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CDMX

Hoy No Circula: autos que descansan este miércoles 26 de agosto en CDMX y Edomex

El programa Hoy No Circula va más allá de las restricciones vehiculares, pues tiene la finalidad de reducir emisiones contaminantes.
mar 25 agosto 2026 07:38 PM
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Hoy No Circula 19 de marzo de 2026: qué autos no pueden salir en CDMX y Edomex este jueves
El programa se aplicará con normalidad este miércoles. (Cuartoscuro)

Aunque las vacaciones de verano continúan, el programa Hoy No Circula se sigue implementando con normalidad este miércoles 26 de agosto en la Ciudad de México y algunos municipios del Estado de México.

Recuerda que este programa va más allá de las restricciones vehiculares, pues tiene como finalidad reducir las emisiones contaminantes.

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Autos que descansan este miércoles 26 de agosto

- Engomado rojo, terminación de placas 3 y 4.

- Holograma de verificación 1 o 2.

- Autos con placas foráneas sin holograma de verificación.

Recuerda que las restricciones de este programa permanecen activas de 5:00 a 23:00 horas, por lo que, en caso de que tu auto cumpla con alguno de los puntos mencionados, se recomienda considerar el uso de otras alternativas de transporte.

Hoy No Circula miercoles
Los miércoles aplica a engomado rojo, placas terminación 3 y 4, con hologramas 1 y 2. (Galo Cañas/Cuartoscuro)

Autos que circulan con normalidad este miércoles 26 de agosto

- Autos con holograma de verificación 0 y 00.

- Autos con holograma de verificación 1 y 2 cuyas placas no terminen en 3 y 4.

- Autos eléctricos e híbridos, exentos como incentivo al uso de tecnologías alternativas.

- Vehículos de emergencia, transporte escolar o servicios funerarios que cumplan con las condiciones establecidas.

¿Cuál es la multa por no cumplir con el Hoy No Circula?

Incumplir con las restricciones vigentes en el programa Hoy No Circula pueden convertirse en un fuerte golpe al bolsillo de los automovilistas.

Estas son las multas vigentes, equivalentes a la Unidad de Medida y Actualización (UMA) actual:

- Multa mínima: 20 UMAs, 2,346 pesos.

- Multa máxima: 30 UMAs, 3,519 pesos.

Además de las multas, se deben sumar otros cargos por el arrastre y almacenamiento del vehículo en el depósito.

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¿Dónde aplica el Hoy No Circula?

Las restricciones aplican en las 16 alcaldías de la CDMX, así como el los municipios conurbados del Estado de México:

- Atizapán de Zaragoza

- Coacalco

- Cuautitlán

- Cuautitlán Izcalli

- Chalco

- Chimalhuacán

- Chicoloapan

- Ecatepec

- Huixquilucan

- Ixtapaluca

- La Paz

- Naucalpan

- Nezahualcóyotl

- Nicolás Romero

- Tecámac

- Tlalnepantla

- Tultitlán

- Valle de Chalco

Adicionalmente, el programa Hoy No Circula también aplica en los municipios mexiquenses de Toluca y Santiago Tianquistenco. En dichas demarcaciones, se aplica de lunes a sábado con restricciones para autos con hologramas de verificación 1 y 2.

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¿Hay Doble Hoy No Circula este 26 de agosto?

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) no contempla la activación del Doble Hoy No Circula para este miércoles 26 de agosto de 2026.

Recuerda que esta medida extraordinaria únicamente entra en vigor cuando se activa Contingencia Ambiental por altos niveles de contaminación.

Tags

Multas automóviles, movilidad industria automotriz, autos eléctricos

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