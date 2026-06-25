Tarjeta MI del Mundial 2026 se vuelve fenómeno y CDMX abre nueva venta tras agotarse en el Metro

¿Dónde conseguir la tarjeta del Mundial?

La demanda por la tarjeta conmemorativa sorprendió a los usuarios, ya que, después de que miles de unidades se agotaran en distintos puntos de venta, el Gobierno de la Ciudad de México anunció una nueva jornada para la venta de esta tarjeta y de otros productos de ilustradores mexicanos.

Además, se trata de un objeto que millones de personas utilizarán diariamente para trasladarse en Metro, Metrobús, Cablebús, RTP y Trolebús, convirtiéndola en uno de los elementos más visibles de la experiencia mundialista en la capital.

La tarjeta más buscada del Mundial vuelve por un día. 🙌



Si te quedaste sin tu Tarjeta de Movilidad Integrada Conmemorativa, esta es tu oportunidad para conseguirla. ✨



Además, tendremos un invitado muy especial.



¡Te esperamos! 😃 pic.twitter.com/NwX7hEb6IA — Secretaría de Movilidad CDMX (@LaSEMOVI) June 25, 2026

En esta ocasión, el Gobierno de la capital lanzó una invitación a que los usuarios puedan adquirirla el viernes 26 de junio de 4 de la tarde a 7 de la noche en el Casino Campo Marte, frente al Centro Cultural del Bosque.

Para poder llegar, se puede utilizar la Línea 7 del Metrobús que atraviesa Paseo de la Reforma y bajar en la estación Auditorio, o bajar en la estación del Metro que lleva el mismo nombre, de la Línea 7 de color naranja.