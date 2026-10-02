El Gobierno de la Ciudad de México fue reconocido con el premio 'Urban Transporte Financing of the Year', como parte de los Project & Infrastructure Finance Awards de LatinFinance, por el Bono Verde de 3,000 millones de pesos que emitió para construir dos nuevas líneas de Cablebús con las que busca conectar las periferias y reducir la contaminación del aire en la capital.
La CDMX obtiene reconocimiento por el Bono Verde que emitió para las nuevas líneas de Cablebús
Juan Pablo de Botton, secretario de Administración y Finanzas, afirmó que apostar por la electromovilidad representa un paso hacia la equidad de las y los habitantes de la ciudad.
“(Significa) más transporte sustentable para comunidades que históricamente han tenido menos opciones para conectarse con el resto de la ciudad”, dijo a Expansión Política.
Dos nuevas líneas de Cablebús con Bono Verde
El Bono Verde se lanzó en 2025 y tuvo una alta demanda de inversionistas. Con este instrumento de financiamiento, usado para proyectos de mitigación y adaptación frente al cambio climático, se construirán dos nuevas líneas de Cablebús.
-Línea 5: Álvaro Obregón - Magdalena Contreras (15.4 kilómetros)
-Línea 6: Tláhuac - Milpa Alta (12.4 kilómetros)
El secretario de Finanzas explicó que una alta demanda significa un alto interés por parte de los inversionistas, pero además que se pueden obtener las mejores condiciones financieras.
“Esto sucede porque se hace un mecanismo de subasta inversa o subasta holandesa que nos permite escoger aquellos inversionistas que dan las mejores condiciones financieras y, en ese sentido, una mejor tasa de interés", indicó el funcionario.
¿Qué es un Bono Verde? Estos bonos tienen etiquetados los recursos de tal forma que estos se utilizan exclusivamente para proyectos que tienen fines de un impacto positivo hacia el medio ambiente.
El mecanismo de financiamiento no es nuevo: el primer Bono Verde en la Ciudad de México se emitió en 2016 por 1,000 millones de pesos en la Bolsa Mexicana de Valores, entonces para financiar parte de la Línea 12 del Metro, nuevos trenes para el Tren Ligero y la primera etapa de la Línea 5 del Metrobús.
No obstante, el Bono Verde 2025 es la mayor emisión etiquetada de la historia de la capital.
Además, es un paso hacia la meta de llegar a una reducción del 35% de las emisiones de contaminantes al aire para 2030, luego de que en la administración de Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México (2018-2024) se disminuyeran en 10.5% las emisiones de dióxido de carbono (CO2).
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Frente al éxito del Bono Verde, De Botton afirmó que se mantiene la puerta abierta a emitir nuevos bonos de este tipo en la actual administración.
“Es parte de esa estrategia financiera junto con el Fimas (Fideicomiso de Infraestructura, Movilidad, Agua y Seguridad) junto con el Fomix (Fondo Mixto de Promoción Turística), que le dan transparencia.
“Nosotros creemos que próximamente habrá más financiamientos de este tipo, buscaremos el momento que sea óptimo dadas las condiciones de mercado”, explicó el secretario de Finanzas.