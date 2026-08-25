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CDMX

Fiscalía CDMX investiga a 14 de sus propios funcionarios por despojo

Un total de 214 denuncias por posibles casos de despojo fueron recibidas del 5 al 23 de agosto, desde el anuncio del reforzamiento de la estrategia contra este delito en la ciudad.
mar 25 agosto 2026 08:12 PM
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Bloqueo despojo Benito Juárez
Capitalinos se han manifestado en contra de los despojos. (Foto: Rogelio Morales Ponce/Cuartoscuro)

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ CDMX) abrió investigaciones ante Asuntos Internos en contra 14 de sus funcionarios por presuntas omisiones y actos de corrupción en casos de despojo, indicó la fiscal Bertha Alcalde.

"Estamos haciendo una evaluación muy clara de todos los casos denunciados y también de posibles patrones de denuncias en el pasado en determinadas agencias del Ministerio Público", dijo la titular de la Fiscalía capitalina.

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Un total de 214 denuncias por posibles casos de despojo fueron recibidas del 5 al 23 de agosto, desde el anuncio del reforzamiento de la estrategia contra este delito en la ciudad.

De los casos reportados: cinco corresponden a despojo con violencia, en 29 casos se trata de despojo sin violencia, 130 casos están en revisión y 50 casos no corresponden a despojos sino a otros delitos o a conflictos civiles, por ejemplo: disputas entre familiares, vecinos, arrendadores y arrendatarios.

Alcalde indicó en conferencia de prensa que se ha logrado en el periodo con la estrategia:

-21 judicializaciones
-38 aseguramientos de inmuebles
-10 devoluciones de inmuebles
-136 derivaciones a Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias (MASC), principalmente en conflictos familiares y entre vecinos
-27 acuerdos reparatorios
-35 personas detenidas

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Aunque el modus operandi en los casos confirmados de despojo suele ser sin violencia en la mayoría de los casos, la fiscal reconoció que en este delito también participan organizaciones criminales como Unión Tepito, Cártel de Tláhuac y Los Rodolfos, quienes sí recurren a la violencia para apropiarse de un inmueble.

Alcalde afirmó que desde 2025 se trabaja en el fortalecimiento de la Fiscalía Especializada en Delitos de Despojo, con el objetivo de asegurar los inmuebles en 15 días y llevar ante un juez a las personas responsables en 30 días.

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Sin embargo, Alcalde reconoció que en algunos casos se requiere de una revisión más profunda.

"La mayoría de estos casos derivan de conflictos que tienen procesos sucesorios, procesos civiles de otra naturaleza o conflictos por el inmueble.

"Esto no nos permite determinar de inicio si se trata o no de un despojo", señaló la fiscal.

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Alcalde pidió a la ciudadanía que en caso de dudas se comuniquen a la Línea Directa de la Fiscal con el número 55 5345 5000.

Así mismo, las personas pueden acceder a orientación legal gratuita en la Defensoría Social 'Ponciano Arriaga', la cual arrancó este 24 de agosto y dará asesorías sin costo cada lunes a las 16:00 horas en el Zócalo de la Ciudad de México con 100 abogados y abogadas.

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Seguridad CDMX Vivienda Fiscalía General de Justicia de la CDMX

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