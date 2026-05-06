CDMX ya exige licencia para conducir bici o scooter eléctrico: ¿cuál es y cuánto cuesta tramitarla?

Trámites de licencias tipo A1 y A2

La Semovi establece que uno de los requisitos obligatorios es aprobar la evaluación para conducción en motocicleta que incluye componentes como: revisión físico- mecánica del estado de la motocicleta, revisión del casco y equipo de protección, prueba de conocimientos, y prueba de pericia.

La dependencia capitalina sugiere a quienes la van a tramitar por primera vez que ingresen al siguiente enlace:

Conducción Segura para conocer de qué trata la prueba.

Después se debe sacar una cita para acudir a uno de los nueve centros evaluadores en donde se cobran 460 pesos por realizar esta prueba a quienes deseen obtener las licencias tipo A1 y A2.

En una de las sedes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, ésta se realiza sin costo de manera provisional que es el Depósito vehicular Módulo 39 ubicado sobre avenida 3 sin número en la alcaldía Iztapalapa.

Consulta aquí la ubicación de los módulos de evaluadores para conducción de motocicletas en la CDMX.

Se debe acudir con una cita previa que se saca con la cuenta LlaveCDMX en este enlace . Y se deben llevar los siguientes documentos:

1.- Identificación oficial (original, vigente y con fotografía)

2. Comprobante de domicilio de la Ciudad de México o del Estado de México.

3. Línea de Captura Pagada

4. Constancia de evaluación acreditada

El uso de patines y bicicletas eléctricas es cada vez más común en las diversas alcaldías en la CDMX, por lo que el gobierno ya dispuso de medidas para su regulación. (Foto: Magdalena Montiel Velázquez/Cuartoscuro)

Los centros certificadores notificarán a la Semovi cuando la persona se encuentre certificada a través de la CURP; posteriormente, la Secretaría de Administración y Finanzas habilitará la línea de captura asociada al documento oficial.

Ya que se aprobó la evaluación, se deberá descargar el formato de pago para el trámite de la licencia: ingresa a la página del Formato Múltiple de Pago de la Secretaría de Finanzas, y genera tu línea de captura para el pago de: Licencia Tipo A1 o Licencia Tipo A2

Se puede pagar en las oficinas de la Tesorería que hay en cada alcaldía, para mayor ubicación del módulo más cercano puedes llamar al siguiente teléfono para que te orienten: 55 5588 3388

¿Cuánto se paga en total?

Depende, si se opta por la Tipo A1 más la evaluación de conducción de motocicletas, se desembolsa un total de 910 pesos.

Por la licencia Tipo A2 y la evaluación de conducción de motocicletas se paga 1,360 pesos.

Si se decide acudir al centre de la SSC en la que por el momento no se cobra por la evaluación de conducción de motocicletas, solo se pagaría por el trámite de expedición de la licencia.

Además, se debe considerar que el precio aumenta con el trámite de la placa para los vehículos motorizados que rebasen los 25 kilómetros.