Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
CDMX

Hoy No Circula: estos autos descansan el miércoles 15 de julio en CDMX y Edomex

Consulta qué vehículos no podrán circular este miércoles 15 de julio en la CDMX y el Edomex, las excepciones al programa y cuánto podrías pagar si incumples la restricción.
mié 15 julio 2026 06:00 AM
Añadir Expansión Política en Google
hoy-no-circula-lunes-4-de-mayo-2026
El programa Hoy No Circula busca reducir emisiones contaminantes en la Zona Metropolitana del Valle de México. (ChepeNicoli/Getty Images)

Antes de empezar este miércoles 15 de julio, recuerda que vale la pena revisar el programa Hoy No Circula, pues como es costumbre, se restringirá la circulación de miles de autos en la Ciudad de México y algunos municipios del Estado de México, pues esta medida busca reducir las emisiones contaminantes en la Zona Metropolitana del Valle de México.

Además de evitar contratiempos, consultar qué automóviles no circulan puede ahorrar multas de miles de pesos, así como el pago de grúa y hasta el envío del vehículo al corralón si se incumple con la restricción establecida por autoridades ambientales.

Publicidad

¿Qué autos no circulan este miércoles 15 de julio?

Este miércoles 15 de julio, la restricción aplica para los siguientes autos:

- Engomado color rojo.

- Terminación de placas 3 y 4.

- Holograma de verificación 1 y 2.

La restricción está activa entre las 5:00 y 22:00 horas. Recuerda que el objetivo del programa Hoy No Circula es disminuir la cantidad de contaminantes generados por automóviles y así contribuir a mejorar la calidad del aire en una de las zonas metropolitanas con mayor parque vehicular del país.

Hoy No Circula
El programa aplica en las 16 alcaldías de la CDMX. (Archivo)

¿En dónde aplica el Hoy No Circula?

Esta medida está vigente en las 16 alcaldías de la CDMX, así como en los municipios conurbados del Estado de México: Atizapán de Zaragoza, Coacalco, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec, Huixquilucan, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Tecámac, Tlalnepantla, Tultitlán y Valle de Chalco, donde opera el programa de manera permanente.

El programa también es válido en Toluca y Santiago Tianguistenco. Las multas por no respetar este programa comenzaron a aplicarse a partir del 1 de enero de 2026.

Publicidad

¿Hay Doble Hoy No Circula?

Aunque el programa se aplica de forma permanente, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) está facultada para activar una contingencia ambiental por altos niveles de ozono o partículas.

Hasta ahora, las autoridades ambientales no han activado la contingencia ambiental, por lo que el calendario se mantiene sin cambios. A pesar de ello, se recomienda a automovilistas mantenerse informados ante avisos de autoridades, sobre todo en temporada de lluvias.

que-significa-letra-s-palanca-de-cambios-carro-automatico.png
¿Para qué sirve la "S" en la transmisión automática de tu auto y cuándo debes usarla? Utilizar esta función en el momento adecuado puede mejorar la respuesta del vehículo, aunque también tiene desventajas que conviene conocer.

Multas por no cumplir con el Hoy No Circula

De acuerdo con el Reglamento de Tránsito de la CDMX, quienes circulen cuando hay restricciones, se pueden aplicar multas equivalentes a 20 o 30 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), que se traduce en sanciones que superan los 3,000 pesos.

Además, existe la posibilidad de que el auto sea remitido a un depósito vehicular, lo que implica que el propietario además deberá cubrir el gasto de traslado de la grúa y los días de resguardo en el corralón.

Publicidad

Autos que sí circulan este 15 de julio

- Autos con holograma 0 y 00.

- Eléctricos e híbridos.

- Transporte público.

- Unidades de emergencia.

- Transporte escolar autorizado.

- Vehículos conducidos por personas con discapacidad que cuenten con el permiso correspondiente.

Tags

Multas movilidad

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad