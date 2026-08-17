Resultados del examen de control de la UNAM se publicarán el último fin de semana de agosto

Los resultados del examen de control de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) serán publicados hacia el último fin de semana de agosto, informó Javier de la Fuente, secretario general de la institución.
Las pruebas aplicadas en Oaxaca, León y Tijuana la semana pasada ya generaron sus calificaciones “en tiempo real” y el mismo proceso se seguirá con los exámenes realizados en el Palacio de los Deportes. Sin embargo, la Universidad esperará a tener todos los resultados para definir a los aspirantes aceptados.