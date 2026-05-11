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CDMX

Mundial 2026: CDMX desplegará 56,000 policías para garantizar la seguridad

El titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana afirma que la Policía capitalina se ha preparado para garantizar la seguridad y movilidad en el Estadio CDMX ante la llegada de miles de turistas.
lun 11 mayo 2026 11:59 PM
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Alrededor de 56,000 elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana estarán a cargo de la seguridad y la gestión de la movilidad durante el Mundial en la capital del país. Uno de los puntos clave será el Estadio CDMX, donde se disputarán cinco partidos. (Fotos: GettyImages / AFP/ Facebook.)

A un mes de que en la Ciudad de México estalle la fiesta con la inauguración del Mundial de Futbol 2026, las autoridades capitalinas se dicen listas y con confianza en la capacidad institucional para recibir a los turistas, equipos, directivos y jefes de Estado que acudirán al silbatazo inicial del torneo.

En material de seguridad, serán alrededor de 56,000 policías que estarán encargados de garantizarla en los cinco partidos que se llevarán a cabo en el Estadio CDMX, así como en el FIFA Fan Fest en el Zócalo y los 18 Festivales Futboleros que se realizarán en la capital del país.

Pablo Vázquez, sabe que la Secretaría de Seguridad Ciudadana que dirige, tiene en frente, el desafío de prevenir y responder ante riesgos que van desde el robo sin violencia de carteras y celulares a los aficionados al salir de un partido, hasta eventos con baja probabilidad de ocurrir pero con un alto impacto, como una amenaza de bomba o un ataque como el realizado en las pirámides de Teotihuacán el pasado 20 de abril, en el cual murió una turista canadiense, 13 personas sufrieron lesiones y el atacante terminó con su vida.

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En entrevistas con Expansión Política, detalla que a través del Operativo Kukulcán, encabezado por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Secretaría de Seguridad federal, que dirige Omar García Harfuch, se cuenta con una metodología de análisis de riesgo para ubicar eventos disruptivos en donde, incluso estén involucrados artefactos explosivos. para los cuáles se tienen diseñados planes de actuación.

“Para ello aparte de tener equipos especiales de reacción de todos los niveles de gobierno, hemos adquirido equipo especial y hemos tenido mucha capacitación tanto con nuestros pares federales como también con capacitación que en el marco del Mundial se ha traído a la mesa de entidades extranjeras para poderle hacer frente a esos riesgos”, explica el líder de la Policía capitalina.

Además, señala que desde hace más de dos años, han tenido reuniones con sus contrapartes de las ciudades sedes del Mundial, con la Federación Internacional de Futbol (FIFA) y con los entes privados que están involucrados en la organización del evento, para detallar los operativos.

“La secretaría tendrá un despliegue de alrededor de 56,000 elementos. Obviamente cuando haya partido el despliegue será mayor, los días que no hay, será menor. Y vamos a contar con el apoyo en coordinación de poco más de 6,500 elementos de la Federación", detalla Vázquez.

La ciudad está lista para recibir el Mundial. (…) Los ojos del mundo van a estar puestos en la ciudad pero tenemos mucha confianza en la capacidad institucional que tiene esta ciudad.
Pablo Vázquez, secretario de Seguridad Ciudadana de CDMX

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El uso de tecnología en el Mundial

La capital mexicana llega al Mundial con un sistema C5 a través del cual se tienen conectadas más de 113,000 cámaras que vigilan alrededor del 93% del territorio de la ciudad.

“Esa densidad de videocámaras nos va a permitir hacer muchas cosas, no solo reaccionar ante incidentes, disuadir incidentes, también por ejemplo cerca del estadio nos apoyamos mucho en las cámaras para ir regulando los flujos de tránsito y de la gente que se va aproximando, entonces esa es una herramienta tecnológica muy útil”, afirma Vázquez.

El secretario de Seguridad detalla que también harán uso de drones tanto para detectar actividades sospechosas en el Estadio CDMX así como para evaluar el flujo de personas y el operativo de movilidad. A la par, se usará tecnología de reconocimiento facial.

“Por supuesto que nos vamos a apoyar mucho en la tecnología y en la coordinación tecnológica que podamos tener también con nuestros pares privados. Va a haber obviamente todo un control de acceso muy sofisticado en la venta del boletaje, la forma en la que la gente se identifica y hasta herramientas de reconocimiento facial en las inmediaciones del estadio para detectar revendedores”, detalla el funcionario.

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Contra el lado oscuro del turismo

Eventos turísticos masivos –como un Mundial de Fútbol– traen consigo una tendencia al incremento de la trata de personas para explotación sexual, siendo niños, niñas, adolescentes y mujeres las personas en mayor riesgo de ser víctimas, según han alertado organismos como el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

El secretario de Seguridad sostiene que ante este riesgo, desde el Gobierno de la ciudad se ha trabajado de cerca con los hoteles, moteles y alojamientos turísticos para prevenir e identificar casos de riesgo.

“En el caso de explotación sexual (estamos) trabajando mucho con los establecimientos de hospedaje, para que sus empleados, desde el nivel operativo hasta el gerencial, sepan identificar circunstancias fuera de lo normal, sepan a quién avisarle y que puedan también tener con nosotros un protocolo coordinado de reacción”, apunta el funcionario.

Una de las vías para denunciar es la Línea Nacional contra la Trata de Personas a la que se puede llamar o chatear por Whatsapp al número 800 5533 000, a cargo del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia y da atención las 24 horas del día, los 365 días del año.

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Preparados para protestas

A la par, la Policía capitalina tendrá que responder ante posibles protestas sociales durante el partido inaugural del Mundial el próximo 11 de junio que anunciaron colectivos de familias de personas desaparecidas, activistas contra la gentrificación y Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

"El Mundial también es una plataforma para que las causas de mucha gente, causas absolutamente legítimas, se expresen, se vean, se visibilicen y avancen.

"Tenemos que ser garantes de ello buscando alternativas, por supuesto, para que no haya un choque que merme el ejercicio de derechos de unos (manifestantes) y otros (aficionados). Eso traducido en la operación es tener alternativas, tener mucho trabajo de prevención previo", considera el secretario de Seguridad local.

Última milla: la movilidad en el Estadio CDMX

Tras 60 años de que el auto fuera la principal vía para llegar al Estadio CDMX (antes Estadio Azteca), el Gobierno de la Ciudad de México junto a la FIFA aplicará un Operativo de Última Milla se seguridad y movilidad.

“Es casi una radial de un kilómetro y se cierran calles para limitar al máximo el tránsito vehicular en la última milla. Con ello se desincentiva el uso evidentemente del vehículo y se incentiva la aproximación peatonal al estadio”, explica el secretario de Seguridad Ciudadana.

Durante los cinco partidos del Mundial, en la última milla alrededor del Estadio CDMX se aplicarán filtros para que solo tengan acceso peatonal a habitantes de la zona y personas con boleto para el partido, mientras que podrán entrar solo vehículos autorizados de personal o asistentes acreditados al Estadio CDMX, residentes con tarjetón de la alcaldía Coyoacán, vehículos oficiales y de emergencia.

La apuesta es por el transporte alternativo para que las y los aficionados lleguen en Tren Ligero –en remodelación y con nuevos trenes) o en la opción de park and ride con unidades de RTP y Trolebús que salen de puntos como Plaza Carso, Auditorio Nacional y Centro Comercial Santa Fe.

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Además, servicios de taxi y de transporte privado por aplicación (como Uber, por ejemplo) tendrán puntos de llegada preestablecidos.

“Eso permite, por un lado, tener mayor seguridad, están los controles cerrados. Creo yo que a la larga va a tener un menor impacto en las colonias que circundan al estadio: ya no tenemos la cantidad de coches yendo y viniendo y estacionándose y bloqueando zaguanes”, apunta Vázquez.

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