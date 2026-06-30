Arranca el emplacamiento de scooters, motos y bicis eléctricas en la CDMX a partir del 1 de julio

La jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada Molina, junto al secretario de Movilidad, Héctor Ulises García Nieto, y otros funcionarios capitalinos dieron a conocer los cambios al reglamento de Tránsito el 5 de mayo pasado debido al incremento de este tipo de vehículos en la CDMX, además de que se detectó que los puntos de venta crecieron aproximadamente 2,000% en cuatro años, de 2020 a 2024, de acuerdo a estudios que citó Brugada.

¿Cuáles son los VEMEPE?

Los vehículos motorizados eléctricos personales (VEMEPE) se dividen en dos categorías:

-Tipo A: peso menor a 35 kilos

-Tipo B: peso mayor a 35 kilos hasta 350 kilos

Quedan libres de tener que sacar placa los vehículos eléctricos tipo bicicleta, motoneta, bicicleta con un pequeño motor asistido que no rebasen los 25 kilómetros por hora ni tengan un peso mayor a 35 kilogramos, considerados Vehículos Eléctricos Personales (VEP).

Estos deberán contar con un holograma emitido por la Secretaría de Movilidad con el cual tendrán derecho de circular por las vías confinadas, es decir, las ciclovías.

Acciones prohibidas para los VEMEPE

- Este tipo de vehículos motorizados tienen prohibido circular sobre las banquetas.

- Tienen prohibido circular por las ciclovías o por los carriles confinados al transporte público, o por carriles centrales de vías de acceso controlado.

- No podrán circular por vías cuya velocidad máxima supere los 50 kilómetros por hora.

- Menores de edad no podrán conducirlos

- No podrán ser manejados bajo los efectos del alcohol.

Además de que será obligatorio portar casco y una licencia de conducir.

Fecha límite y multas

La fecha que se estableció para que este tipo de vehículos que se vendan a partir del 1 de julio deberán salir ya con una placa, por lo que se contó con un tiempo para que los ciudadanos que los compren, sepan que las empresas en donde las adquieran ya tienen que dárselas con la placa.

“Es importante decir que se va a homologar a los vehículos motorizados eléctricos, a algunas reglas y disposiciones que se aplican a las motocicletas”, explicó la jefa de Gobierno en ese entonces.

¿Cuánto cuestan las placas?

Habrá dos tipos de matrícula que costará $709, tipo A para los vehículos que pesen menos de 35 km y tipo B para los vehículos que pesen de 35 a 350 kg.