La Tarjeta MI que los turistas del Mundial necesitarán en CDMX: qué es, cómo se consigue y cuánto cuesta

La Tarjeta MI será la llave para las y los turistas que vengan a la Ciudad de México para el Mundial de Futbol, pues les permitirá moverse por la capital hasta el Estadio CDMX (o Estadio Banorte), en especial ante el Operativo de Última Milla que aplicará el Gobierno de la capital mexicana en coordinación con la FIFA, en el cual se aplicarán restricciones fuertes a la circulación de vehículos particulares.
La apuesta en la ciudad es que los aficionados lleguen en transporte público, servicios especiales de Park and Ride y Ride, en bicicleta o en servicios de taxi o Uber.
Conoce para qué sirve la Tarjeta MI, cuánto cuesta y dónde puedes conseguirla.
Publicidad
¿Qué es la Tarjeta MI y cuánto cuesta?
La Tarjeta de Movilidad Integrada (Tarjeta MI) tiene un costo de 15 pesos mexicanos y sirve para usar todos los sistemas de transporte público de la Ciudad de México con una sola forma de pago: Metro, Metrobús, Tren Ligero, Trolebús, Red de Transporte de Pasajeros (RTP), Ecobici y Cablebús.
Para el Mundial, este plástico será necesario para usar las diferentes vías de transporte colectivo así como el sistema de bicicletas públicas Ecobici para que las y los aficionados puedan llegar al Estadio CDMX a los cinco partidos del Mundial que se jugarán en el recinto ubicado al sur de la capital en la colonia Santa Úrsula Coapa, en la alcaldía Coyoacán.
Una de las principales formas de llegar es la Línea 2 del Metro, al llegar a la terminal Taxqueña las personas podrán subir al Tren Ligero ‘El Ajolote’ en dirección a Taxqueña que el día de la inauguración ofrecerá trenes con servicio directo hasta Estadio Azteca, desde donde los usuarios pueden llegar caminando a las puertas del estadio.
No obstante, también se podrá usar Metrobús y Trolebús para arribar a los partidos.
Rutas del transporte público hacia el Estadio CDMX
Metrobús Línea 1 y Trolebús de Perisur a Santa Úrsula-Santo Tomás
Metro Línea 2 y Trolebús de Taxqueña a Santa Úrsula-Santo Tomás
Metro Línea 2 y Tren Ligero de Taxqueña a Estadio Azteca
Metro Línea 3 y Trolebús de Universidad a Santa Úrsula
Metrobús Línea 5 de Metrobús de Cañaverales a la Gran Terraza Coapa
Servicio Ride de Palacio de los Deportes y Metrobús de las Terminales 1 y 2 del Aeropuerto a Santa Úrsula
Publicidad
Los aficionados también podrán llegar en bicicleta con su Tarjeta MI, en una de las 2,000 unidades de Ecobici que estarán disponibles en los siguientes puntos desde tres horas antes de cada partido:
Corral Héroes del 47
Anillo de Circunvalación
Viaducto Tlalpan
Skate Park ‘Los Multis’
Corral General Anaya
Los servicios especiales Park and Ride y Ride, habilitados para llevar a los apasionados del futbol directo al Coloso de Santa Úrsula, también podrán ser pagados con la Tarjeta MI.
Con un costo de 500 pesos, el Park and Ride permite a las personas dejar su vehículo en un estacionamiento autorizado para subir a unidades de RTP y Trolebús que les llevarán directo a unos pasos del Estadio CDMX. Incluye el regreso al final del partido al punto de salida, para que puedan recoger sus vehículos.
Para quienes no requieran estacionamiento, el servicio Ride se ofrecerá por 350 pesos desde distintos puntos de la ciudad. También incluye el regreso al punto de partida después del juego, para que los aficionados puedan llegar a sus hospedajes u hogares tras el partido.
Bellas Artes
CETRAM Chapultepec
Ángel de la Independencia
Palacio de los Deportes
Parque México
Estadio Olímpico Universitario
San Jerónimo
Comenzarán a dar servicio desde las 7:00 horas el día de partido y saldrán cada 15 minutos. Tanto en el servicio Park and Ride como en el Ride cada persona recibirá una pulsera con un código QR que les mostrará al ser escaneado su ruta, horarios y puntos de abordaje.
Publicidad
¿Dónde comprar la Tarjeta MI?
Los usuarios podrán pagar en efectivo en cada uno de los puntos de salida de Park and Ride y Ride hacia el Estadio CDMX, donde se les entregará una Tarjeta de MI con diseño especial del Mundial.
La tarjeta también se puede comprar por 15 pesos en las taquillas de estaciones del Metro y Tren Ligero, así como en máquinas de recarga en diferentes estaciones del Metro, Metrobús y Tren Ligero. Para cargar saldo en el plástico en dichas taquillas y máquinas, además por medio de la app de Mercado Pago. También se puede tener la tarjeta en su versión digital y recargarla en la App CDMX.