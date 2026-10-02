La CDMX obtiene reconocimiento por el Bono Verde que emitió para las nuevas líneas de Cablebús

Juan Pablo de Botton, secretario de Administración y Finanzas, afirmó que apostar por la electromovilidad representa un paso hacia la equidad de las y los habitantes de la ciudad.

“(Significa) más transporte sustentable para comunidades que históricamente han tenido menos opciones para conectarse con el resto de la ciudad”, dijo a Expansión Política.

Dos nuevas líneas de Cablebús con Bono Verde

El Bono Verde se lanzó en 2025 y tuvo una alta demanda de inversionistas. Con este instrumento de financiamiento, usado para proyectos de mitigación y adaptación frente al cambio climático, se construirán dos nuevas líneas de Cablebús.

-Línea 5: Álvaro Obregón - Magdalena Contreras (15.4 kilómetros)

-Línea 6: Tláhuac - Milpa Alta (12.4 kilómetros)

El secretario de Finanzas explicó que una alta demanda significa un alto interés por parte de los inversionistas, pero además que se pueden obtener las mejores condiciones financieras.

“Esto sucede porque se hace un mecanismo de subasta inversa o subasta holandesa que nos permite escoger aquellos inversionistas que dan las mejores condiciones financieras y, en ese sentido, una mejor tasa de interés", indicó el funcionario.

¿Qué es un Bono Verde? Estos bonos tienen etiquetados los recursos de tal forma que estos se utilizan exclusivamente para proyectos que tienen fines de un impacto positivo hacia el medio ambiente. Juan Pablo de Botton, secretario de Finanzas de CDMX





El mecanismo de financiamiento no es nuevo: el primer Bono Verde en la Ciudad de México se emitió en 2016 por 1,000 millones de pesos en la Bolsa Mexicana de Valores, entonces para financiar parte de la Línea 12 del Metro, nuevos trenes para el Tren Ligero y la primera etapa de la Línea 5 del Metrobús.