56,000 policías, IA y reconocimiento facial: el operativo de seguridad más grande en la historia de CDMX

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) prepara un operativo para arrancar el 11 de junio, cuando inicia la fiesta futbolera.

La dependencia local desplegará 56,320 policías en diversos puntos de la Ciudad de México.

-Estadio Ciudad de México, conocido históricamente como Estadio Azteca, donde se realizarán los cinco partidos del Mundial

-FIFA Fan Festiva Zócalo, que será el punto de encuentro oficial para los aficionados del Mundial fuera de los estadios

-El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México

-Centros de entretenimiento

-Hoteles

-Zonas turísticas

-Traslados

Los principales puntos que cuidará el gobierno capitalino son el Estadio Ciudad de México y el FIFA Fan Festivas Zócalo, pues en estos puntos se desplegarán 11,219 elementos de los cuales 9,194 serán policías de las Ciudad de México y el resto de Fuerza de Tarea Conjunta y de la Cruza Roja. En esta tarea se emplearán 1,021 vehículos.

También resguardarán las 18 sedes de los festivales futboleros que organizó el Gobierno de la CDMX con 291 elementos que serán apoyados con 75 vehículos.