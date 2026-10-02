Los eventos por Día de Muertos en la CDMX empiezan desde octubre

¿Cuándo es el Paseo Nocturno en Bicicleta?

Una de las actividades que se están volviendo emblemáticas en octubre es el Paseo Nocturno en Bicicleta en el que las personas salen a pedalear por avenida Reforma. La cita para pedalear será el sábado 24 de octubre y se llevará a cabo de las 19:00 a las 23:00 horas.



¡Prepara el disfraz y tu bici! 🚴‍♀️💀

Llega el Paseo Nocturno "Muévete en Bici" para celebrar el #DíaDeMuertos2026 . ​📍 Reforma - Centro

🗓 Sábado 24 de octubre

⏰ 19:00 a 23:00 hrs ¡Te esperamos! pic.twitter.com/89GvpZz3tA — Gobierno de la Ciudad de México (@GobCDMX) September 23, 2026

Si eres fan del chocolate podrás degustar diversos tipos en el Festival Cacao para Todos en el Museo Anahuacalli.

Las actividades iniciarán a partir de las 10:00 horas y se extenderán hasta las 19:00 horas en el recinto ubicado en la calle Museo 150, San Pablo Tepetlapa, alcaldía Coyoacán, en donde los visitantes podrán conocer la labor de los productores, artesanos y especialistas del cacao.

Este evento se llevará a cabo durante cuatro días, del jueves 29 de octubre al domingo 1 de noviembre.

