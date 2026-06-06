Mientras la playera oficial de la selección mexicana supera los 2,000 pesos, las piratas van desde 100 pesos en CDMX

La batalla contra la piratería

Aun con la inauguración del Mundial en puerta el 11 de junio, calles alrededor del Zócalo lucen también ocupadas por maestros y maestras de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), quienes aprovechan el plantón para ofrecer también playeras piratas y otros productos apócrifos en al menos 11 puestos entre las calles 5 de Mayo y Francisco I. Madero.

En el plantón instalado por manifestantes de la CNTE en calles del Centro Histórico algunos puestos venden playeras piratas de la selección de futbol de México. (Foto: Shelma Navarrete)

Incluso en puestos callejeros instalados frente a la Alameda Central y el Palacio de Bellas Artes se ofrecen estas mercancías.

El Centro Histórico será un punto rojo de piratería mundialista, pues se proyecta que las ventas de productos apócrifos aumenten durante los juegos de la Copa del Mundo y representen hasta un 25% de los ingresos del comercio informal en esta zona de la capital, estima Canaco CDMX.

“No tiene que ver con la protección de una marca o la FIFA, tiene que ver con evitar el comercio ilegal que es a todas luces el cáncer de toda economía. Por otro lado, es buscar la protección del comercio formal y legalmente establecido que es el que paga impuestos, el que genera empleos formales”, apunta Vicente Gutiérrez Camposeco, presidente de Canaco CDMX, en entrevista.

Durante los preparativos para el Mundial y para evitar la piratería, la FIFA gestionó ante el IMPI el registro de 344 marcas, entre ellas “FIFA”, “Copa Mundial de la FIFA 2026”, “México 2026”, “United 2026”, el logotipo del torneo, las imágenes del trofeo, el balón oficial y las mascotas oficiales, como una línea de defensa para evitar que se produzca mercancía no autorizada y que cualquier negocio, sin importar su tamaño, utilice los logotipos o frases oficiales para lucrar directa o indirectamente con el evento.

Si bien las autoridades han intervenido con operativos, las acciones quedan cortas ante la magnitud del problema, considera Gutiérrez Camposeco.

“Son flashazos porque si das una vuelta por el Centro Histórico vas a ver miles de mercancías apócrifas que existen. Ciertamente hubo un aseguramiento de más de 80,000 productos de la FIFA y de marcas deportivas en bodegas del Centro Histórico con un valor estimado de 15 millones de pesos, tan solo en un operativo, pero no es suficiente”, detalla el representante empresarial.

Botellas de plástico para agua en forma de la Copa del Mundo se ofrecen a la venta en el Centro Histórico de CDMX. (Foto: Shelma Navarrete)

No es solo el Centro Histórico de la Ciudad de México: Guadalajara y Monterrey, como sedes del Mundial, también representan puntos de riesgo para la venta de piratería mundialista.

Se espera una derrama económica de 65,000 millones de pesos durante el Mundial en México, pero el costo de las pérdidas por la venta de piratería de todo tipo a nivel nacional está cerca con 63,000 millones de pesos anuales, según estima la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur).

“La piratería no es un fenómeno al día de hoy marginal, sino es una distorsión económica a gran escala en nuestro país”, sostiene Octavio de la Torre, presidente de Concanaco Servytur.