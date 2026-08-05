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CDMX

Hoy No Circula 5 de agosto: autos que descansan en CDMX y Edomex este miércoles

El programa Hoy No Circula mantiene restricciones para determinados hologramas, engomados y terminaciones de placas.
mié 05 agosto 2026 06:03 AM
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Hoy No Circula
Antes de salir, revisa si tu coche circula este miércoles 5 de agosto. (LIVINUS/Getty Images)

Antes de salir de casa rumbo al trabajo es importante verificar si tu coche circula este miércoles 5 de agosto.

Si este día tienes previsto manejar por la Ciudad de México o el Estado de México, revisar el programa Hoy No Circula antes de tomar las llaves puede evitar una multa, gastos del corralón y ayudarte a reorganizar tus traslados con tiempo.

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¿Qué autos no circulan este miércoles?

El programa Hoy No Circula establece que este miércoles 5 de agosto deberán permanecer fuera de circulación los vehículos con:

- Engomado rojo

- Terminación de placas 3 y 4

- Holograma 1 y 2

Hoy No Circula miercoles
Los miércoles aplica a engomado rojo, placas terminación 3 y 4, con hologramas 1 y 2. (Galo Cañas/Cuartoscuro)

¿Dónde no podrás circular durante el Hoy No Circula?

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Segunda vida para la basura del Mundial 2026: 240 toneladas se convertirán en mobiliario urbano Julia Álvarez Icaza, secretaria del Medio Ambiente de la CDMX, afirma que el legado del Mundial no se limitará al mobiliario fabricado con deshechos, sino que se busca consolidar una política de gestión de residuos.

La restricción aplica de las 5:00 a las 22:00 horas en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y en los municipios del Estado de México donde opera el programa ambiental.

En territorio mexiquense aplica en:

-Atizapán de Zaragoza

-Coacalco

-Cuautitlán

-Cuautitlán Izcalli

-Chalco

-Chimalhuacán

-Chicoloapan

-Ecatepec

-Huixquilucan

-Ixtapaluca

-La Paz

-Naucalpan

-Nezahualcóyotl

-Nicolás Romero

-Tecámac

-Tlalnepantla

-Tultitlán

-Valle de Chalco

Además, el programa también opera en:

-Toluca

-Santiago Tianguistenco

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En estas dos ciudades mexiquenses, el Hoy No Circula funciona de lunes a sábado para vehículos con holograma 1 y 2 desde el 1 de julio, mientras que las multas comenzaron a aplicarse a partir del 1 de enero de 2026.

¿Quiénes sí pueden circular?

Los vehículos con holograma 0 y 00, además de los eléctricos, híbridos, motocicletas, transporte público, unidades de emergencia y aquellos contemplados en las excepciones oficiales, podrán circular con normalidad.

Las multas por no respetar el Hoy No Circula

No respetar el programa puede implicar una sanción económica equivalente a 20 y hasta 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA), es decir, una multa aproximada de 2,260 a 3,390 pesos con el valor vigente de la UMA en 2026.

Simulacro CDMX
Segundo Simulacro Nacional 2026: cuándo y a qué hora sonará la alerta sísmica en la CDMX El ejercicio incluirá cinco escenarios de sismo, el envío de alertas a celulares y el registro de viviendas, escuelas y centros de trabajo para obtener una constancia de participación.

A ello se suma el costo por arrastre y permanencia en el depósito vehicular en caso de que el automóvil sea remitido al corralón.

Aunque el Hoy No Circula opera de manera permanente, las autoridades recomiendan revisar el calendario diariamente, ya que cualquier modificación por contingencia ambiental cambia las restricciones habituales.

Qué hacer si tu auto descansa

Si tu vehículo no puede circular este miércoles, todavía hay varias opciones para evitar contratiempos.

Hoy No Circula
Hoy No Circula regula la circulación de autos según engomado, terminación de placa y holograma en CDMX y Edomex. (Archivo)

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Una de ellas es reorganizar los horarios de salida para aprovechar el transporte público. Sistemas como Metro, Metrobús, Cablebús, Trolebús, Mexibús y Tren Suburbano permiten conectar buena parte del Valle de México, mientras que las aplicaciones de movilidad pueden complementar el trayecto cuando sea necesario.

Tags

automóviles, movilidad Ciudad de México Contaminación ambiental

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