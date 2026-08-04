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CDMX

Segundo Simulacro Nacional 2026: cuándo y a qué hora sonará la alerta sísmica en la CDMX

El ejercicio incluirá cinco escenarios de sismo, el envío de alertas a celulares y el registro de viviendas, escuelas y centros de trabajo para obtener una constancia de participación.
mar 04 agosto 2026 03:53 PM
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La alerta sísmica sonará en la Ciudad de México como parte del primer Simulacro Sísmico de 2026. (Expansión/Google AI Studio)

El Gobierno de México convocó al Segundo Simulacro Nacional 2026, un ejercicio preventivo con el que buscará poner a prueba la capacidad de respuesta de autoridades, empresas, escuelas y ciudadanía ante distintos escenarios de sismo en el país.

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) informó que el simulacro contemplará cinco hipótesis sísmicas elaboradas con información geofísica oficial, representativas de diferentes regiones del territorio nacional.

El objetivo es fortalecer la coordinación entre los tres órdenes de gobierno y fomentar la participación de la población para reducir riesgos frente a desastres, especialmente en la zona de la Ciudad de México y el Estado de México.

Como parte de la preparación, el gobierno federal también abrió el registro para que viviendas, centros de trabajo, escuelas y espacios comunitarios participen en el ejercicio y obtengan una constancia oficial al concluir la jornada.

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¿Cuándo será el Segundo Simulacro Nacional 2026?

El Segundo Simulacro Nacional 2026 se realizará el sábado 19 de septiembre, a las 12:00 horas, tiempo del centro de México.

La elección de un sábado busca facilitar la participación de las familias, quienes podrán revisar sus planes de emergencia en casa, mientras que empresas, escuelas y otras instituciones podrán activar sus protocolos de protección civil.

Antes del simulacro, a las 7:19 horas, la presidenta Claudia Sheinbaum encabezará el izamiento de la Bandera Nacional en el Zócalo de la Ciudad de México en memoria de las víctimas de los sismos de 1985 y 2017. Posteriormente, las autoridades instalarán una sesión del Comité Nacional de Emergencias para evaluar la capacidad de respuesta de las dependencias participantes.

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La alerta sísmica sonará a través de los altavoces del C5 y llegará a teléfonos celulares compatibles. (Diego Simón Sánchez)

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Sonará la alerta sísmica en altavoces y teléfonos celulares

Como parte del simulacro, la alerta sísmica se activará a las 12:00 horas de manera simultánea para avisar del inicio del ejercicio preventivo.

El aviso se emitirá a través de los altavoces del C5 instalados en la Ciudad de México y otras zonas donde opera el sistema de alertamiento, por lo que la población escuchará el sonido habitual de la alerta sísmica.

Además, las autoridades enviarán una alerta a los teléfonos celulares compatibles, como ocurrió durante ejercicios y pruebas anteriores. La notificación llegará acompañada de un sonido distintivo y un mensaje que indicará que se trata de un simulacro, con el objetivo de que la población identifique el aviso y active sus protocolos de protección civil.

Los cinco escenarios del Segundo Simulacro Nacional 2026

La Coordinación Nacional de Protección Civil diseñó cinco hipótesis sísmicas con base en información del Servicio Sismológico Nacional (SSN) y del Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred):

-Centro del país (escenario principal): sismo de magnitud 7.7, con epicentro en Tehuacán, Puebla.

-Noroeste: sismo de magnitud 7.1, con epicentro en Mexicali, Baja California.

-Noreste: sismo de magnitud 5.2, con epicentro en Ciudad de Allende, Nuevo León.

-Península de Yucatán: sismo de magnitud 7.0, con epicentro en Cabo Catoche, Quintana Roo.

-Golfo de Tehuantepec: sismo de magnitud 7.6, con epicentro en Tonalá, Chiapas.

De acuerdo con la CNPC, el escenario principal fue seleccionado porque representa un evento físicamente posible debido a la interacción de la placa de Cocos y permite evaluar uno de los escenarios de mayor riesgo para la Ciudad de México, donde los suelos blandos amplifican el movimiento sísmico y reducen el tiempo disponible para reaccionar tras la activación de la alerta.

Un equipo de rescate trabaja mientras un hombre rocía pesticidas en los escombros de un edificio en Caraballeda, Venezuela, el 22 de julio de 2026, casi un mes después de los terremotos del 24 de junio. El número de personas que murieron en los poderosos terremotos duales de Venezuela el mes pasado aumentó a 5.278, según cifras oficiales actualizadas el 20 de julio de 2026.
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¿Quiénes pueden participar en el simulacro?

La Coordinación Nacional de Protección Civil informó que ya se encuentra habilitada la plataforma para registrar inmuebles que participarán en el ejercicio.

Podrán inscribirse:

-Viviendas

-Escuelas

-Centros de trabajo

-Espacios comunitarios

-Centros de esparcimiento

Una vez concluido el simulacro, los participantes podrán descargar una constancia de participación de forma gratuita.

¿Cómo registrar un inmueble para el Segundo Simulacro Nacional 2026?

Las personas interesadas deberán ingresar a la plataforma habilitada por la Coordinación Nacional de Protección Civil y registrar los datos del inmueble donde se realizará el ejercicio.

Entre la información que se solicita se encuentra:

-Tipo de inmueble

-Nombre del responsable

-Domicilio

-Número estimado de participantes

-Datos de contacto

Tras concluir el simulacro, el sistema permitirá descargar una constancia oficial de participación.

Hernán Gil, un sobreviviente de los terremotos gemelos de Venezuela, es llevado a una ambulancia por miembros de equipos de rescate internacionales en Catia La Mar, Estado de La Guaira, Venezuela, el 2 de julio de 2026, ocho días después del terremoto.
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¿Por qué se realiza el Simulacro Nacional?

La titular de la Coordinación Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa, señaló que el ejercicio forma parte de las acciones para fortalecer la cultura de la prevención y mejorar la capacidad de respuesta ante emergencias de gran magnitud.

La funcionaria destacó que, a 40 años de la creación del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), México cuenta con mayores capacidades para atender desastres; sin embargo, subrayó que la preparación de la población continúa siendo un elemento clave para proteger la vida y reducir riesgos ante futuros sismos.

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Ciudad de México Sismos

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