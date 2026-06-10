¿Sin estacionamiento para el Estadio Azteca? Alcalde de Coyoacán advierte por fraude en venta de tarjetones

El Operativo Última Milla, con el que solo los vecinos y quienes tengan boleto para algún partido del Mundial 2026 pueden acceder a los alrededores del Estadio Ciudad de México, se convirtió en una forma engañar a los aficionados con la venta ilegal de los accesos.
El alcalde de Coyoacán, Giovani Gutiérrez, advierte que es un fraude y pide a quienes están pensando adquirir uno para acercarse lo más que se pueda a la sede donde se jugará la inauguración de la Copa de Futbol y cuatro encuentros más no caer en la estafa.
“No se dejen engañar, no existe venta con respecto a este código QR, este tarjetón digital, ya que contiene el modelo del vehículo, el color y las placas. Si alguien te lo ofrece es un timo, es un fraude”, dice en entrevista con Expansión Política.
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En redes sociales se ofrecen hasta en 2,500 pesos los códigos QR para el acceso de vehículos. “Última semana. No te quedes sin estacionamiento y disfruta de la inauguración del Mundial 2026”, señala un vendedor que ofrece el acceso al perímetro de 1.5 kilómetros.
Gutiérrez reconoce que se han detectado este tipo de publicaciones donde se venden los tarjetones asignados por la alcaldía a las y los residentes que se registraron.
Sin embargo, explica que durante los partidos del Mundial en el Coloso de Santa Úrsula se harán filtros de acceso y personal de la alcaldía Coyoacán revisará con dispositivos móviles cada código QR, verificando que los datos arrojados correspondan al vehículo que intenta ingresar.
“Hemos detectado en redes sociales que se venden códigos QR, esto no es posible. Si tú compras un código QR por obvias razones no va a venir ni el modelo, ni las placas ni el color del vehículo”, asegura el alcalde.
En caso de no coincidir dichos datos con la unidad que intenta ingresar, se les negará el acceso y en caso de ser necesario se pedirá la intervención de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), con quien la alcaldía Coyoacán colabora como facilitadora para aplicar el operativo durante los partidos.
“No tenemos atribuciones para dejar pasar o no dejar pasar, simplemente lo revisamos y en coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana no se le permite el acceso a los que no lleven su código QR, pueden ser impresos o en el dispositivo electrónico que tú lleves”, apunta el alcalde.
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Con la inauguración del Mundial de Futbol en puerta con el partido entre México y Sudáfrica este 11 de junio, la alcaldía Coyoacán lleva 20,800 vehículos censados de residentes que viven en las colonias vecinas al Estadio CDMX.
Gutiérrez asegura que para la alcaldía Coyoacán la prioridad será garantizar el bienestar y la seguridad de los vecinos durante el Mundial, por lo que llama a sus habitantes a tener paciencia con la aplicación del Operativo de Última Milla.
“Es un partido por semana y únicamente son en los partidos ocho horas antes y dos horas después, no más”, dice.
¿Cómo tramitar tu tarjetón?
El módulo de atención a residentes, ubicado en el Centro de las Artes Santa Úrsula (CASU) en Calle San Ricardo y Avenida Santa Úrsula, dará atención hasta el día previo al partido inaugural.
Requisitos para obtener un código QR:
-Identificación oficial vigente -Tarjeta de circulación del vehículo, que debe coincidir con el domicilio del residente -Datos del vehículo: marca, modelo, color y placas -En caso de rentar, se debe presentar el contrato de arrendamiento de la vivienda o un comprobante de domicilio como recibos de agua, luz, internet o teléfono fijo
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Mundial trae a Coyoacán obras públicas y exposición turística
El alcalde indica que se han realizado obras públicas no solo alrededor del Estadio CDMX, también en el resto de Coyoacán, para recibir de nueva cuenta un Mundial.
Entre ellas, la colocación de 420,000 metros cuadrados de pintura en edificios y fachadas, sustitución de 7,00 luminarias, renovación de 46,000 metros cuadrados de banquetas y 10,000 metros de guarniciones, así como mantenimiento a tres millones de áreas verdes en lo que va de su administración.
“Nos dimos a la tarea de cambiar drenaje y agua potable como nunca en la historia. En repavimentar, este año nuestro objetivo es llegar a los dos millones de metros cuadrados reencarpetados”, dice Gutiérrez.
Con el Estadio CDMX como sede de tres Mundiales de Futbol –en 1970, 1986 y 2026– el alcalde considera que este evento deportivo servirá para proyectar a Coyoacán como destino turístico y cultural, en especial con espacios como la Casa Azul de Frida Kahlo, el Museo Anahuacalli, el Museo de las Intervenciones y la Casa de la Acuarela.
Las personas que vengan se convertirán en nuestros embajadores en las ciudades de todo el mundo, de todos los estados,
Giovani Gutiérrez, alcalde de Coyoacán.
“Somos los únicos en el planeta Tierra en celebrar por tercera ocasión una Copa del Mundo. En el 70 (cuando nací) el rey Pelé alzó la Jules Rimet, en el 96 fue Diego Armando Maradona y hoy que vamos a ganar el primer partido –lo pronostico de una vez– para nosotros es un honor", dice Gutiérrez.