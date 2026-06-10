"Me estoy saliendo de mi trabajo para venir a este punto y vine el sábado. La verdad son incompetentes", dice molesta Aimé Albarrán, una de las residentes afectadas.

Renta una vivienda en Santa Úrsula, a pocas calles del Estadio CDMX, pero su INE está registrada en Pedregal de Carrasco, por lo que no ha logrado obtener el código QR, pese a que ya acudió en dos días distintos al módulo de atención e incluso a la sede de gobierno de la Alcaldía Coyoacán.

"El punto es que no coincide mi INE con mi domicilio, entonces lo único que dejé plasmado fue mi dirección. Un licenciado muy grosero me salió a gritonear junto con otra licenciada y me volvieron a mandar a este punto. Ahorita ya está saturada la página de los QR", cuenta Aimé a Expansión Política.

Como solución temporal, funcionarios de la Alcaldía Coyoacán le afirmaron que puede entrar y salir con su vehículo si lleva consigo los documentos que comprueban su domicilio, sin embargo no hay una certeza si le permitirán el acceso en uno de los múltiples filtros que instalará la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) desde las 5:00 de la mañana de este jueves.

"Voy a enseñar mi contrato de arrendamiento, voy a enseñar que ya vine aquí (al módulo de información) a registrar mi nombre para yo poder entrar a mi casa. De lo contrario, si no enseño eso, pues me van a dejar afuera no sé cuántos metros a la redonda y mi coche se va a quedar afuera", lamenta Aimé.