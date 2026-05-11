Mundial 2026: CDMX desplegará 56,000 policías para garantizar la seguridad

Contra el lado oscuro del turismo

Eventos turísticos masivos –como un Mundial de Fútbol– traen consigo una tendencia al incremento de la trata de personas para explotación sexual, siendo niños, niñas, adolescentes y mujeres las personas en mayor riesgo de ser víctimas, según han alertado organismos como el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

El secretario de Seguridad sostiene que ante este riesgo, desde el Gobierno de la ciudad se ha trabajado de cerca con los hoteles, moteles y alojamientos turísticos para prevenir e identificar casos de riesgo.

“En el caso de explotación sexual (estamos) trabajando mucho con los establecimientos de hospedaje, para que sus empleados, desde el nivel operativo hasta el gerencial, sepan identificar circunstancias fuera de lo normal, sepan a quién avisarle y que puedan también tener con nosotros un protocolo coordinado de reacción”, apunta el funcionario.

Una de las vías para denunciar es la Línea Nacional contra la Trata de Personas a la que se puede llamar o chatear por Whatsapp al número 800 5533 000, a cargo del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia y da atención las 24 horas del día, los 365 días del año.

Preparados para protestas

A la par, la Policía capitalina tendrá que responder ante posibles protestas sociales durante el partido inaugural del Mundial el próximo 11 de junio que anunciaron colectivos de familias de personas desaparecidas, activistas contra la gentrificación y Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

"El Mundial también es una plataforma para que las causas de mucha gente, causas absolutamente legítimas, se expresen, se vean, se visibilicen y avancen.

"Tenemos que ser garantes de ello buscando alternativas, por supuesto, para que no haya un choque que merme el ejercicio de derechos de unos (manifestantes) y otros (aficionados). Eso traducido en la operación es tener alternativas, tener mucho trabajo de prevención previo", considera el secretario de Seguridad local.