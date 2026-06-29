César Cravioto, secretario de Gobierno, indicó que la restricción de la venta de alcohol se implementará diversas colonias de la alcaldía Cuauhtémoc en donde se concentran los puntos de celebración después de los partidos de la Selección Mexicana:

Centro

Tabacalera

Juárez

San Rafael

Cuauhtémoc

Entre los puntos donde las autoridades vigilarán se respete la prohibición de la venta de bebidas alcohólicas se incluye el Zócalo, donde se ubica el FIFA Fan Fest, así como en las inmediaciones del Palacio de Bellas Artes, Alameda Central, Plaza de Santo Domingo y el Ángel de la Independencia.

Cravioto indicó que personal de la Secretaría de Gobierno realizará recorridos de supervisión en comercios.

El secretario de Gobierno capitalino señaló que se han decomisado alrededor de 40,000 latas de cerveza y más de 500 botellas de alcohol, más de 30 personas fueron remitidas al Juzgado Cívico, principalmente vendedores que se han resistido al decomiso de bebidas alcohólicas que ofrecían en vía pública durante los tres partidos que se han jugado en la Ciudad de México del Mundial, así como en la Marcha del Orgullo LGBT+.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, pidió a los aficionados a celebrar con responsabilidad y evitar el consumo excesivo de alcohol que representa un riesgo a la salud.