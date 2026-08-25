Hoy No Circula: autos que descansan este miércoles 26 de agosto en CDMX y Edomex

Autos que descansan este miércoles 26 de agosto

- Engomado rojo, terminación de placas 3 y 4.

- Holograma de verificación 1 o 2.

- Autos con placas foráneas sin holograma de verificación.

Recuerda que las restricciones de este programa permanecen activas de 5:00 a 23:00 horas, por lo que, en caso de que tu auto cumpla con alguno de los puntos mencionados, se recomienda considerar el uso de otras alternativas de transporte.

Los miércoles aplica a engomado rojo, placas terminación 3 y 4, con hologramas 1 y 2. (Galo Cañas/Cuartoscuro)

Autos que circulan con normalidad este miércoles 26 de agosto

- Autos con holograma de verificación 0 y 00.

- Autos con holograma de verificación 1 y 2 cuyas placas no terminen en 3 y 4.

- Autos eléctricos e híbridos, exentos como incentivo al uso de tecnologías alternativas.

- Vehículos de emergencia, transporte escolar o servicios funerarios que cumplan con las condiciones establecidas.

¿Cuál es la multa por no cumplir con el Hoy No Circula?

Incumplir con las restricciones vigentes en el programa Hoy No Circula pueden convertirse en un fuerte golpe al bolsillo de los automovilistas.

Estas son las multas vigentes, equivalentes a la Unidad de Medida y Actualización (UMA) actual:

- Multa mínima: 20 UMAs, 2,346 pesos.

- Multa máxima: 30 UMAs, 3,519 pesos.

Además de las multas, se deben sumar otros cargos por el arrastre y almacenamiento del vehículo en el depósito.