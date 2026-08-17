Resultados del examen de control de la UNAM se publicarán el último fin de semana de agosto

“No puedes hacer nada hasta que tengas todos los resultados. Una vez que se tienen todos, hacemos la ponderación, la clasificación”, comentó De la Fuente.

Explicó que después se distribuirá a los aspirantes de acuerdo con los espacios disponibles en Ciudad de México, el área metropolitana y los estados.

El último fin de semana de agosto será el sábado 29 y domingo 30, mientras que las clases de nuevo ingreso están previstas para comenzar el lunes 31.

UNAM ofrece disculpas por repetir el examen

La Universidad también ofreció disculpas a los estudiantes que tuvieron que presentar de nuevo la prueba. “Hay que pedir una disculpa, pasó algo inesperado que no tuvo que ver con muchos jóvenes, quienes hicieron todo formal y con meses estudiando, con el estrés de un nuevo examen”, dijo De la Fuente.

El funcionario aseguró que el examen no presenta problemas en sus reactivos y explicó que las tabletas utilizadas fueron prestadas por el Inegi.