Aficionados 'burlan' o 'retan' la Ley Seca en pleno Reforma
La CDMX implementó Ley Seca en diversas zonas con motivo de los festejos relacionados con los partidos de la selección mexicana, particularmente en áreas de alta concentración como el Centro Histórico.
A pesar de la Ley Seca vigente en la Ciudad de México, aficionados al futbol lograron burlar la restricción y, a unos pasos del Ángel de la Independencia, consumen bebidas alcohólicas en plena vía pública.
Para evitar sanciones, algunos asistentes en Paseo de la Reforma —donde el Gobierno capitalino instaló 18 pantallas para la transmisión del partido— introducen alcohol en botellas de refresco, agua o termos, con el fin de pasar desapercibidos.
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En medio del ambiente festivo y al ritmo de un grupo de música de banda, un conjunto de jóvenes colocó una mesa donde sirven vodka con refresco. El alcohol lo transportan en botellas de agua con la intención de evitar multas.
No son los únicos, ya que otros asistentes no ocultan el consumo y portan cerveza en vasos o en latas, y aseguran estar en desacuerdo con la Ley Seca que prohíbe la venta y consumo de alcohol durante la jornada.
“Está mal la Ley Seca, porque si gana México uno quiere divertirse”, señaló un joven que consumía cerveza en la zona.
Aunque varios aficionados han logrado acceder al área cercana al Ángel de la Independencia con bebidas alcohólicas, elementos de la policía capitalina comenzaron a revisar mochilas a la altura de la Glorieta del Ahuehuete para impedir el ingreso de alcohol.
Por esta razón, algunos asistentes optaron por permanecer sobre Paseo de la Reforma, pero lejos del Ángel, para continuar consumiendo bebidas alcohólicas.
“Traemos piste (alcohol), por eso no podemos pasar al Ángel”, comentó un joven que decidió quedarse sentado sobre el asfalto, lejos de las pantallas instaladas.
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ANPEC se dice preocupada por Ley Seca
Este mismo miércoles, la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC) expresó su preocupación por la suspensión de la venta de bebidas alcohólicas en tiendas de abarrotes, conveniencia y supermercados del Centro Histórico y zonas aledañas, al considerar que esta medida afecta la actividad económica de miles de pequeños negocios.
La organización estimó que la restricción impacta entre 3,000 y 5,000 establecimientos, con pérdidas que podrían oscilar entre 4.5 y 25 millones de pesos en una sola jornada de alta demanda comercial.
“Ante la posibilidad de que la Selección Mexicana gane el encuentro de este miércoles, es natural que miles de aficionados deseen reunirse para celebrar. Los mexicanos tienen derecho a festejar los triunfos de su selección nacional, y las autoridades tienen la obligación de garantizar que estas celebraciones se desarrollen con orden, seguridad y respeto al espacio público”, señaló en un comunicado.
Finalmente, la ANPEC sostuvo que la pasión futbolera no debe tratarse como un problema de orden público, y que la autoridad debe garantizar la seguridad de los festejos sin “apagar el ánimo de una nación que busca celebrar un triunfo de su selección”.
Asimismo, hizo un llamado a las autoridades para privilegiar medidas focalizadas y proporcionales, construidas mediante diálogo con los sectores productivos, que permitan garantizar la seguridad pública sin afectar innecesariamente la actividad comercial formal.
La Ciudad de México implementó Ley Seca en diversas zonas de la capital con motivo de los festejos relacionados con los partidos de la selección mexicana, particularmente en áreas de alta concentración como el Centro Histórico, la colonia Juárez, la Roma, la Condesa y tramos de Paseo de la Reforma.
La medida prohíbe la venta de bebidas alcohólicas en establecimientos mercantiles y busca reducir riesgos durante las celebraciones masivas previstas en la vía pública.
La decisión de las autoridades capitalinas se da tras los desbordados festejos registrados después del partido entre México y Corea del Sur, cuando miles de aficionados salieron a las calles de forma simultánea, generando aglomeraciones, riñas, daños menores y una acumulación de alrededor de 40 toneladas de basura en distintos puntos de la ciudad, principalmente en Paseo de la Reforma.
Ante ese antecedente, el gobierno local reforzó los operativos de seguridad, limpieza y control del consumo de alcohol, con el objetivo de prevenir incidentes similares y mantener condiciones de orden durante nuevas concentraciones masivas.