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CDMX

La Fiscalía CDMX detiene a dos mujeres por presunto despojo en Benito Juárez

La Fiscalía reconoció que durante 2026 se han denunciado 30 casos de despojo tan solo en la colonia Del Valle.
jue 30 julio 2026 08:11 AM
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Virginia 'N', señalada como responsable de intentar invadir una casa en la colonia Del Valle, alcaldía Benito Juárez, fue capturada por la Fiscalía CDMX junto a una supuesta complice. (Foto: Fiscalía CDMX )

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ CDMX) detuvo a Virginia 'N' y Diana 'N', por un caso de despojo en la colonia Del Valle, que movilizó a vecinos de la alcaldía Benito Juárez. Ambas fueron trasladadas al Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla y quedaron a disposición de un juez de control.

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Vecinos de la colonia Del Valle señalaron públicamente a Virginia Vázquez García, mediadora privada certificada número 558 ante el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (TSJCDMX), como quien intentó invadir la casa ubicada en Cerrada Matías Romero 18.

"La investigación comenzó el 21 de julio de 2026, después de que la denunciante recibió alertas del sistema de seguridad instalado en el inmueble, ubicado en Cerrada de Matías Romero número 18, y detectó la presencia de personas en su interior. De acuerdo con las indagatorias, las imputadas habrían ingresado y ocupado la propiedad sin el consentimiento de la parte denunciante", señaló la Fiscalía capitalina.

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La Fiscalía capitalina obtuvo órdenes de aprehensión de un juez de control al presentar pruebas: entrevistas de la denunciante y nueve testigos, videograbaciones, inspecciones y dictámenes periciales, entre ellos uno en materia de cerrajería.

Mientras continúa la investigación, el inmueble se encuentra asegurado desde el 25 de julio.

La detención se dio horas después de que vecinos de la colonia Del Valle tuvieran una reunión de trabajo con Bertha Alcalde, titular de la Fiscalía capitalina y con César Cravioto, secretario de Gobierno de la ciudad.

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La Fiscalía reconoció que durante 2026 se han denunciado 30 casos de despojo tan solo en la colonia Del Valle.

"Un equipo especializado analiza la información de estos casos para identificar coincidencias en las formas de operación, posibles vínculos entre los hechos y a todas las personas que pudieran estar involucradas", indicó la dependencia en un comunicado.

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