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CDMX

Rehabilitación de Línea 3 del Metro CDMX comenzará en 2027 y prometen que no cerrarán servicio

La jefa de Gobierno dio a conocer el plan de intervención de la Línea 3 que va de Universidad a Indios Verdes, con una inversión de más de 40,000 millones de pesos.
mar 14 julio 2026 01:45 PM
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La Línea 3 del Metro, que va de Indios Verdes a Universidad, será rehabilitada por el Gobierno CDMX. (Diana Zavala)

A partir de 2027 arrancarán las obras de rehabilitación de la Línea 3 del Metro, que va de Indios Verdes a Universidad, sin que se cierre el servicio durante los trabajos, afirmó la jefa de Gobierno, Clara Brugada.

“La obra que se tiene contemplada va a priorizar los trabajos por la noche, los fines de semana, por etapas, por tramos, con el menor tiempo de afectaciones. Aquí la idea es justamente no cerrar el Metro sino solo por horarios, por fines de semana y algunos días que sea necesario", dijo este martes.

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La mandataria aclaró que durante 2026 no se cerrará ninguna de las estaciones de la Línea 3, pues será este año cuando se realice la licitación de los trabajos para después pasar a la construcción de talleres y maquinaria especializada para la obra. Hasta el próximo año se comenzará a trabajar en las vías y estaciones.

Para esta renovación se contempla destinar alrededor de 40,000 millones de pesos, indicó la jefa de Gobierno.

Los principales problemas que se atenderán en la Línea 3 son:

-Se instalarán 45 trenes nuevos.
-Rehabilitación integral del sistema de vías y atención a hundimientos.
-Modernización de sistemas eléctricos, electromecánicos y contra incendios.
-Nuevo sistema de control de trenes y señalización con la última tecnología, CBTC.
-Rehabilitación y remodelación de todas las estaciones de la Línea 3.

Brugada afirmó que con la intervención de la Línea 3 se habrán renovado las tres líneas más antiguas del Metro, pues se suma a la Línea 1, intervenida en la administración de Claudia Sheinbaum, así como a la Línea 2, remodelada para recibir el Mundial de Futbol este 2026.

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El proyecto se realizará a través de una coinversión, la cual consiste en una participación conjunta con una empresa, explicó Juan Pablo de Botton, secretario de Administración y Finanzas. Una vez realizada la licitación, el proyecto se presentará ante el Congreso de la ciudad para su aprobación a finales de este año.

“Queremos que sean empresas con experiencia, empresas responsables las que puedan participar de este proyecto y obtener las mejores condiciones técnicas y financieras”, dijo De Botton.

La Línea 3 movilizó a 175 millones de personas durante 2025, colocándose como la segunda línea con mayor demanda en la red del Metro.

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Esta es la segunda intervención mayor del Metro capitalino en los últimos años, tras la remodelación completa de la Línea 1 del Metro de Pantitlán a Observatorio, realizada en la administración de Claudia Sheinbaum como jefa de Gobierno.

La intervención de la Línea 1 comenzó en julio de 2022 y aunque se anunció que el proyecto estaría completo para marzo de 2023, en realidad se fueron reinuagurando tramos a lo largo de tres años y cuatro meses, abriendo las últimas estaciones –Juanacatlán, Tacubaya y Observatorio– en noviembre de 2025, ya con Clara Brugada al frente del Gobierno capitalino.

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