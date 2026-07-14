Rehabilitación de Línea 3 del Metro CDMX comenzará en 2027 y prometen que no cerrarán servicio

La mandataria aclaró que durante 2026 no se cerrará ninguna de las estaciones de la Línea 3, pues será este año cuando se realice la licitación de los trabajos para después pasar a la construcción de talleres y maquinaria especializada para la obra. Hasta el próximo año se comenzará a trabajar en las vías y estaciones.

Para esta renovación se contempla destinar alrededor de 40,000 millones de pesos, indicó la jefa de Gobierno.

Los principales problemas que se atenderán en la Línea 3 son:

-Se instalarán 45 trenes nuevos.

-Rehabilitación integral del sistema de vías y atención a hundimientos.

-Modernización de sistemas eléctricos, electromecánicos y contra incendios.

-Nuevo sistema de control de trenes y señalización con la última tecnología, CBTC.

-Rehabilitación y remodelación de todas las estaciones de la Línea 3.

Brugada afirmó que con la intervención de la Línea 3 se habrán renovado las tres líneas más antiguas del Metro, pues se suma a la Línea 1, intervenida en la administración de Claudia Sheinbaum, así como a la Línea 2, remodelada para recibir el Mundial de Futbol este 2026.

El proyecto se realizará a través de una coinversión, la cual consiste en una participación conjunta con una empresa, explicó Juan Pablo de Botton, secretario de Administración y Finanzas. Una vez realizada la licitación, el proyecto se presentará ante el Congreso de la ciudad para su aprobación a finales de este año.

“Queremos que sean empresas con experiencia, empresas responsables las que puedan participar de este proyecto y obtener las mejores condiciones técnicas y financieras”, dijo De Botton.

La Línea 3 movilizó a 175 millones de personas durante 2025, colocándose como la segunda línea con mayor demanda en la red del Metro.