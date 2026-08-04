Segundo Simulacro Nacional 2026: cuándo y a qué hora sonará la alerta sísmica en la CDMX

El Gobierno de México convocó al Segundo Simulacro Nacional 2026, un ejercicio preventivo con el que buscará poner a prueba la capacidad de respuesta de autoridades, empresas, escuelas y ciudadanía ante distintos escenarios de sismo en el país.

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) informó que el simulacro contemplará cinco hipótesis sísmicas elaboradas con información geofísica oficial, representativas de diferentes regiones del territorio nacional.

El objetivo es fortalecer la coordinación entre los tres órdenes de gobierno y fomentar la participación de la población para reducir riesgos frente a desastres, especialmente en la zona de la Ciudad de México y el Estado de México.

Como parte de la preparación, el gobierno federal también abrió el registro para que viviendas, centros de trabajo, escuelas y espacios comunitarios participen en el ejercicio y obtengan una constancia oficial al concluir la jornada.