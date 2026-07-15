Hoy No Circula: estos autos descansan el miércoles 15 de julio en CDMX y Edomex

¿Qué autos no circulan este miércoles 15 de julio?

Este miércoles 15 de julio, la restricción aplica para los siguientes autos:

- Engomado color rojo.

- Terminación de placas 3 y 4.

- Holograma de verificación 1 y 2.

La restricción está activa entre las 5:00 y 22:00 horas. Recuerda que el objetivo del programa Hoy No Circula es disminuir la cantidad de contaminantes generados por automóviles y así contribuir a mejorar la calidad del aire en una de las zonas metropolitanas con mayor parque vehicular del país.

El programa aplica en las 16 alcaldías de la CDMX. (Archivo)

¿En dónde aplica el Hoy No Circula?

Esta medida está vigente en las 16 alcaldías de la CDMX, así como en los municipios conurbados del Estado de México: Atizapán de Zaragoza, Coacalco, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec, Huixquilucan, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Tecámac, Tlalnepantla, Tultitlán y Valle de Chalco, donde opera el programa de manera permanente.

El programa también es válido en Toluca y Santiago Tianguistenco. Las multas por no respetar este programa comenzaron a aplicarse a partir del 1 de enero de 2026.