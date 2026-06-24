Aficionados 'burlan' o 'retan' la Ley Seca en pleno Reforma

En medio del ambiente festivo y al ritmo de un grupo de música de banda, un conjunto de jóvenes colocó una mesa donde sirven vodka con refresco. El alcohol lo transportan en botellas de agua con la intención de evitar multas.

No son los únicos, ya que otros asistentes no ocultan el consumo y portan cerveza en vasos o en latas, y aseguran estar en desacuerdo con la Ley Seca que prohíbe la venta y consumo de alcohol durante la jornada.

Se espera una celebración masiva esta noche en el Ángel de la Independencia. (Foto: Graciela López Herrera/Cuartoscuro )

“Está mal la Ley Seca, porque si gana México uno quiere divertirse”, señaló un joven que consumía cerveza en la zona.

Aunque varios aficionados han logrado acceder al área cercana al Ángel de la Independencia con bebidas alcohólicas, elementos de la policía capitalina comenzaron a revisar mochilas a la altura de la Glorieta del Ahuehuete para impedir el ingreso de alcohol.

Por esta razón, algunos asistentes optaron por permanecer sobre Paseo de la Reforma, pero lejos del Ángel, para continuar consumiendo bebidas alcohólicas.

“Traemos piste (alcohol), por eso no podemos pasar al Ángel”, comentó un joven que decidió quedarse sentado sobre el asfalto, lejos de las pantallas instaladas.