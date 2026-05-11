Mundial 2026: CDMX desplegará 56,000 policías para garantizar la seguridad

A un mes de que en la Ciudad de México estalle la fiesta con la inauguración del Mundial de Futbol 2026, las autoridades capitalinas se dicen listas y con confianza en la capacidad institucional para recibir a los turistas, equipos, directivos y jefes de Estado que acudirán al silbatazo inicial del torneo.
En material de seguridad, serán alrededor de 56,000 policías que estarán encargados de garantizarla en los cinco partidos que se llevarán a cabo en el Estadio CDMX, así como en el FIFA Fan Fest en el Zócalo y los 18 Festivales Futboleros que se realizarán en la capital del país.
Pablo Vázquez, sabe que la Secretaría de Seguridad Ciudadana que dirige, tiene en frente, el desafío de prevenir y responder ante riesgos que van desde el robo sin violencia de carteras y celulares a los aficionados al salir de un partido, hasta eventos con baja probabilidad de ocurrir pero con un alto impacto, como una amenaza de bomba o un ataque como el realizado en las pirámides de Teotihuacán el pasado 20 de abril, en el cual murió una turista canadiense, 13 personas sufrieron lesiones y el atacante terminó con su vida.