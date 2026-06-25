Los festejos por los goles de México contra Chequia terminaron en caos: basura, encharcamientos e incidentes

La Ciudad de México amaneció este jueves entre brigadas de limpieza, trabajos de desazolve y toneladas de basura abandonadas tras los festejos por el triunfo de la selección mexicana sobre Chequia.
La celebración, que reunió a más de 800,000 personas en el FIFA Fan Fest del Zócalo y los 48 puntos habilitados para seguir el partido, también dejó reportes de encharcamientos provocados por las intensas lluvias que se registraron la noche de este jueves e incidentes en distintos puntos del país.
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Pese a la intensa lluvia registrada durante la noche, miles de aficionados se congregaron principalmente en el Ángel de la Independencia, Paseo de la Reforma, el Zócalo, el Monumento a la Revolución y Palacio de Bellas Artes para celebrar la victoria del Tricolor.
Al concluir los festejos, botellas, latas, vasos, bolsas y otros residuos quedaron esparcidos sobre las principales vialidades, una imagen que volvió a repetirse apenas una semana después del partido anterior de la Selección Mexicana.
La Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua) informó que personal atendió los encharcamientos registrados en Paseo de la Reforma, a la altura del Ángel de la Independencia; sin embargo, los aficionados aprovecharon el agua acumulada para celebrar y mojarse durante los festejos.
Desde un día antes del encuentro, el Gobierno de la Ciudad de México exhortó a la ciudadanía a festejar con responsabilidad y evitar arrojar basura en la vía pública. No obstante, pese a que se instalaron 756 contenedores para separación de residuos en 252 puntos estratégicos como parte del operativo por el partido México vs. Chequia, la escena de la basura tirada en las calles se volvió a repetir.
Se calcula que durante los festejos por la victoria de México en contra de Corea del Sur el jueves pasado se generaron al rededor de 40 toneladas de basura en esta zona de la capital.
A través de redes sociales, Segiagua advirtió que los residuos que terminan en calles, coladeras y drenajes provocan obstrucciones que pueden generar encharcamientos e inundaciones con afectaciones para toda la comunidad.
La emoción de cada celebración también implica responsabilidad. 🇲🇽
La basura que termina en calles, coladeras y drenajes provoca obstrucciones que pueden causar encharcamientos y anegaciones, con afectaciones para toda la comunidad. Disfrutemos cada festejo con respeto por… pic.twitter.com/aSzOlgYVjP
— Secretaría de Gestión Integral del Agua (@SEGIAGUA)
June 25, 2026
Pero como ni la lluvia interrumpió los festejos, de acuerdo con el Gobierno de la Ciudad de México, más de 800,000 personas acudieron a los 48 espacios habilitados para seguir la transmisión del encuentro entre México y Chequia, incluido el FIFA Fan Fest instalado en el Zócalo capitalino y los 18 Festivales Futboleros distribuidos en las 16 alcaldías.
Para atender la jornada, la Secretaría de Gobierno desplegó a 899 servidores públicos en las inmediaciones del Estadio Ciudad de México, el corredor Reforma-Juárez-Revolución, el Zócalo y otros puntos de concentración.
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Por su parte, la Secretaría de Seguridad Ciudadana implementó un operativo con 7,500 policías, apoyados por 720 integrantes de la Fuerza de Tarea Conjunta en el Estadio Ciudad de México, además de miles de elementos distribuidos en el FIFA Fan Fest, Paseo de la Reforma y el resto de los puntos de reunión de los aficionados.
Las celebraciones también dejaron incidentes fuera de la capital. En Apatzingán, Michoacán, policías municipales realizaron disparos al aire para dispersar a un grupo de aficionados que sacudía una patrulla durante los festejos.
En Los Cabos, Baja California Sur, la celebración terminó en tragedia cuando el conductor de un vehículo atropelló a un grupo de personas que festejaba la victoria de la selección mexicana. El saldo preliminar fue de 17 personas lesionadas y el presunto responsable fue detenido.
⚠️ Un conductor arrolló a un grupo de personas que celebraban el triunfo de la selección mexicana en el bulevar Lázaro Cárdenas, Los Cabos, Baja California, dejando 17 personas lesionadas que fueron trasladadas a diversos hospitales 🚑. Se reportó que el responsable fue detenido… pic.twitter.com/WhqbtiOZ30
Una escena similar a la que se vivió en Chihuahua, registrada la semana pasada, donde un hombre embistió con su vehículo a un grupo de aficionados que celebraba el triunfo de México tras el partido inaugural. El conductor fue detenido y puesto a disposición de las autoridades, mientras que el caso reavivó los llamados para que las celebraciones se desarrollen con responsabilidad y sin poner en riesgo la integridad de otras personas
La Federación Mexicana de Futbol (FMF) lamentó lo sucedido.
“La Federación Mexicana de Futbol lamenta profundamente el incidente ocurrido esta noche en Los Cabos durante los festejos de aficionados por la victoria de la Selección Nacional de México". apuntó a través de X.
La Federación Mexicana de Futbol lamenta profundamente el incidente ocurrido esta noche en Los Cabos durante los festejos de aficionados por la victoria de la Selección Nacional de México.
Los incidentes se registraron mientras las autoridades capitalinas insistieron en que la fiesta mundialista debe ir acompañada del cuidado de los espacios públicos, especialmente durante la temporada de lluvias, cuando la acumulación de basura en calles y coladeras incrementa el riesgo de encharcamientos e inundaciones.