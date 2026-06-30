Las autoridades de la Ciudad de México (CDMX) informaron sobre los cambios al Reglamento de Tránsito capitalino que establece que los vehículos motorizados eléctricos (VEMEPE) tendrán que portar placas a partir del 1 de julio de 2026, además de licencia y casco, y en caso de no cumplir con esta serie de lineamientos se harán acreedores a multas.
Arranca el emplacamiento de scooters, motos y bicis eléctricas en la CDMX a partir del 1 de julio
La jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada Molina, junto al secretario de Movilidad, Héctor Ulises García Nieto, y otros funcionarios capitalinos dieron a conocer los cambios al reglamento de Tránsito el 5 de mayo pasado debido al incremento de este tipo de vehículos en la CDMX, además de que se detectó que los puntos de venta crecieron aproximadamente 2,000% en cuatro años, de 2020 a 2024, de acuerdo a estudios que citó Brugada.
¿Cuáles son los VEMEPE?
Los vehículos motorizados eléctricos personales (VEMEPE) se dividen en dos categorías:
-Tipo A: peso menor a 35 kilos
-Tipo B: peso mayor a 35 kilos hasta 350 kilos
Quedan libres de tener que sacar placa los vehículos eléctricos tipo bicicleta, motoneta, bicicleta con un pequeño motor asistido que no rebasen los 25 kilómetros por hora ni tengan un peso mayor a 35 kilogramos, considerados Vehículos Eléctricos Personales (VEP).
Estos deberán contar con un holograma emitido por la Secretaría de Movilidad con el cual tendrán derecho de circular por las vías confinadas, es decir, las ciclovías.
Acciones prohibidas para los VEMEPE
- Este tipo de vehículos motorizados tienen prohibido circular sobre las banquetas.
- Tienen prohibido circular por las ciclovías o por los carriles confinados al transporte público, o por carriles centrales de vías de acceso controlado.
- No podrán circular por vías cuya velocidad máxima supere los 50 kilómetros por hora.
- Menores de edad no podrán conducirlos
- No podrán ser manejados bajo los efectos del alcohol.
Además de que será obligatorio portar casco y una licencia de conducir.
Fecha límite y multas
La fecha que se estableció para que este tipo de vehículos que se vendan a partir del 1 de julio deberán salir ya con una placa, por lo que se contó con un tiempo para que los ciudadanos que los compren, sepan que las empresas en donde las adquieran ya tienen que dárselas con la placa.
“Es importante decir que se va a homologar a los vehículos motorizados eléctricos, a algunas reglas y disposiciones que se aplican a las motocicletas”, explicó la jefa de Gobierno en ese entonces.
¿Cuánto cuestan las placas?
Habrá dos tipos de matrícula que costará $709, tipo A para los vehículos que pesen menos de 35 km y tipo B para los vehículos que pesen de 35 a 350 kg.
Fecha de Multas
Después, se darán otros dos meses para que se construya o se adhiera a una cultura vial, y será a partir del 1 de septiembre de 2026 cuando la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX podrá aplicar multas a quienes no porten placas en sus scooters, bicis y motos eléctricas.
Se prevé que las multas vayan de las 10 a las 20 UMA´s que, de acuerdo con el valor establecido para este 2026, va de los 1,117 pesos hasta los 2,346 pesos; sin embargo, será aplicable hasta septiembre.
¿Y la licencia de conducir?
Los conductores que no tengan licencia deben tramitarla a partir del 31 de julio, pero los que tienen todavía vigente la tipo A deberán actualizarla por la A1 y A2 cuando esta haya expirado .
En caso de que se cuente con la licencia permanente no se deberá tramitar la licencia para motociclistas, es decir, la A1 y A2 que tienen una vigencia de tres años cada una.
La licencia tipo A1 es de 450 pesos
La licencia tipo A2 es de 900 pesos
En el caso de las conductores foráneos, deberán portar la licencia de su entidad en donde especifique que sí está avalada para manejar motocicletas, por lo que deberán portarla en todo momento que circulen por calles de la capital.
Se implementará un programa para que los policías de tránsito de la CDMX porten una cámara adherida a los uniformes para aumentar la confianza ciudadana y fortalecer la cultura de legalidad.