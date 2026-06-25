Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
presidencia

Lo que la política separó, el futbol unió: México y España sellan de nuevo relaciones

El partido mundialista entre España y Uruguay es el motivo perfecto para recibir a Rey Felipe VI en México y en Palacio Nacional, lo que permitirá dejar atrás el impasse diplomático entre ambas naciones.
jue 25 junio 2026 11:59 PM
Añadir Expansión Política en Google
sheinbaum-rey-españa.jpg
Por la tarde de este jueves, la presidenta Claudia Sheinbaum recibirá al rey de España, Felipe VI, en Palacio Nacional. (Fotos: Cuartoscuro.)

México y España anotarán un gol... aunque no en la cancha del Mundial de Futbol 2026. Ambos países están a punto de consolidar el restablecimiento de su relación bilateral tras casi ocho años de distanciamiento diplomático. Este jueves, la presidenta Claudia Sheinbaum recibirá en Palacio Nacional al rey Felipe VI de España, en un encuentro que marcará el inicio de una nueva etapa en una relación económica y política que supera los 11,000 millones de dólares.

Después de diversos gestos de acercamiento entre ambas naciones, será un partido de futbol el que sirva de marco para concretar la reunión entre los dos jefes de Estado. A invitación de la presidenta Sheinbaum y del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, el monarca español aceptó viajar a México para participar en las actividades relacionadas con el torneo.

Publicidad

Este viernes, el jefe de Estado español estará en el Estadio Guadalajara, en Jalisco para ver el partido de futbol entre España y Uruguay, el cual puede confirmar el liderato de ''La Roja'' y su pase a los dieciseisavos de final y concluir con el camino de la selección sudamericana.

Pero antes de ocupar uno de los palcos del Estadio ubicado en Zapopan, su itinerario incluye una parada a la Ciudad de México para ser recibido por la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional .

Hace dos años, el rey no fue invitado a la toma de posesión de la primera mujer presidenta debido a que entre México y España había un distanciamiento, el cual se originó por la insistencia del expresidente Andrés Manuel López Obrador a pedir disculpas a la Corona española sobre los abusos cometidos durante la Conquista.

Llegada Invitados Toma de Posesión AMLO
En diciembre de 2018, el rey de España visitó México para la toma de protesta de Andrés Manuel López Obrador. (Foto: Misael Valtierra/Cuartoscuro)

Internacionalistas explican que este primer encuentro oficial apunta a una recomposición de los vínculos entre México y España.

“El encuentro de la presidenta Claudia Sheinbaum y el rey de España es simbólico después de que la anterior administración puso en ‘pausa’ los vínculos con ese país. La figura de ‘pausa’ no existe en el ámbito diplomático, pero en términos políticos hubo un alejamiento entre ambos países”, plantea Rafael Velázquez Flores, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC).

Te recomendamos:

Sheinbaum reconoce "gesto” del rey de España por aceptar que hubo abuso durante la Conquista
presidencia

Sheinbaum reconoce "gesto” del rey de España por aceptar que hubo abuso durante la Conquista

Una 'pausa' que no paró las inversiones

Aunque el distanciamiento entre México y España comenzó al inicio del gobierno del expresidente López Obrador, la relación bilateral alcanzó su punto más tenso en febrero de 2022, cuando el entonces mandatario planteó la necesidad de hacer una "pausa" en los vínculos entre ambos países.

Publicidad

“Yo creo que nos va a convenir a los mexicanos y a los españoles, desde luego al pueblo de México y al pueblo de España, hacer una pausa en las relaciones”, dijo en su momento el expresidente.

Esa pausa fue en lo político, porque en lo comercial, la relación continuó: España ha seguido siendo el segundo principal inversor en México solo por detrás de Estados Unidos.

“Los vínculos que unen a España y a México van más allá de los gobiernos. Mientras desde los tiempos del presidente López Obrador hubo un enfriamiento, un congelamiento o un distanciamiento, lo cierto es que los vínculos culturales, históricos entre los pueblos continuaban y también los económicos”, explica Antonio Gil Fons, profesor e investigador de la Universidad de Guadalajara.

Conoce más:

Sheinbaum celebra “primer paso” de España en reconocer agravios por La Conquista
presidencia

Sheinbaum celebra “primer paso” de España en reconocer agravios por La Conquista

La relación con España es una de las más importantes para México. En 2025, el intercambio bilateral alcanzó 11,162 millones de dólares, con lo que se colocó como el segundo socio europeo de México, solo detrás de Alemania.

En el acumulado de 1999 a 2025, España es el segundo inversionista más importante para México con más de 80,000 millones de dólares. Su presencia abarca sectores clave, en especial, energía, banca y telecomunicaciones.

En el país hay presencia de empresas españolas como Banco Santander , BBVA, Telefónica, Mapfre y Naturgy México, las cuales generan más de 70,000 empleos y se encuentran en el ranking “Las 500 empresas más importantes de México” de Expansión.

empresas españolas en méxico.png

Publicidad

La oportunidad para impulsar la relación

Aunque el deporte es el que terminará uniendo a Claudia Sheinbaum con Felipe VI y relanzando la relación entre México y España, antes hubo un empujón de la cultura y el turismo.

A lo largo de la historia, la diplomacia deportiva ha funcionado como un instrumento para acercar países. Esta vez no es la excepción. El marco del Mundial sirvió para este nuevo acercamiento entre México y España”
Rafael Velázquez Flores, profesor de la UABC.

A principios de 2026 se dio el primer acercamiento en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) en Madrid cuando el rey Felipe y su esposa, la reina Letizia, visitaron el pabellón de México y tuvieron un breve encuentro con representantes de los pueblos originarios.

Reyes de España Fitur
La Fitur 2026 contó con la participación de los Reyes españoles Felipe VI y Leltizia donde tuvieron un encuentro con representantes de pueblos originarios de México. (Foto: Sectur )

Luego vino uno de los gestos que más aprecio tuvo de parte de la presidenta Claudia Sheinbaum: el reconocimiento del rey respecto a que durante la Conquista española de América hubo "mucho abuso".

“Hay una actitud distinta de cuando se pidió el perdón con el presidente (Andrés Manuel) López Obrador, que lo tomaron como una ofensa, cuando no era así”, comentó la mandataria federal.

Un gesto más desde España vino cuando Pedro Sánchez, el presidente del gobierno español extendió una invitación a la presidenta Sheinbaum a participar en el foro de líderes mundiales progresistas, a la que sí acudió la presidenta mexicana.

mexico-espana.png

Sheinbaum adelantó que en el encuentro con Felipe VI, hablará de varios temas, entre ellos el futbol. Para ella será prioridad tocar la importancia de los pueblos originarios de México.

El experto Rafael Velázquez comenta que el encuentro entre ambos jefes de Estado debe ser aprovechado para otros temas.

“Incluir el tema de los pueblos indígenas me parece acertado. México es una potencia cultural y la presidenta Sheinbaum debe aprovechar esa condición. Está bien incluir el tema siempre y cuando no se reactive la exigencia de la ‘disculpa’. Otros temas a incluir son llegar a acuerdos de cooperación en materia de seguridad; incentivar inversiones y acelerar el comercio entre ambos países”, indica.

Te puede interesar:

Sheinbaum reconoce "gesto” del rey de España por aceptar que hubo abuso durante la Conquista
presidencia

Sheinbaum reconoce "gesto” del rey de España por aceptar que hubo abuso durante la Conquista

El analista Gil Fons plantea que desde España no se vio nunca como un rompimiento con México, por lo que ahora el término es “intensificación” en la relación bilateral.

“Dicen desde la Casa Real Española una intensificación de las relaciones entre México y España, es decir, en España no se ha hablado de una ruptura, no se ha hablado de un congelamiento, había algunos elementos, pero esto ni siquiera es reconducir las relaciones, es una intensificación de las relaciones entre dos países”, comenta.

Y en está intensificación de la relación con México, el rey aprovechará para escuchar a Plácido Domingo, un cantante español cuya carrera la ha hecho en México y quien este jueves ofrecerá el “Concierto a tres voces: De España a México, la zarzuela que nos une”.

Tags

Claudia Sheinbaum España Felipe de España

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad