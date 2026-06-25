Lo que la política separó, el futbol unió: México y España sellan de nuevo relaciones

México y España anotarán un gol... aunque no en la cancha del Mundial de Futbol 2026. Ambos países están a punto de consolidar el restablecimiento de su relación bilateral tras casi ocho años de distanciamiento diplomático. Este jueves, la presidenta Claudia Sheinbaum recibirá en Palacio Nacional al rey Felipe VI de España, en un encuentro que marcará el inicio de una nueva etapa en una relación económica y política que supera los 11,000 millones de dólares.
Después de diversos gestos de acercamiento entre ambas naciones, será un partido de futbol el que sirva de marco para concretar la reunión entre los dos jefes de Estado. A invitación de la presidenta Sheinbaum y del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, el monarca español aceptó viajar a México para participar en las actividades relacionadas con el torneo.