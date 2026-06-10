¿Sin estacionamiento para el Estadio Azteca? Alcalde de Coyoacán advierte por fraude en venta de tarjetones

En redes sociales se ofrecen hasta en 2,500 pesos los códigos QR para el acceso de vehículos. “Última semana. No te quedes sin estacionamiento y disfruta de la inauguración del Mundial 2026”, señala un vendedor que ofrece el acceso al perímetro de 1.5 kilómetros.

En grupos de Facebook dedicados a la venta e intercambio de boletos para el Mundial de Futbol 2026, se ofrecen a la venta los códigos QR asignados por la alcaldía Coyoacán para controlar el acceso de vehículos de las y los residentes alrededor del Estadio CDMX. (Imagen: Captura de pantalla de Facebook)

Gutiérrez reconoce que se han detectado este tipo de publicaciones donde se venden los tarjetones asignados por la alcaldía a las y los residentes que se registraron.

Sin embargo, explica que durante los partidos del Mundial en el Coloso de Santa Úrsula se harán filtros de acceso y personal de la alcaldía Coyoacán revisará con dispositivos móviles cada código QR, verificando que los datos arrojados correspondan al vehículo que intenta ingresar.

“Hemos detectado en redes sociales que se venden códigos QR, esto no es posible. Si tú compras un código QR por obvias razones no va a venir ni el modelo, ni las placas ni el color del vehículo”, asegura el alcalde.

En caso de no coincidir dichos datos con la unidad que intenta ingresar, se les negará el acceso y en caso de ser necesario se pedirá la intervención de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), con quien la alcaldía Coyoacán colabora como facilitadora para aplicar el operativo durante los partidos.

“No tenemos atribuciones para dejar pasar o no dejar pasar, simplemente lo revisamos y en coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana no se le permite el acceso a los que no lleven su código QR, pueden ser impresos o en el dispositivo electrónico que tú lleves”, apunta el alcalde.