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México

Resultados del examen de control de la UNAM se publicarán el último fin de semana de agosto

La UNAM esperará a tener los resultados de todas las sedes para definir a los aspirantes aceptados. Además, ofreció disculpas a los estudiantes que tuvieron que presentar de nuevo la prueba.
lun 17 agosto 2026 01:01 PM
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(Graciela López/Cuartoscuro)

Los resultados del examen de control de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) serán publicados hacia el último fin de semana de agosto, informó Javier de la Fuente, secretario general de la institución.

Las pruebas aplicadas en Oaxaca, León y Tijuana la semana pasada ya generaron sus calificaciones “en tiempo real” y el mismo proceso se seguirá con los exámenes realizados en el Palacio de los Deportes. Sin embargo, la Universidad esperará a tener todos los resultados para definir a los aspirantes aceptados.

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“No puedes hacer nada hasta que tengas todos los resultados. Una vez que se tienen todos, hacemos la ponderación, la clasificación”, comentó De la Fuente.

Explicó que después se distribuirá a los aspirantes de acuerdo con los espacios disponibles en Ciudad de México, el área metropolitana y los estados.

El último fin de semana de agosto será el sábado 29 y domingo 30, mientras que las clases de nuevo ingreso están previstas para comenzar el lunes 31.

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UNAM ofrece disculpas por repetir el examen

La Universidad también ofreció disculpas a los estudiantes que tuvieron que presentar de nuevo la prueba. “Hay que pedir una disculpa, pasó algo inesperado que no tuvo que ver con muchos jóvenes, quienes hicieron todo formal y con meses estudiando, con el estrés de un nuevo examen”, dijo De la Fuente.

El funcionario aseguró que el examen no presenta problemas en sus reactivos y explicó que las tabletas utilizadas fueron prestadas por el Inegi.

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4,200 aspirantes acuden al examen en CDMX

4,200 de los 5,900 aspirantes que obtuvieron ficha asistieron este lunes al Palacio de los Deportes acudieron. Los estudiantes comenzaron a llegar desde las 5:00 horas y el examen arrancó a las 9:00.

La UNAM habilitó tres espacios: el pabellón Este, con capacidad para 3,700 aspirantes; el Oeste, para 1,400, y un domo, para unos 850.

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El ausentismo, explicó De la Fuente, puede deberse a que algunos jóvenes también participan en procesos de admisión de otras universidades.

La aplicación continuará en el Palacio de los Deportes hasta el miércoles 19 de agosto. Después, la UNAM integrará las calificaciones de todas las sedes y realizará la asignación de lugares antes de publicar los resultados.

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