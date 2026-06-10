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CDMX

Inauguración del Mundial: vecinos del Estadio CDMX viven horas previas entre dudas y prisas

Un día antes del arranque del Mundial con el partido México vs Sudáfrica, residentes no saben si podrán moverse con sus vehículos o en transporte público.
mié 10 junio 2026 05:19 PM
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Este jueves 11 de junio se realizará la inauguración de Mundial de Futbol 2026 en el Estadio Ciudad de México. (Shelma Navarrete)

A pocas horas de la inauguración del Mundial de Futbol, vecinos del Estadio CDMX (antes Estadio Azteca) viven la incertidumbre: no saben si podrán entrar o salir de sus propios hogares.

Los vecinos que no lograron obtener el tarjetón con código QR, emitido por la Alcaldía de Coyoacán y necesario para circular dentro del perímetro controlado por el Operativo Última Milla –que regula el acceso de vehículos y peatones– hicieron fila en el Módulo Informativo instalado frente al Centro de las Artes Santa Úrsula (CASU), en la intersección de San Ricardo y Avenida Santa Úrsula.

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"Me estoy saliendo de mi trabajo para venir a este punto y vine el sábado. La verdad son incompetentes", dice molesta Aimé Albarrán, una de las residentes afectadas.

Renta una vivienda en Santa Úrsula, a pocas calles del Estadio CDMX, pero su INE está registrada en Pedregal de Carrasco, por lo que no ha logrado obtener el código QR, pese a que ya acudió en dos días distintos al módulo de atención e incluso a la sede de gobierno de la Alcaldía Coyoacán.

"El punto es que no coincide mi INE con mi domicilio, entonces lo único que dejé plasmado fue mi dirección. Un licenciado muy grosero me salió a gritonear junto con otra licenciada y me volvieron a mandar a este punto. Ahorita ya está saturada la página de los QR", cuenta Aimé a Expansión Política.

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Como solución temporal, funcionarios de la Alcaldía Coyoacán le afirmaron que puede entrar y salir con su vehículo si lleva consigo los documentos que comprueban su domicilio, sin embargo no hay una certeza si le permitirán el acceso en uno de los múltiples filtros que instalará la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) desde las 5:00 de la mañana de este jueves.

"Voy a enseñar mi contrato de arrendamiento, voy a enseñar que ya vine aquí (al módulo de información) a registrar mi nombre para yo poder entrar a mi casa. De lo contrario, si no enseño eso, pues me van a dejar afuera no sé cuántos metros a la redonda y mi coche se va a quedar afuera", lamenta Aimé.

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Jazmín Álvarez tampoco cuenta con el tarjetón digital que le permitiría el acceso en los días de partidos del Mundial, ya que se encontraba en su trabajo cuando personas de la Alcaldía Coyoacán pasaron a su calle a realizar el censo.

"Nosotros quedamos en una zona donde sí nos complica el acceso a nuestra vivienda y nos dicen que para mañana puedo entrar con el comprobante de domicilio, pero en fechas posteriores sí tengo que tener el QR", comparte Jazmín.

La joven considera que los habitantes de las colonias aledañas al Coloso de Santa Úrsula son relegados de la fiesta mundialista. A su juicio, el Operativo Última Milla no solo limitará la movilidad de los residentes, sino que también afectará a los negocios locales, al dificultar que las y los aficionados que acudan a la inauguración y a los demás partidos puedan acceder y consumir en los comercios de la zona.

"Nos afecta bastante, no podemos hacer nuestras vidas normales. Teníamos otra perspectiva de lo que iba a ser este Mundial para nosotros como mexicanos, sobre todo como vecinos de las zonas aledañas. Aumento de comercio, que por estar más cerca íbamos a ser parte de esto y no, en realidad estamos excluidos", señala Jazmín.

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Marisol vive en Tlalpan, pero acudió de último momento al Módulo Informativo de la Alcaldía Coyoacán debido a que no hubo suficiente información sobre el censo realizado por la Alcaldía Tlalpan.

"Yo estoy en Tlalpan pero no avisaron dónde iba a estar el módulo que iba a registrar a Tlalpan", dice.

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En este punto los funcionarios de Coyoacán no pudieron resolver su problema, por lo que, ante el riesgo de quedar varada ante la aplicación del Operativo de Última Milla, optará por quedarse con un familiar en otra zona de la ciudad.

"Estamos preocupados, haciendo migración a ver en dónde nos podemos quedar o quién nos puede solucionar. Voy a quedarme en casa de un familiar porque tengo que trabajar en un hospital", dice.

Sumado a los controles de acceso de vehículos particulares, conductores de rutas de camiones y vagonetas advirtieron a vecinos que dejarán de dar servicio a partir de las 22:00 horas de este miércoles, pues a las 23:00 horas comenzarán los cierres parciales a la circulación por parte de las autoridades de cara a la inauguración del Mundial.

"Ya nos avisaron que a partir de las 10 de la noche ya no vamos a poder ingresar a nuestros domicilios hasta mañana después de las 12 de la noche, si es que tenemos algún vehículo.

"Nos avisaron igual en el transporte público que va a estar cerrado. A las seis de la mañana que yo salgo ya no va a haber transporte", cuenta Marisol.

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Este 11 de junio se desplegará el Operativo Última Milla con la participación de 11,219 funcionarios públicos alrededor del Estadio CDMX, entre ellos 9,194 elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y 1,659 de fuerzas de seguridad federales como la Guardia Nacional, Ejército y Fuerza Aérea Mexicana.

Durante el operativo se permitirá el acceso solo de los vehículos de residentes de colonias aledañas que cuenten con el tarjetón con código QR emitido por la Alcaldía Coyoacán, así como vehículos acreditados por la FIFA y unidades de seguridad y emergencias oficiales, entre estas ambulancias, patrullas y camiones de bomberos.

En el perímetro de 1.6 kilómetros alrededor del Estadio CDMX también se controlará la entrada de peatones: solo se permitirá la entrada a personas con boleto para el partido, residentes con identificación oficial o comprobante de domicilio y quienes cuenten con acreditación de la FIFA.

Un día antes del partido inaugural entre México y Sudáfrica, integrantes de la Guardia Nacional ya se despliegan dentro del Estadio CDMX, mientras que desde las rejas algunos vendedores les ofrecen aguas de sabores y tortas para aguantar la jornada.

Alrededor del estadio algunas cocheras son adaptadas para vender a las y los visitantes desde crepas, malteadas, dulces, botanas y refrescos, hasta recuerdos para el partido, como gorras y sombreros con el logo de la Selección Mexicana y banderas.

Tanto viviendas como tiendas y restaurantes proporcionan el servicio de sanitario para hombres y mujeres desde los 10 pesos.

"Se cuidan cinturones, mochilas, cascos, banderas", ofrece un puesto de quesadillas casi sobre el Circuito Estadio Azteca.

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Mientras tanto, trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México laboran en la colocación de plantas decorativas en las áreas verdes frente al Estadio CDMX y la instalación de señalizaciones para las y los usuarios de las nuevas rutas 0, de Chapultepec a CU, y 14, de Universidad a Huipulco del Trolebús, las cuales fueron inauguradas este martes para el Mundial.

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