Autoridades decomisan alcohol a personas que buscan ingresarlo al Fan Fest del Zócalo CDMX

El dispositivo forma parte de una estrategia más amplia para evitar incidentes relacionados con el consumo excesivo de alcohol durante las celebraciones mundialistas. De acuerdo con el Gobierno capitalino, los accesos al Fan Fest cuentan con varios cinturones de seguridad y protocolos específicos para impedir tanto la venta como el ingreso de bebidas alcohólicas.

La medida fue reforzada después de las multitudinarias celebraciones registradas la semana pasada tras el triunfo de la Selección Mexicana sobre Corea del Sur, cuando cientos de miles de personas se congregaron en distintos puntos de la capital y se reportaron riñas, actos vandálicos y una gran acumulación de residuos en Paseo de la Reforma.

Además de los decomisos en los accesos al Fan Fest, el gobierno capitalino desplegó miles de elementos de seguridad en el Zócalo, Paseo de la Reforma y las inmediaciones del Estadio Ciudad de México. Las autoridades también anunciaron acciones para inhibir la venta ambulante de alcohol y vigilar el cumplimiento de la Ley Seca establecida en diversas zonas del Centro Histórico durante la jornada del encuentro.

Se implementó Ley Seca en zonas de la Ciudad de México. (Andrea Murcia Monsivais/Cuartoscuro )

Funcionarios capitalinos señalaron que el objetivo es garantizar un ambiente familiar y seguro para los aficionados que acudirán a observar el encuentro en las pantallas gigantes instaladas en distintos puntos de la ciudad. En el caso específico del Fan Fest del Zócalo, la venta de alcohol está prohibida por disposiciones operativas vinculadas al evento organizado bajo lineamientos de la FIFA.

Las autoridades hicieron un llamado a los asistentes para respetar las medidas de seguridad y evitar conductas que puedan poner en riesgo la integridad de otras personas durante una de las jornadas de mayor afluencia previstas en la capital durante el Mundial 2026.