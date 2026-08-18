Karime Moreno, aspirante que repite el examen de la UNAM: "hay que desmanchar la imagen de la generación tramposa"

La joven de 17 años llegó dos horas antes por cualquier contratiempo. Al igual que los otros aspirantes espera conseguir uno de los 21,962 lugares que ofrece la UNAM para ingreso a licenciatura a través de examen.
Pese a los nervios, Karime considera que la prueba permitirá demostrar que la Generación Z no es la ‘generación tramposa’.
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“Me sentí algo preocupada pero igual creo que estuvo bien para desmanchar la imagen de la ‘generación tramposa’. Me parece injusto que estén generalizando así a toda la generación, cuando no es así, hay personas que se preparan desde que entran a la preparatoria”, afirma.
No todas las personas somos así, ojalá esta parte sirva para que vean quién no era tramposo.
Karime Moreno Méndez, aspirante de Ingeniería en Alimentos
Karime asegura no usó Inteligencia Artificial para obtener los 91 aciertos en el primer examen de los 61 reactivos correctos que necesitaba para ser aceptada en la licenciatura de Ingeniería en Alimentos.
Mientras terminaba la preparatoria, también iba a un curso de preparación para el examen y estudiaba por su cuenta después de clases junto a su amigo Diego Orlando Buitrón Ortiz, quien aplicó y fue admitido con 64 aciertos en la misma carrera en el primer examen.
“Siento que a todos nos pesa estar haciendo de nuevo el examen, entonces ya realizándolo siento que es un peso menos”, comenta Diego antes de entrar a la prueba.
Karime y Diego son parte de las 30.4 millones de personas nacidas entre 1995 y 2012 que forman parte de la Generación Z, que se caracteriza porque pertenece al mundo de la información inmediata y prácticamente todas y todos usan internet y redes sociales desde edades tempranas.
Una encuesta publicada en Harvard Business Review mostró que alrededor de 74% de los jóvenes de la Generación Z en Estados Unidos usa chatbots que funcionan con Inteligencia Artificial y 65% usan la IA como un remplazo a realizar búsquedas en Google, 52% como una herramienta de ayuda para sus trabajos, mientras 46% como apoyo al escribir.
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"Es humano sentir coraje; no soy un copión"
Leonardo Esperón, de 23 años, llegó en avión desde Yucatán una noche antes. En el primer examen realizado online, obtuvo 70 de los 45 aciertos que necesitaba para entrar a la carrera de Manejo Sustentable de Zonas Costeras.
Sin embargo, tras el escándalo por el uso de Inteligencia Artificial así como la venta de las respuestas del examen, el joven es uno de los 53,568 aspirantes que deben competir por un lugar en la UNAM por segunda vez.
“Me tocó hacer mi examen el primer día, a primera hora, y en cuanto acabé ya estaba todo el examen publicado en Facebook. Desde ese momento la UNAM pudo haber hecho algo”, cuenta.
El cambio le ha costado unos 20,000 pesos al joven y su familia, entre vuelos para llegar al examen de control y un mes de renta que ya había pagado en Yucatán, pues esperaba comenzar clases en la Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad Mérida (ENES Mérida) el 7 de agosto.
Las autoridades universitarias acordaron no cobrar la prueba de control, pues los aspirantes ya habían pagado 490 pesos por el examen en línea invalidado. Pero la UNAM no contempló que algunos estudiantes tendrían dificultades para cubrir los gastos de traslado.
Para Leonardo, aunque la responsabilidad ha sido señalada en los aspirantes que hicieron trampa en el examen a licenciatura, la universidad tiene la otra mitad de la responsabilidad.
“Es humano sentir coraje cuando ya hicimos una prueba y nos piden que se realice otra, la realizamos pero aun así da coraje”, dice Leonardo.
Es inevitable sentir y no por eso merezco que me llamen que soy un copión o que mi generación va a ser la que cure con IA.
Leonardo Esperón, aspirante de Manejo Sustentable de Zonas Costeras
Alrededor del Palacio de los Deportes, decenas de vendedores aprovecharon para ofrecer lápices del número 2 y plumas de tinta azul a las y los miles de aspirantes que se presentaron para ponerse a prueba por segunda vez, pese a que el examen fue aplicado en línea en computadoras disponibles en el recinto.
En la Ciudad de México se realiza la última etapa del examen de control para la que la UNAM dispuso cuatro sedes en todo el país: además de la capital, la prueba se realizó en Tijuana, Oaxaca y León.
De acuerdo datos difundidos por la UNAM, en el examen de control aplicado el 12 y 13 de agosto en la sede de Léon se presentaron 1,777 de los 2,777 aspirantes inscritos, es decir, el 61%. Mientras en la sede de Oaxaca, donde se esperaba la llegada de 1,920 aspirantes el 13 de agosto, solo 894 realizaron el examen, un 46%.
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El joven también es crítico hacia la UNAM, pues considera que la institución tardó en reaccionar y no fue hasta que los señalamientos crecieron en redes sociales y medios de comunicación, cuando la institución reaccionó.
“Dejando de lado si los alumnos hacían trampa o no, no se cercioraron si la empresa contratada cumplía con los requisitos que se ocupan en cuestión a la seguridad. Así como hubo tramposos con inteligencia artificial, hubo gente que utilizó la suplantación de identidad y se supone algunos a los que les fueron cancelados sus exámenes injustamente”, sostiene.
La UNAM enfrenta el proceso de selección a licenciatura más señalado de su historia y realizó una serie de medidas para enfrentar la crisis: interpuso una denuncia penal contra quienes resulten responsables de fraude, suspendió temporalmente las inscripciones de los alumnos de nuevo ingreso, retrasó el inicio de las clases para ellos al 31 de agosto; además de terminar el contrato con Territorium Life , la empresa encargada del examen en línea, y alistar tres auditorías al proceso de contratación y a la operación de la plataforma.
Una segunda oportunidad
Para muchos aspirantes es una segunda oportunidad en búsqueda de una mejor calidad de vida. Alrededor de 15.4 millones de jóvenes de entre 15 y 29 años en México con trabajo, el 60% labora en la informalidad y 61% carece de seguridad social.
Además enfrentan problemas de acceso a la educación, pues de los jóvenes de 15 a 17 años que viven en hogares de mayores ingresos, el 95% de ellos continúa estudiando. En contraste, quienes pertenecen a los hogares con menores ingresos siguen sus estudios solo el 59%, de acuerdo con un análisis de la Alianza Jóvenes con Trabajo Digno.
Kelly Saraí Sánchez Gómez, de 18 años, se sintió esperanzada al saber que se aplicaría el examen de control.
Me puse a llorar, dije ‘es otra oportunidad y me tengo que volver a esforzar,
Kelly Saraí Sánchez Gómez, aspirante de Enfermería.
La aspirante a estudiar Enfermería consiguió 92 aciertos, puntaje con el cual en 2025 hubiera sido seleccionada, pero su carrera fue una de las que subió el puntaje requerido este año a 102 aciertos.
“Me sentí muy triste porque es mi segundo año intentándolo. Saber que este año me esforcé y tuve que hacer ciertas cosas para que toda la información se me metiera a la cabeza, sí fue un poco triste al darme cuenta cuántas personas utilizaron la Inteligencia Artificial”, cuenta Kelly.
Las trampas siempre han existido pero creo que esta vez se dio más debido a la Inteligencia Artificial,
Kelly Saraí Sánchez Gómez, aspirante de Enfermería