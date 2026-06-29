Desde las 15:00 horas de este martes hasta las 7:00 horas del miércoles, el Gobierno de la Ciudad de México aplicará Ley Seca en las principales zonas de los festejos de aficionados, con motivo del partido de México contra Ecuador que se jugará mañana 30 de junio.
CDMX aplicará Ley Seca por partido México contra Ecuador
César Cravioto, secretario de Gobierno, indicó que la restricción de la venta de alcohol se implementará diversas colonias de la alcaldía Cuauhtémoc en donde se concentran los puntos de celebración después de los partidos de la Selección Mexicana:
- Centro
- Tabacalera
- Juárez
- San Rafael
- Cuauhtémoc
Entre los puntos donde las autoridades vigilarán se respete la prohibición de la venta de bebidas alcohólicas se incluye el Zócalo, donde se ubica el FIFA Fan Fest, así como en las inmediaciones del Palacio de Bellas Artes, Alameda Central, Plaza de Santo Domingo y el Ángel de la Independencia.
Cravioto indicó que personal de la Secretaría de Gobierno realizará recorridos de supervisión en comercios.
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El secretario de Gobierno capitalino señaló que se han decomisado alrededor de 40,000 latas de cerveza y más de 500 botellas de alcohol, más de 30 personas fueron remitidas al Juzgado Cívico, principalmente vendedores que se han resistido al decomiso de bebidas alcohólicas que ofrecían en vía pública durante los tres partidos que se han jugado en la Ciudad de México del Mundial, así como en la Marcha del Orgullo LGBT+.
La jefa de Gobierno, Clara Brugada, pidió a los aficionados a celebrar con responsabilidad y evitar el consumo excesivo de alcohol que representa un riesgo a la salud.
La mandataria de la Ciudad de México incluso criticó que autoridades de otras sedes mundialistas recurren a regalar alcohol para atraer al público, mientras en la capital se instalarán más pantallas –como en El Caballito, el Monumento a la Revolución y el estacionamiento del Palacio de los Deportes– ante la gran concurrencia de personas.
“Es tan exitosa la Ciudad de México en los festejos que mientras en otros estados de la república deben traer grupos enormes, buenísimos para juntar gente, aquí sin grupos y sin nada se junta la población y más bien tratamos de descentralizar.
“En algunos otros estados incluso distribuyen o regalan alcohol para que llegue gente y aquí sucede lo contrario. Tenemos la mejor sede mundialista, la Ciudad de México, la mejor afición es la Ciudad de México”, afirmó.
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