Hoy No Circula: estos autos descansan el miércoles 15 de julio en CDMX y Edomex

Antes de empezar este miércoles 15 de julio, recuerda que vale la pena revisar el programa Hoy No Circula, pues como es costumbre, se restringirá la circulación de miles de autos en la Ciudad de México y algunos municipios del Estado de México, pues esta medida busca reducir las emisiones contaminantes en la Zona Metropolitana del Valle de México.
Además de evitar contratiempos, consultar qué automóviles no circulan puede ahorrar multas de miles de pesos, así como el pago de grúa y hasta el envío del vehículo al corralón si se incumple con la restricción establecida por autoridades ambientales.