Lo que la política separó, el futbol unió: México y España sellan de nuevo relaciones

Este viernes, el jefe de Estado español estará en el Estadio Guadalajara, en Jalisco para ver el partido de futbol entre España y Uruguay, el cual puede confirmar el liderato de ''La Roja'' y su pase a los dieciseisavos de final y concluir con el camino de la selección sudamericana.

Pero antes de ocupar uno de los palcos del Estadio ubicado en Zapopan, su itinerario incluye una parada a la Ciudad de México para ser recibido por la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional .

Hace dos años, el rey no fue invitado a la toma de posesión de la primera mujer presidenta debido a que entre México y España había un distanciamiento, el cual se originó por la insistencia del expresidente Andrés Manuel López Obrador a pedir disculpas a la Corona española sobre los abusos cometidos durante la Conquista.

En diciembre de 2018, el rey de España visitó México para la toma de protesta de Andrés Manuel López Obrador. (Foto: Misael Valtierra/Cuartoscuro)

Internacionalistas explican que este primer encuentro oficial apunta a una recomposición de los vínculos entre México y España.

“El encuentro de la presidenta Claudia Sheinbaum y el rey de España es simbólico después de que la anterior administración puso en ‘pausa’ los vínculos con ese país. La figura de ‘pausa’ no existe en el ámbito diplomático, pero en términos políticos hubo un alejamiento entre ambos países”, plantea Rafael Velázquez Flores, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC).

Una 'pausa' que no paró las inversiones

Aunque el distanciamiento entre México y España comenzó al inicio del gobierno del expresidente López Obrador, la relación bilateral alcanzó su punto más tenso en febrero de 2022, cuando el entonces mandatario planteó la necesidad de hacer una "pausa" en los vínculos entre ambos países.