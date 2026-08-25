Fiscalía CDMX investiga a 14 de sus propios funcionarios por despojo

Un total de 214 denuncias por posibles casos de despojo fueron recibidas del 5 al 23 de agosto, desde el anuncio del reforzamiento de la estrategia contra este delito en la ciudad.

De los casos reportados: cinco corresponden a despojo con violencia, en 29 casos se trata de despojo sin violencia, 130 casos están en revisión y 50 casos no corresponden a despojos sino a otros delitos o a conflictos civiles, por ejemplo: disputas entre familiares, vecinos, arrendadores y arrendatarios.

Alcalde indicó en conferencia de prensa que se ha logrado en el periodo con la estrategia:

-21 judicializaciones

-38 aseguramientos de inmuebles

-10 devoluciones de inmuebles

-136 derivaciones a Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias (MASC), principalmente en conflictos familiares y entre vecinos

-27 acuerdos reparatorios

-35 personas detenidas

Aunque el modus operandi en los casos confirmados de despojo suele ser sin violencia en la mayoría de los casos, la fiscal reconoció que en este delito también participan organizaciones criminales como Unión Tepito, Cártel de Tláhuac y Los Rodolfos, quienes sí recurren a la violencia para apropiarse de un inmueble.

Alcalde afirmó que desde 2025 se trabaja en el fortalecimiento de la Fiscalía Especializada en Delitos de Despojo, con el objetivo de asegurar los inmuebles en 15 días y llevar ante un juez a las personas responsables en 30 días.