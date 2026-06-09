56,000 policías, IA y reconocimiento facial: el operativo de seguridad más grande en la historia de CDMX

Vigilancia en la CDMX
El gobierno capitalino también usará la tecnología para proteger tanto a los habitantes capitalinos como a los visitantes.
En entrevista con Expansión Política, el titular de la SSC, Pablo Vázquez, comentó que además de los más de 56,000 elementos distribuidos en la Ciudad, harán uso de drones para detectar actividades sospechosas en el Estadio CDMX y para evaluar el flujo de personas.
A la par, se usará tecnología de reconocimiento facial. “Va a haber obviamente todo un control de acceso muy sofisticado en la venta del boletaje, la forma en la que la gente se identifica y hasta herramientas de reconocimiento facial en las inmediaciones del estadio para detectar revendedores”, detalló.
A ello se suma el sistema de 113,000 cámaras que vigilan cerca de 93% del territorio de la Ciudad de México, las cuales no solo servirán para disuadir incidentes, también para regular los flujos e tránsito.
Monitoreo de viajes por IA
Además de todo ello, la Subsecretaría de Inteligencia e Investigación Policíal de la SSC y la empresa DiDi firmaron un convenio para monitorear viajes en tiempo real para prevenir incidentes y atender emergencias.
La SSC supervisará todos los viajes que se realicen por medio de esta aplicación en tiempo real mediante un ecosistema de inteligencia artificial, por lo que podrán dar apoyo cuando sea necesario y con un énfasis en casos con perspectiva de género.
Además, informó que con la tecnología detectarán anomalías operativas, como desviaciones de ruta, patrones inusuales de velocidad y registros de telemetría relacionados con frenados bruscos. Pasos que seguirán:
1. Detectan situación irregular
2. El evento es canalizado en milisegundos a equipo especializado
3. Si se confirma emergencia
4. El sistema identifica, mediante GPS, el cuadrante policial correspondiente para solicitar apoyo
5. Elementos de inteligencia y personal operativo de los cuadrante inician acciones para localizar vehículo
6. Brindan atención