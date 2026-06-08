La Tarjeta MI que los turistas del Mundial necesitarán en CDMX: qué es, cómo se consigue y cuánto cuesta

La Tarjeta MI será la llave para las y los turistas que vengan a la Ciudad de México para el Mundial de Futbol, pues les permitirá moverse por la capital hasta el Estadio CDMX (o Estadio Banorte), en especial ante el Operativo de Última Milla que aplicará el Gobierno de la capital mexicana en coordinación con la FIFA, en el cual se aplicarán restricciones fuertes a la circulación de vehículos particulares.

La apuesta en la ciudad es que los aficionados lleguen en transporte público, servicios especiales de Park and Ride y Ride, en bicicleta o en servicios de taxi o Uber.

Conoce para qué sirve la Tarjeta MI, cuánto cuesta y dónde puedes conseguirla.