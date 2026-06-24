La afición checa celebra la euforia mundialista en CDMX: “Los mexicanos saben vivir el presente”

La afición de República Checa comenzaron los festejos antes del partido de esta noche entre ese país y México. (Dulce Soto)

Esa manera de festejar la aprendió en México, donde vive desde hace 26 años y donde, asegura, celebramos prácticamente todo: cualquier triunfo de la selección mexicana, la muerte y hasta el inicio de la lucha de Independencia en vez de su consumación. En México encontramos motivos para ser felices en medio de tantos problemas sociales.

“México me sorprendió cuando llegué, hace 26 años, por su actitud de festejar lo que sea. Es muy bonito, porque la gente está alegre, la gente disfruta la vida y por eso estamos aquí”, destaca.

A Blah lo atrapó esta manera de vivir de los mexicanos. También el mole de olla y las playas naciones. Por eso eligió quedarse en el país. Aquí vende comida tradicional de Chequia en foodtrucks.

Es una de las 500 personas de República Checa que se estima viven en la capital. “No hay otro país como México en el mundo. México es único y siempre va a ser único. Es el mejor país que he conocido y decidí quedarme aquí”.

Petr Blaha es un checo que vive en México desde hace 26 años y asegura que “no hay otro país como México en el mundo". (Dulce Soto)

Pero hay una cosa que todavía no practica Blah tan bien como los mexicanos, ese optimismo que a veces raya lo ilusorio. El “y si sí” que siempre da esperanza.

A Blah le ganan los hechos y por eso, confiesa, ve bastante difícil que Chequia le gane a México este miércoles. Su pronóstico es 2-1 a favor de los mexicanos.

Tengo que decirlo con no tanta alegría: Yo creo que vamos a perder nosotros, va a ganar México. Porque vimos los partidos anteriores y no creo que va a pasar algo inesperado" Peter Blah

La euforia mundialista que se vive en la capital, sin embargo, lo contagia. En Europa, describe, es raro ver a los aficionados vestidos con la playera de su Selección todos los días; celebrar los partidos menos relevantes; parar el trabajo, desquiciar la ciudad por un triunfo de panzazo.