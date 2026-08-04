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CDMX

Las tres nuevas líneas de Cablebús de la CDMX alcanzan 20% de avance

Las obras beneficiarán diariamente a más de 200,000 personas, principalmente habitantes de zonas altas y periféricas de Tlalpan, Álvaro Obregón, Magdalena Contreras, Tláhuac y Milpa Alta.
mar 04 agosto 2026 04:12 PM
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Este martes se informó que las líneas 4, 5 y 6 del Cablebús registran un avance cercano al 20%. (Fotos: Especiales)

Las tres nuevas líneas de Cablebús que construye el Gobierno de la Ciudad de México registran un avance conjunto cercano al 20% entre obra civil y electromecánica, mientras que la administración capitalina prevé alcanzar 40% al cierre de 2026.

La jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada, detalló este martes en conferencia de prensa que las líneas 4, 5 y 6 representan una inversión superior a 17,000 millones de pesos y sumarán casi 40 kilómetros de recorrido, alrededor de 30 estaciones y 235 postes en cinco alcaldías de la capital.

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“Hoy las tres nuevas líneas de Cablebús ya no son un proyecto en el papel, son obras en marcha”, aseguró la jefa de Gobierno, Clara Brugada, al presentar los avances de los proyectos.

Las obras beneficiarán diariamente a más de 200,000 personas, principalmente habitantes de zonas altas y periféricas de Tlalpan, Álvaro Obregón, Magdalena Contreras, Tláhuac y Milpa Alta.

De acuerdo con el secretario de Obras y Servicios, Raúl Basulto, los proyectos ya superaron distintas etapas de estudios y actualmente se realizan excavaciones, cimentaciones para estaciones y postes, además de la fabricación de componentes electromecánicos.

Línea 4: obras avanzan en Tlalpan

Sobre la Línea 4 se detalló que tendrá aproximadamente 11.4 kilómetros y nueve estaciones para conectar las partes altas de Tlalpan, particularmente la zona del Pedregal de San Nicolás, con Metro Universidad.

La obra tendrá una inversión aproximada de 4,700 millones de pesos y un periodo de ejecución estimado de dos años.

El Gobierno capitalino calcula que atenderá una demanda superior a 65,000 personas y reducirá a la mitad los tiempos de traslado, de aproximadamente 70 a 35 minutos.

Esta línea será financiada por el Gobierno federal, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum.

Las estaciones proyectadas incluyen Universidad, Cantera, Perisur, Vasco de Quiroga, Reforma, Deportivo Independencia, Cultura Maya y Pedregal de San Nicolás.

Línea 5 será la más larga y terminará en 2028

Sobre la Línea 5 se detalló que será la de mayor extensión de las tres, con aproximadamente 15.4 kilómetros y 12 estaciones para conectar Metro Mixcoac con las zonas altas de Álvaro Obregón y Magdalena Contreras.

Tendrá dos ramales que se encontrarán en la zona de El Tanque: uno continuará hacia Oyamel, en Magdalena Contreras, y otro llegará a San Bartolo Ameyalco, en Álvaro Obregón.

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El proyecto representa una inversión aproximada de 7,800 millones de pesos. La Secretaría de Obras informó que esta línea tendrá un periodo de ejecución de dos años y medio, por lo que se prevé que la obra concluya a mediados de 2028.

Las autoridades estiman una demanda superior a 95,000 pasajeros diarios y una población beneficiada de más de 146,000 habitantes.

El recorrido desde las zonas altas hasta Metro Mixcoac será de aproximadamente 45 minutos, frente a viajes que actualmente pueden alcanzar entre una hora y media y dos horas.

Línea 6 avanza, pero aún hay consultas pendientes

La Línea 6 tendrá alrededor de 12.4 kilómetros y comunicará Metro Tláhuac con comunidades de Tláhuac y Milpa Alta.

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La obra representa una inversión cercana a 4,800 millones de pesos y tendrá un periodo estimado de ejecución de dos años.

Las autoridades calculan una demanda superior a 45,000 usuarios y una población beneficiada de más de 186,000 habitantes de 26 colonias y pueblos.

Sin embargo, a diferencia de las otras líneas, parte del trazo continúa sujeto a procesos de consulta con pueblos originarios.

La secretaria de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes, Nelly Juárez Audelo, explicó que se realizaron procesos de consulta en siete pueblos relacionados con las líneas 5 y 6.

Las consultas incluyen tres etapas: una informativa, en la que las autoridades presentan las características técnicas y beneficios del proyecto; una deliberativa por parte de las comunidades, y una etapa de seguimiento mediante comisiones encargadas de vigilar los acuerdos.

De acuerdo con la funcionaria, las siete consultas realizadas hasta el momento fueron aprobadas.

Una de las más recientes fue la de San Antonio Tecómitl, donde el proyecto obtuvo 920 votos a favor, según las cifras presentadas por el Gobierno capitalino.

No obstante, todavía quedan comunidades de Milpa Alta donde deberá definirse la continuación del proyecto.

“Hasta aquí es donde se tiene autorizado por los pueblos. Acá falta todavía hacer consulta y lo que decidan los pueblos, como siempre”, señaló Clara Brugada al explicar el trazo de la Línea 6.

La mandataria aseguró que los trabajos que ya cuentan con autorización continúan y que las conversaciones con las comunidades pendientes siguen abiertas.

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Ciudad de México Cablebús Clara Brugada

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