de verificación 1 y 2 cuyas placas no terminen en 3 y 4.
- Autos eléctricos e híbridos, exentos como incentivo al uso de tecnologías alternativas.
- Vehículos de emergencia, transporte escolar o servicios funerarios que cumplan con las condiciones establecidas.
¿Cuál es la multa por no cumplir con el Hoy No Circula?
Incumplir con las restricciones vigentes en el programa Hoy No Circula pueden convertirse en un fuerte golpe al bolsillo de los automovilistas.
Estas son las multas vigentes, equivalentes a la Unidad de Medida y Actualización (UMA) actual:
- Multa mínima: 20 UMAs, 2,346 pesos.
- Multa máxima: 30 UMAs, 3,519 pesos.
Además de las multas, se deben sumar otros cargos por el arrastre y almacenamiento del vehículo en el depósito.
Las restricciones aplican en las 16 alcaldías de la CDMX, así como el los municipios conurbados del Estado de México:
- Atizapán de Zaragoza
- Coacalco
- Cuautitlán
- Cuautitlán Izcalli
- Chalco
- Chimalhuacán
- Chicoloapan
- Ecatepec
- Huixquilucan
- Ixtapaluca
- La Paz
- Naucalpan
- Nezahualcóyotl
- Nicolás Romero
- Tecámac
- Tlalnepantla
- Tultitlán
- Valle de Chalco
Adicionalmente, el programa Hoy No Circula también aplica en los municipios mexiquenses de Toluca y Santiago Tianquistenco. En dichas demarcaciones, se aplica de lunes a sábado con restricciones para autos con hologramas de verificación 1 y 2.