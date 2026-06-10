En este punto los funcionarios de Coyoacán no pudieron resolver su problema, por lo que, ante el riesgo de quedar varada ante la aplicación del Operativo de Última Milla, optará por quedarse con un familiar en otra zona de la ciudad.
"Estamos preocupados, haciendo migración a ver en dónde nos podemos quedar o quién nos puede solucionar. Voy a quedarme en casa de un familiar porque tengo que trabajar en un hospital", dice.
Sumado a los controles de acceso de vehículos particulares, conductores de rutas de camiones y vagonetas advirtieron a vecinos que dejarán de dar servicio a partir de las 22:00 horas de este miércoles, pues a las 23:00 horas comenzarán los cierres parciales a la circulación por parte de las autoridades de cara a la inauguración del Mundial.
"Ya nos avisaron que a partir de las 10 de la noche ya no vamos a poder ingresar a nuestros domicilios hasta mañana después de las 12 de la noche, si es que tenemos algún vehículo.
"Nos avisaron igual en el transporte público que va a estar cerrado. A las seis de la mañana que yo salgo ya no va a haber transporte", cuenta Marisol.
Este 11 de junio se desplegará el Operativo Última Milla con la participación de 11,219 funcionarios públicos alrededor del Estadio CDMX, entre ellos 9,194 elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y 1,659 de fuerzas de seguridad federales como la Guardia Nacional, Ejército y Fuerza Aérea Mexicana.
Durante el operativo se permitirá el acceso solo de los vehículos de residentes de colonias aledañas que cuenten con el tarjetón con código QR emitido por la Alcaldía Coyoacán, así como vehículos acreditados por la FIFA y unidades de seguridad y emergencias oficiales, entre estas ambulancias, patrullas y camiones de bomberos.