Los festejos por los goles de México contra Chequia terminaron en caos: basura, encharcamientos e incidentes

Pese a la intensa lluvia registrada durante la noche, miles de aficionados se congregaron principalmente en el Ángel de la Independencia, Paseo de la Reforma, el Zócalo, el Monumento a la Revolución y Palacio de Bellas Artes para celebrar la victoria del Tricolor.

Al concluir los festejos, botellas, latas, vasos, bolsas y otros residuos quedaron esparcidos sobre las principales vialidades, una imagen que volvió a repetirse apenas una semana después del partido anterior de la Selección Mexicana.

La Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua) informó que personal atendió los encharcamientos registrados en Paseo de la Reforma, a la altura del Ángel de la Independencia; sin embargo, los aficionados aprovecharon el agua acumulada para celebrar y mojarse durante los festejos.

#BrigadaSEGIAGUA atiende reporte de anegación en📍Reforma a la altura del Ángel de la Independencia, colonia Juárez, @AlcCuauhtemocMx. #Tlaloque2026 pic.twitter.com/Sz91NlsF7S — Secretaría de Gestión Integral del Agua (@SEGIAGUA) June 25, 2026

ENTRE CHARCOS…. #Video #Viral



Ni la fuerte #lluvia fue impedimento para que aficionados festejaran el triunfo de la selección.



Así captaron cámaras del C5 a este joven nadando entre los charcos de #Reforma. #HalconOnce ⚡️🦅 pic.twitter.com/xsU643QQCU — Halcon (@HalconOnce) June 25, 2026

Desde un día antes del encuentro, el Gobierno de la Ciudad de México exhortó a la ciudadanía a festejar con responsabilidad y evitar arrojar basura en la vía pública. No obstante, pese a que se instalaron 756 contenedores para separación de residuos en 252 puntos estratégicos como parte del operativo por el partido México vs. Chequia, la escena de la basura tirada en las calles se volvió a repetir.

Se calcula que durante los festejos por la victoria de México en contra de Corea del Sur el jueves pasado se generaron al rededor de 40 toneladas de basura en esta zona de la capital.

Personal de limpieza comenzó las labores de recolección de basura durante las primeras horas de la madrugada del jueves sobre Paseo de la Reforma y los alrededores del Ángel de la Independencia, tras las celebraciones por la victoria de la Selección Mexicana 3-0 ante Chequia. (FOTO: CAMILA AYALA BENABIB / CUARTOSCURO.COM)

A través de redes sociales, Segiagua advirtió que los residuos que terminan en calles, coladeras y drenajes provocan obstrucciones que pueden generar encharcamientos e inundaciones con afectaciones para toda la comunidad.

La emoción de cada celebración también implica responsabilidad. 🇲🇽



La basura que termina en calles, coladeras y drenajes provoca obstrucciones que pueden causar encharcamientos y anegaciones, con afectaciones para toda la comunidad.

Disfrutemos cada festejo con respeto por… pic.twitter.com/aSzOlgYVjP — Secretaría de Gestión Integral del Agua (@SEGIAGUA) June 25, 2026

Pero como ni la lluvia interrumpió los festejos, de acuerdo con el Gobierno de la Ciudad de México, más de 800,000 personas acudieron a los 48 espacios habilitados para seguir la transmisión del encuentro entre México y Chequia, incluido el FIFA Fan Fest instalado en el Zócalo capitalino y los 18 Festivales Futboleros distribuidos en las 16 alcaldías.

Para atender la jornada, la Secretaría de Gobierno desplegó a 899 servidores públicos en las inmediaciones del Estadio Ciudad de México, el corredor Reforma-Juárez-Revolución, el Zócalo y otros puntos de concentración.