Las lluvias han multiplicado la aparición de baches en la Ciudad de México y, ante el deterioro de las calles, algunos vecinos optan por repararlos por su cuenta. Sin embargo, esa acción puede derivar en una multa e incluso en un arresto administrativo si se realiza sin autorización.
La razón es que modificar la vía pública corresponde únicamente a las autoridades competentes. Esto es lo que establece la legislación capitalina y qué alternativas tienen los ciudadanos para reportar los baches de las calles.
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Temporada de lluvias aumenta los baches
La temporada de lluvias suele dejar calles con hoyos, pavimento levantado y vialidades dañadas que afectan tanto a automovilistas, motociclistas, transeúntes y ciclistas.
La combinación de agua, tránsito pesado y desgaste del asfalto acelera la formación de baches, un problema que cada año genera miles de reportes ciudadanos y costosas reparaciones para los vehículos.
Multas por arreglar un bache
Ante esta situación, no es raro encontrar personas que deciden rellenar los baches con cemento, grava u otros materiales para evitar accidentes o daños a los automóviles. Sin embargo, esa práctica puede traer consecuencias legales.
La Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México establece que utilizar o modificar el espacio público sin la autorización correspondiente constituye una infracción. En particular, el artículo 29 fracción IV considera como una falta cambiar el uso o destino de la vía pública sin permiso de la autoridad competente.
Además, el artículo 28, fracción II y III, sanciona acciones como impedir o estorbar de cualquier forma el uso de la vía y el espacio público, además de usar el espacio sin contar con la autorización.
Aunque la norma no menciona de manera expresa la frase "tapar un bache", realizar reparaciones sobre el pavimento entra dentro de esas modificaciones, ya que implica intervenir una vialidad pública sin autorización.
Las autoridades argumentan que estas obras pueden representar un riesgo si no cumplen con especificaciones técnicas, utilizan materiales inadecuados o carecen de señalización, lo que incluso podría provocar nuevos accidentes.
Por ello, la responsabilidad de reparar las calles recae en las alcaldías o en la Secretaría de Obras y Servicios (Sobse), dependiendo del tipo de vialidad.
¿De cuánto es la multa por tapar un bache?
De acuerdo con la Ley de Cultura Cívica, las personas que modifiquen la vía pública sin autorización pueden recibir una sanción económica. Las leyes y fracciones por las que las autoridades podrían imponer una multa serían el artículo 28, fracción II y III, y artículo 29, fracción IV.
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Ambos artículos y sus fracciones se pueden sancionar con una multa equivalente de 11 a 40 Unidades de Medida, lo que equivale a 1290.41 pesos hasta 4692.4 pesos; o arresto de 13 a 24 horas o trabajo en favor de la comunidad de 6 a 12 horas.
Reporta un bache de la CDMX
En lugar de intervenir directamente, el Gobierno de la Ciudad de México recomienda reportar los baches mediante Locatel, el SUAC o las plataformas digitales de las alcaldías para que personal especializado realice la reparación. Los medios para poder levantar tu reporte son:
- A través de WhatsApp con el chatbot de LOCATEL, solo es necesario mandar un mensaje al número 55 5658 1111.
- El chat de LOCATEL, a través de la página: 311locatel.cdmx.gob.mx es posible levantar un reporte a través del Sistema Unificado de Atención Ciudadana (SUAC), donde únicamente se deberá adjuntar la ubicación del bache y una fotografía del mismo.
- Marcar al *0311 una persona operadora pedirá la información necesaria para levantar el reporte.
- También está la App CDMX, en la deberás enviar una fotografía del bache, así como la ubicación del sitio donde se encuentra.
¿Qué alcaldía tiene más baches?
Según los datos abiertos del Sistema Unificado de Atención Ciudadana (SUAC), del 1 de enero al 28 de junio, los ciudadanos han realizado 30,992 solicitudes para atender baches, de las cuales 14,839 han sido cerradas y 16,603 siguen en estado de abiertas.
Además, muchas de las solicitudes recaen en el gobierno federal debido a que son en vialidades principales, de todas las solicitudes, al menos 16,939 son para el gobierno central. Por otro lado, las alcaldías han recibido 14,053 y las que más reportes tienen son: