Los eventos por Día de Muertos en la CDMX empiezan desde octubre

Octubre se caracteriza por las diversas actividades previas al Día de Muertos, una celebración en la que México es conocido a nivel mundial por la peculiar manera de recordar a familiares, amigos y mascotas que ya murieron. En la CDMX ya hay fecha para los desfiles y demás eventos con los que las personas salen a las calles disfrazadas en medio de olores de flor de cempasúchil, incienso y pan de muerto.
Estas son algunas de las que ya hay fecha, lugar y horario. Se prevé que tanto la Secretaria de Cultura de la CDMX, Gobierno capitalino como alcaldías den a conocer más durante el paso de los días.
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¿Cuándo es el Paseo Nocturno en Bicicleta?
Una de las actividades que se están volviendo emblemáticas en octubre es el Paseo Nocturno en Bicicleta en el que las personas salen a pedalear por avenida Reforma. La cita para pedalear será el sábado 24 de octubre y se llevará a cabo de las 19:00 a las 23:00 horas.
¡Prepara el disfraz y tu bici! 🚴♀️💀 Llega el Paseo Nocturno "Muévete en Bici" para celebrar el #DíaDeMuertos2026 .
📍 Reforma - Centro 🗓 Sábado 24 de octubre ⏰ 19:00 a 23:00 hrs
Si eres fan del chocolate podrás degustar diversos tipos en el Festival Cacao para Todos en el Museo Anahuacalli.
Las actividades iniciarán a partir de las 10:00 horas y se extenderán hasta las 19:00 horas en el recinto ubicado en la calle Museo 150, San Pablo Tepetlapa, alcaldía Coyoacán, en donde los visitantes podrán conocer la labor de los productores, artesanos y especialistas del cacao.
Este evento se llevará a cabo durante cuatro días, del jueves 29 de octubre al domingo 1 de noviembre.
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Festival de café, chocolate y pan de muerto
El Teatro Glaxo del Tec de Monterrey (campus CDMX) que se ubica sobre la calzada México-Xochimilco en la alcaldía Tlalpan será sede por dos días para quienes buscan degustar diversos sabores de pan de muerto, que dentro de la gastronomía mexicana es de los preferidos por los amantes de este alimento.
Se llevará a cabo el sábado 24 y domingo 25 de octubre en un horario de 10:00 a 19:00 horas.
La ruta será desde el Ángel de la Independencia al Zócalo el domingo 25 de octubre a partir de las 18:00 horas. En este evento las personas suelen maquillarse y vestirse como La Catrina, personaje que diseñó José Guadalupe Posadas y que a través de las décadas se ha convertido en un referente de esta festividad de fin de año.
¿Cuándo es el Desfile del Día de Muertos en la CDMX?
Se llevará a cabo el sábado 31 de octubre. Y los artistas que deseen participar con adornos de carros alegóricos podrán hacerlo tomando en cuenta temáticas como los 100 años del natalicio de José Alfredo Jiménez y Blanca Estela Pavón.
El décimo aniversario luctuoso de Juan Gabriel y Evita Muñoz Chachita, entre otros.
¿Habrá carrera por Día de Muertos?
La respuesta es sí. Los runners podrán correr caracterizados de catrinas en el Bosque de Chapultepec el domingo 1 de noviembre a partir de las 19:30 horas. La cita es en el Complejo Cultural Los Pinos y se podrá elegir entre distancias de 5 y 10 kilómetros, además de que habrá categorías infantiles especiales.
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La Unesco, el único organismo internacional de la ONU que trata la cultura, reconoció en 2008 el Día de Muertos como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por su significado de expresión tradicional y contemporánea, además de representativa y comunitaria.