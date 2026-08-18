Karime Moreno, aspirante que repite el examen de la UNAM: "hay que desmanchar la imagen de la generación tramposa"

"Es humano sentir coraje; no soy un copión"

Leonardo Esperón, de 23 años, llegó en avión desde Yucatán una noche antes.

En el primer examen realizado online, obtuvo 70 de los 45 aciertos que necesitaba para entrar a la carrera de Manejo Sustentable de Zonas Costeras.

Sin embargo, tras el escándalo por el uso de Inteligencia Artificial así como la venta de las respuestas del examen, el joven es uno de los 53,568 aspirantes que deben competir por un lugar en la UNAM por segunda vez.

“Me tocó hacer mi examen el primer día, a primera hora, y en cuanto acabé ya estaba todo el examen publicado en Facebook. Desde ese momento la UNAM pudo haber hecho algo”, cuenta.

Más de 53,000 aspirantes se registraron para presentar en el Palacio de los Deportes el examen de control presencial para el ingreso a licenciatura de la UNAM. (Foto: Graciela López Herrera / Cuartoscuro.com)

El cambio le ha costado unos 20,000 pesos al joven y su familia, entre vuelos para llegar al examen de control y un mes de renta que ya había pagado en Yucatán, pues esperaba comenzar clases en la Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad Mérida (ENES Mérida) el 7 de agosto.

Las autoridades universitarias acordaron no cobrar la prueba de control, pues los aspirantes ya habían pagado 490 pesos por el examen en línea invalidado. Pero la UNAM no contempló que algunos estudiantes tendrían dificultades para cubrir los gastos de traslado.

Para Leonardo, aunque la responsabilidad ha sido señalada en los aspirantes que hicieron trampa en el examen a licenciatura, la universidad tiene la otra mitad de la responsabilidad.

“Es humano sentir coraje cuando ya hicimos una prueba y nos piden que se realice otra, la realizamos pero aun así da coraje”, dice Leonardo.

Es inevitable sentir y no por eso merezco que me llamen que soy un copión o que mi generación va a ser la que cure con IA. Leonardo Esperón, aspirante de Manejo Sustentable de Zonas Costeras

Alrededor del Palacio de los Deportes, decenas de vendedores aprovecharon para ofrecer lápices del número 2 y plumas de tinta azul a las y los miles de aspirantes que se presentaron para ponerse a prueba por segunda vez, pese a que el examen fue aplicado en línea en computadoras disponibles en el recinto.

Tanto los alumnos aceptados como aquellos que lograron puntajes altos que les hubieran permitido ingresar a la carrera de su elección con base en los puntajes de los últimos cinco años pudieron presentar el examen de control de la UNAM. (Foto: Graciela López Herrera / Cuartoscuro.com)

En la Ciudad de México se realiza la última etapa del examen de control para la que la UNAM dispuso cuatro sedes en todo el país: además de la capital, la prueba se realizó en Tijuana, Oaxaca y León.

De acuerdo datos difundidos por la UNAM, en el examen de control aplicado el 12 y 13 de agosto en la sede de Léon se presentaron 1,777 de los 2,777 aspirantes inscritos, es decir, el 61%. Mientras en la sede de Oaxaca, donde se esperaba la llegada de 1,920 aspirantes el 13 de agosto, solo 894 realizaron el examen, un 46%.

