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CDMX

Tarjeta MI del Mundial 2026 se vuelve fenómeno y CDMX abre nueva venta tras agotarse en el Metro

Diseñada por el ilustrador mexicano Kevin Cuevas, la Tarjeta de Movilidad Integrada reúne algunos de los símbolos más representativos de la Ciudad de México y de la Copa del Mundo.
jue 25 junio 2026 06:15 PM
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La tarjeta mundialista volverá a venderse tras agotarse en distintos puntos de la ciudad. (X/@LaSEMOVI)

La Tarjeta de Movilidad Integrada (MI) del Mundial 2026 se convirtió en uno de los objetos más buscados de la Copa. En pocos días, las unidades puestas a la venta en estaciones del Metro se agotaron y, en muchas estaciones, ya no se pueden encontrar.

Ante la alta demanda, el Gobierno de la Ciudad de México hará una jornada de venta de esta tarjeta. Aquí te decimos cuál es su precio, a qué hora y cuándo la podrás conseguir.

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¿Quién realizó el diseño de la tarjeta mundialista?

Kevin Cuevas, ilustrador mexicano, estuvo a cargo del diseño conmemorativo de la Copa Mundial 2026 que se celebra en el país. En su imagen se reúnen varios de los elementos más representativos de la Ciudad de México y del evento deportivo.

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En la parte inferior aparece el Ángel de la Independencia , uno de los principales símbolos de las celebraciones futbolísticas del país. También se integró al ajolote, figura que se convirtió en uno de los íconos gráficos, junto a un balón en el paisaje urbano capitalino.

La propuesta forma parte de la identidad visual desarrollada para la Ciudad de México dentro del programa de sedes del Mundial, ya que la FIFA permitió que cada ciudad anfitriona construyera una imagen propia a partir de sus elementos culturales, históricos y urbanos.

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¿Dónde conseguir la tarjeta del Mundial?

La demanda por la tarjeta conmemorativa sorprendió a los usuarios, ya que, después de que miles de unidades se agotaran en distintos puntos de venta, el Gobierno de la Ciudad de México anunció una nueva jornada para la venta de esta tarjeta y de otros productos de ilustradores mexicanos.

Además, se trata de un objeto que millones de personas utilizarán diariamente para trasladarse en Metro, Metrobús, Cablebús, RTP y Trolebús, convirtiéndola en uno de los elementos más visibles de la experiencia mundialista en la capital.

En esta ocasión, el Gobierno de la capital lanzó una invitación a que los usuarios puedan adquirirla el viernes 26 de junio de 4 de la tarde a 7 de la noche en el Casino Campo Marte, frente al Centro Cultural del Bosque.

Para poder llegar, se puede utilizar la Línea 7 del Metrobús que atraviesa Paseo de la Reforma y bajar en la estación Auditorio, o bajar en la estación del Metro que lleva el mismo nombre, de la Línea 7 de color naranja.

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¿Cuánto costará la tarjeta MI?

La tarjeta de movilidad integrada representa una oportunidad para muchos chilangos de adquirir un recuerdo del Mundial a un precio accesible en comparación con productos como las playeras oficiales.

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Al igual que las demás tarjetas del sistema de movilidad, esta edición tendrá un costo de 15 pesos sin estar activada y, en caso de adquirirla con un viaje, el costo total es de 20 pesos.

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Metro Mundial de Futbol 2026

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