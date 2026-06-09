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56,000 policías, IA y reconocimiento facial: el operativo de seguridad más grande en la historia de CDMX

La CDMX albergará cinco de los 13 juegos que se disputarán en México, conanfitrión junto a EU y Canadá del Mundial 2026, entre ellos la inauguración.
mar 09 junio 2026 05:05 PM
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La CDMX despliega operativo en los principales puntos turísticos del país. (Foto: AFP/Cuartoscuro)

El gobierno de la Ciudad de México prepara el operativo de seguridad más grande en la historia para recibir al Mundial 2026, evento para el que se proyecta arriben cinco millones de turistas internacionales al país.

México comparte la sede del Mundial con Estados Unidos y Canadá, por lo que en territorio nacional se distribuyeron 13 partidos en Guadalajara, Monterrey y Ciudad de México, donde se jugarán cinco encuentros.

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La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) prepara un operativo para arrancar el 11 de junio, cuando inicia la fiesta futbolera.

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La dependencia local desplegará 56,320 policías en diversos puntos de la Ciudad de México.

-Estadio Ciudad de México, conocido históricamente como Estadio Azteca, donde se realizarán los cinco partidos del Mundial
-FIFA Fan Festiva Zócalo, que será el punto de encuentro oficial para los aficionados del Mundial fuera de los estadios
-El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México
-Centros de entretenimiento
-Hoteles
-Zonas turísticas
-Traslados

Los principales puntos que cuidará el gobierno capitalino son el Estadio Ciudad de México y el FIFA Fan Festivas Zócalo, pues en estos puntos se desplegarán 11,219 elementos de los cuales 9,194 serán policías de las Ciudad de México y el resto de Fuerza de Tarea Conjunta y de la Cruza Roja. En esta tarea se emplearán 1,021 vehículos.

También resguardarán las 18 sedes de los festivales futboleros que organizó el Gobierno de la CDMX con 291 elementos que serán apoyados con 75 vehículos.

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Vigilancia en la CDMX

El gobierno capitalino también usará la tecnología para proteger tanto a los habitantes capitalinos como a los visitantes.

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En entrevista con Expansión Política, el titular de la SSC, Pablo Vázquez, comentó que además de los más de 56,000 elementos distribuidos en la Ciudad, harán uso de drones para detectar actividades sospechosas en el Estadio CDMX y para evaluar el flujo de personas.

A la par, se usará tecnología de reconocimiento facial. “Va a haber obviamente todo un control de acceso muy sofisticado en la venta del boletaje, la forma en la que la gente se identifica y hasta herramientas de reconocimiento facial en las inmediaciones del estadio para detectar revendedores”, detalló.

A ello se suma el sistema de 113,000 cámaras que vigilan cerca de 93% del territorio de la Ciudad de México, las cuales no solo servirán para disuadir incidentes, también para regular los flujos e tránsito.

Monitoreo de viajes por IA

Además de todo ello, la Subsecretaría de Inteligencia e Investigación Policíal de la SSC y la empresa DiDi firmaron un convenio para monitorear viajes en tiempo real para prevenir incidentes y atender emergencias.

La SSC supervisará todos los viajes que se realicen por medio de esta aplicación en tiempo real mediante un ecosistema de inteligencia artificial, por lo que podrán dar apoyo cuando sea necesario y con un énfasis en casos con perspectiva de género.

Además, informó que con la tecnología detectarán anomalías operativas, como desviaciones de ruta, patrones inusuales de velocidad y registros de telemetría relacionados con frenados bruscos. Pasos que seguirán:

1. Detectan situación irregular
2. El evento es canalizado en milisegundos a equipo especializado
3. Si se confirma emergencia
4. El sistema identifica, mediante GPS, el cuadrante policial correspondiente para solicitar apoyo
5. Elementos de inteligencia y personal operativo de los cuadrante inician acciones para localizar vehículo
6. Brindan atención

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Tags

Gobierno de la CDMX Seguridad CDMX vivo smartphone, tecnología, mundial de fútbol, Copa Mundial de la FIFA Catar 2022TM, viajes

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