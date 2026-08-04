Las tres nuevas líneas de Cablebús de la CDMX alcanzan 20% de avance

“Hoy las tres nuevas líneas de Cablebús ya no son un proyecto en el papel, son obras en marcha”, aseguró la jefa de Gobierno, Clara Brugada, al presentar los avances de los proyectos.

Las obras beneficiarán diariamente a más de 200,000 personas, principalmente habitantes de zonas altas y periféricas de Tlalpan, Álvaro Obregón, Magdalena Contreras, Tláhuac y Milpa Alta.

De acuerdo con el secretario de Obras y Servicios, Raúl Basulto, los proyectos ya superaron distintas etapas de estudios y actualmente se realizan excavaciones, cimentaciones para estaciones y postes, además de la fabricación de componentes electromecánicos.

¡Las Líneas 4, 5 y 6 de @MICablebusCDMX son obras en marcha que registran un 20% de avance!



Realizamos una inversión histórica de más de $17 mil millones para conectar las zonas más altas de las periferias de nuestra ciudad. Estas obras significan justicia territorial:… pic.twitter.com/ZIZPxJCx7q — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) August 4, 2026

Línea 4: obras avanzan en Tlalpan

Sobre la Línea 4 se detalló que tendrá aproximadamente 11.4 kilómetros y nueve estaciones para conectar las partes altas de Tlalpan, particularmente la zona del Pedregal de San Nicolás, con Metro Universidad.

La obra tendrá una inversión aproximada de 4,700 millones de pesos y un periodo de ejecución estimado de dos años.

El Gobierno capitalino calcula que atenderá una demanda superior a 65,000 personas y reducirá a la mitad los tiempos de traslado, de aproximadamente 70 a 35 minutos.

Esta línea será financiada por el Gobierno federal, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum.

Las estaciones proyectadas incluyen Universidad, Cantera, Perisur, Vasco de Quiroga, Reforma, Deportivo Independencia, Cultura Maya y Pedregal de San Nicolás.

Línea 6 Milpa Alta - Tláhuac: Conectará a nuestros pueblos originarios en un trayecto de solo 35 a 40 min.



¡@MICablebusCDMX devuelve horas de vida a las familias de la #CapitalDeLaTransformación! pic.twitter.com/B1D1ydLBjt — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) August 4, 2026

Línea 5 será la más larga y terminará en 2028

Sobre la Línea 5 se detalló que será la de mayor extensión de las tres, con aproximadamente 15.4 kilómetros y 12 estaciones para conectar Metro Mixcoac con las zonas altas de Álvaro Obregón y Magdalena Contreras.

Tendrá dos ramales que se encontrarán en la zona de El Tanque: uno continuará hacia Oyamel, en Magdalena Contreras, y otro llegará a San Bartolo Ameyalco, en Álvaro Obregón.