Mientras la playera oficial de la selección mexicana supera los 2,000 pesos, las piratas van desde 100 pesos en CDMX

“¡De lo bueno poco, lo bueno se acaba!”, grita un vendedor de playeras de las selecciones de Brasil, Alemania, España y México en uno de los puestos que inundan el Centro Histórico de la Ciudad de México a días de que arranque el Mundial 2026.
En verde o negro, los jerseys de la selección mexicana de futbol son los más buscados y se ofrecen desde 100 pesos. “¡Pruébesela jefe, tenemos la talla que quiera!”, anima una joven a un cliente en el puesto ubicado en la esquina de Moneda y Academia, a tan solo 500 metros de Palacio Nacional, desde donde gobierna la presidenta Claudia Sheinbaum.
Publicidad
A solo cinco días de la inauguración en el Estadio CDMX, los operativos en los que se han decomisado alrededor de 23.1 millones de pesos de mercancía pirata, realizados por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) con apoyo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y la Secretaría de Marina, no han frenado la venta de mercancía 'pirata' en el Centro Histórico.
Tan solo en las calles Corregidora, Correo Mayor, Academia y Moneda, Expansión Política observó 23 puntos donde se ofrecen llaveros y botellas para agua que replican la Copa del Mundo, palomeras con la forma de un estadio y la leyenda ‘FIFA World Cup’, gorras con el logotipo de la Selección Mexicana y llaveros de peluche del jaguar Zayu, el águila Clutch y el alce Maple, mascotas que representan a México, Estados Unidos y Canadá, los tres países sede.
Entre los souvenirs pirata del Mundial, destacan las playeras verde esmeralda y negras, copias de las que portarán los jugadores de la selección mexicana.
Las imitaciones son atractivas al bolsillo: mientras la playera más cara en las calles del Centro Histórico se puede comprar con 300 pesos, el jersey oficial se ofrece seis veces más en la página de Adidas.
“Van de calidades amiga: la sencilla está en 150, luego tengo de 250 y la mejor de 300 (pesos), esta trae el logo en relieve y holograma, la tela es transpirable. Verde tengo de todas las tallas pero negra ya se me acabó la grande y extra grande”, explica una joven vendedora instalada con una lona sobre la calle 5 de Mayo esquina con Filomeno Mata.
Las pérdidas podrían alcanzar los 400 millones de pesos tan solo en la Ciudad de México para el sector formal, lo que también representa no recaudar alrededor de 64 millones en impuestos, estima la Cámara Nacional de Comercio Servicios y Turismo de la Ciudad de México (Canaco CDMX).
Publicidad
Operativos se intensificarán en las tres sedes de México
Vidal Llerenas, director general del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), sostiene que se van a intensificar los operativos para asegurar e inhibir la venta de productos pirata antes y durante el Mundial de Futbol en México en las tres ciudades sede.
“Hemos realizado operativos en Ciudad de México y Guadalajara, estaremos actuando también en Monterrey”, dice en entrevista con Expansión Política.
Entre los puntos de principal interés, se vigilarán los alrededores de los estadios que albergarán los 13 partidos a jugar en territorio nacional: cinco en el Estadio Banorte en Ciudad de México; cuatro en el Estadio Akron de Guadalajara y cuatro en el Estadio BBVA en Monterrey.
“Vamos a redoblar operativos, sobre todo en las inmediaciones de los estadios en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, aunque vemos poco probable que se logre vender mercancía pirata ya que tenemos una buena coordinación con las autoridades locales”, señala el funcionario.
Publicidad
Llerenas, quien asumió la dirección del IMPI 10 días antes del arranque del Mundial, sostiene que la piratería representa pérdidas económicas para los inversores y patrocinadores, así como para negocios formales.
Del combate a la piratería depende también que el país pueda conservar la confianza de organizadores y patrocinadores para mantenerse como sede de eventos de talla internacional, explica el funcionario.
“Es necesario realizar este tipo de operativos para detener e inhibir la venta de piratería, no solo para cumplir con los derechos de propiedad, también para dar confianza para que México pueda tener eventos como el Mundial y la Fórmula 1”, apunta.
La batalla contra la piratería
Aun con la inauguración del Mundial en puerta el 11 de junio, calles alrededor del Zócalo lucen también ocupadas por maestros y maestras de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), quienes aprovechan el plantón para ofrecer también playeras piratas y otros productos apócrifos en al menos 11 puestos entre las calles 5 de Mayo y Francisco I. Madero.
Incluso en puestos callejeros instalados frente a la Alameda Central y el Palacio de Bellas Artes se ofrecen estas mercancías.
El Centro Histórico será un punto rojo de piratería mundialista, pues se proyecta que las ventas de productos apócrifos aumenten durante los juegos de la Copa del Mundo y representen hasta un 25% de los ingresos del comercio informal en esta zona de la capital, estima Canaco CDMX.
“No tiene que ver con la protección de una marca o la FIFA, tiene que ver con evitar el comercio ilegal que es a todas luces el cáncer de toda economía. Por otro lado, es buscar la protección del comercio formal y legalmente establecido que es el que paga impuestos, el que genera empleos formales”, apunta Vicente Gutiérrez Camposeco, presidente de Canaco CDMX, en entrevista.
Durante los preparativos para el Mundial y para evitar la piratería, la FIFA gestionó ante el IMPI el registro de 344 marcas, entre ellas “FIFA”, “Copa Mundial de la FIFA 2026”, “México 2026”, “United 2026”, el logotipo del torneo, las imágenes del trofeo, el balón oficial y las mascotas oficiales, como una línea de defensa para evitar que se produzca mercancía no autorizada y que cualquier negocio, sin importar su tamaño, utilice los logotipos o frases oficiales para lucrar directa o indirectamente con el evento.
Si bien las autoridades han intervenido con operativos, las acciones quedan cortas ante la magnitud del problema, considera Gutiérrez Camposeco.
“Son flashazos porque si das una vuelta por el Centro Histórico vas a ver miles de mercancías apócrifas que existen. Ciertamente hubo un aseguramiento de más de 80,000 productos de la FIFA y de marcas deportivas en bodegas del Centro Histórico con un valor estimado de 15 millones de pesos, tan solo en un operativo, pero no es suficiente”, detalla el representante empresarial.
No es solo el Centro Histórico de la Ciudad de México: Guadalajara y Monterrey, como sedes del Mundial, también representan puntos de riesgo para la venta de piratería mundialista.
Se espera una derrama económica de 65,000 millones de pesos durante el Mundial en México, pero el costo de las pérdidas por la venta de piratería de todo tipo a nivel nacional está cerca con 63,000 millones de pesos anuales, según estima la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur).
“La piratería no es un fenómeno al día de hoy marginal, sino es una distorsión económica a gran escala en nuestro país”, sostiene Octavio de la Torre, presidente de Concanaco Servytur.
Además de los operativos en busca de frenar la piratería, es importante mantener una fuerte coordinación entre las cámaras empresariales con el IMPI, la Agencia Nacional de Aduanas de México y la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana.
“Para que nuestras fronteras no sean porosas y para que se establezcan controles a través de mecanismos no intrusivos que no limiten o que no perjudiquen al comerciante importador que hace su trabajo de manera honesta pero que por los tiempos se ve perjudicado”, dice De la Torre.
Aunque China es uno de los países de donde suele provenir la mercancía pirata que es ingresada a México de forma irregular, es necesario también atacar los productos apócrifos que se elaboran dentro del país, considera el presidente de Concanaco Servytur.
“Mucho de este producto se genera en territorio nacional, se produce en México, no se importa. Entonces hay cadenas que se surten de esos productos que impactan al comercio establecido se tienen que detectar, identificar y actuar”, indica De la Torre.