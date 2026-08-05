Hoy No Circula 5 de agosto: autos que descansan en CDMX y Edomex este miércoles

En estas dos ciudades mexiquenses, el Hoy No Circula funciona de lunes a sábado para vehículos con holograma 1 y 2 desde el 1 de julio, mientras que las multas comenzaron a aplicarse a partir del 1 de enero de 2026.

¿Quiénes sí pueden circular?

Los vehículos con holograma 0 y 00, además de los eléctricos, híbridos, motocicletas, transporte público, unidades de emergencia y aquellos contemplados en las excepciones oficiales, podrán circular con normalidad.

Las multas por no respetar el Hoy No Circula

No respetar el programa puede implicar una sanción económica equivalente a 20 y hasta 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA), es decir, una multa aproximada de 2,260 a 3,390 pesos con el valor vigente de la UMA en 2026.

A ello se suma el costo por arrastre y permanencia en el depósito vehicular en caso de que el automóvil sea remitido al corralón.

Aunque el Hoy No Circula opera de manera permanente, las autoridades recomiendan revisar el calendario diariamente, ya que cualquier modificación por contingencia ambiental cambia las restricciones habituales.

Qué hacer si tu auto descansa

Si tu vehículo no puede circular este miércoles, todavía hay varias opciones para evitar contratiempos.