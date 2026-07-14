Temporada de lluvias aumenta los baches

La temporada de lluvias suele dejar calles con hoyos, pavimento levantado y vialidades dañadas que afectan tanto a automovilistas, motociclistas, transeúntes y ciclistas.

La combinación de agua, tránsito pesado y desgaste del asfalto acelera la formación de baches, un problema que cada año genera miles de reportes ciudadanos y costosas reparaciones para los vehículos.

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que habrá un presupuesto especial para atender los baches en el país. (Foto: Margarito Pérez/Cuartoscuro.com)

Multas por arreglar un bache

Ante esta situación, no es raro encontrar personas que deciden rellenar los baches con cemento, grava u otros materiales para evitar accidentes o daños a los automóviles. Sin embargo, esa práctica puede traer consecuencias legales.

La Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México establece que utilizar o modificar el espacio público sin la autorización correspondiente constituye una infracción. En particular, el artículo 29 fracción IV considera como una falta cambiar el uso o destino de la vía pública sin permiso de la autoridad competente.

Además, el artículo 28, fracción II y III, sanciona acciones como impedir o estorbar de cualquier forma el uso de la vía y el espacio público, además de usar el espacio sin contar con la autorización.

Aunque la norma no menciona de manera expresa la frase "tapar un bache", realizar reparaciones sobre el pavimento entra dentro de esas modificaciones, ya que implica intervenir una vialidad pública sin autorización.

Las autoridades argumentan que estas obras pueden representar un riesgo si no cumplen con especificaciones técnicas, utilizan materiales inadecuados o carecen de señalización, lo que incluso podría provocar nuevos accidentes.

Por ello, la responsabilidad de reparar las calles recae en las alcaldías o en la Secretaría de Obras y Servicios (Sobse), dependiendo del tipo de vialidad.

¿De cuánto es la multa por tapar un bache?

De acuerdo con la Ley de Cultura Cívica, las personas que modifiquen la vía pública sin autorización pueden recibir una sanción económica. Las leyes y fracciones por las que las autoridades podrían imponer una multa serían el artículo 28, fracción II y III, y artículo 29, fracción IV.