Informalidad, un reto para que el Sistema de Cuidados en la CDMX sea una realidad

La Ciudad de México ya cuenta con una ley que ordena la creación de un Sistema de Cuidados, pero ahora enfrenta desafíos para que su implementación sea una realidad.
El presupuesto, la coordinación institucional y la falta de obligatoriedad para que las empresas colaboren son los principales retos para concretar esta iniciativa, según analizan especialistas.
A esto se suma que el 82% de las 153,000 personas que cuidan de manera remunerada en la Ciudad de México trabaja en la informalidad.
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La mayoría de quienes cuidan queda excluida del mercado laboral debido a que la falta de jornadas flexibles les impide conciliar el trabajo de cuidados con otro empleo y esto afecta su desarrollo profesional y autonomía económica.
Fernanda García, directora de Sociedad del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), consideró que se deben ofrecer incentivos para incluir a estas personas en el mercado laboral formal.
"Pueden ser incentivos fiscales para generar empleo formal desde las empresas más pequeñas, como ayudarlas a transitar en ese proceso", comentó.
Una década para aprobar la ley y 6 meses para ponerla en operación
También será un desafío cumplir en tiempo y forma los tiempos que marca la legislación para crear el Sistema de Cuidados.
En un plazo de 6 meses se debe instalar la Junta del Sistema de Cuidados, el organismo encargado de articular a las 40 autoridades locales, incluidas las alcaldías y secretarías, involucradas en crear y otorgar recursos para este fin. Y en 3 meses adicionales se deberá emitir el reglamento de la ley.
Pero el Congreso local se llevó casi una década solo en aprobar la legislación, explicó Fernanda García, del IMCO. Ahora, diferentes dependencias deberán alinearse para tomar decisiones, garantizar la provisión de servicios de cuidados y generar acuerdos con distintos actores.
“Tampoco es cosa menor coordinar a todas estas dependencias. No se está creando una institución específica para el cuidado, es algo transversal a todas las instituciones", dijo.
Medidas no obligatorias para las empresas
La ley promueve que el sector privado adopte condiciones laborales compatibles con los cuidados, como el trabajo remoto o permisos para cuidados.
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Sin embargo, no establece que las empresas estén obligadas a hacerlo.
“No habla de que sea vinculante ni de consecuencias si no se hace. Lo deja a la buena voluntad de las empresas y va a pasar lo mismo que pasa siempre: las grandes empresas que tengan recursos, buenas prácticas, lo van a impulsar, y las MiPyMEs se van a quedar fuera”, señaló García.
Para contar con la participación de las empresas, indicó, en el reglamento de la ley se deben asentar criterios específicos.
También se pueden considerar apoyos para transicionar a jornadas flexibles sin condicionar la productividad; incluir la obligatoriedad o incentivos para las empresas.
“Hemos regresado a la presencialidad y a una forma de trabajo que es muy demandante y eso no es compatible con esta carga que tienen las mujeres. ¿Por qué? Por la falta de cuidados”, declaró.
Alejandra Macías, directora ejecutiva del Centro de Investigación Económica Presupuestaria (CIEP), coincidió en que la corresponsabilidad de las empresas debe quedar clara en el reglamento a diseñar.
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“Es un tema que hay que levantar en el reglamento, a lo mejor, ahí lo puedes hacer más obligatorio. Entra también en la Ley del Trabajo y en negociaciones con IMSS, ISSSTE y con las mismas empresas. Pero, si ya está en la Ley del Sistema de Cuidados, hay que seguir empujándolo”.
El reto de los recursos
A decir la especialista del CIEP, el mayor desafío para el Sistema de Cuidados es el dinero para su operación.
Es una de las políticas más importantes de la época, pero tiene que estar bien financiada, si no, no va a ser realidad.
Alejandra Macías, directora ejecutiva del CIEP.
La ley ordena crear un anexo de recursos específico para los servicios de cuidados. A nivel federal ya existe un anexo similar para la consolidación de una sociedad de cuidados. Incluye el dinero de todos los programas y dependencias vinculados a los cuidados, como las becas y las pensiones. Es decir, considera recursos ya asignados.
“Se va a hacer con presupuestos que tienen las mismas instituciones, algo parecido a lo que hizo la federación con el Anexo 31: solo encontrar qué programas, qué actividades ya se están haciendo y eso contemplarlo como un presupuesto de cuidados”, explica.
“Pero sabemos que se necesita más financiamiento para implementar estas políticas”, subraya, “sobre todo para infraestructura, centros de cuidado, centros de día que se quieren construir y demás”.
A nivel nacional se necesitarían 580,000 millones de pesos adicionales a lo que ya se invierte para construir un sistema de cuidados integral. Es decir, sumar otro 1.6% del PIB al gasto actual, que equivale al 1.9%, estima el CIEP.
En el estudio Los cuidados y las finanzas públicas se estima que en las infancias de 0 a 5 años se gasta en cuidados 3,134 pesos al año. La inversión per cápita en los adultos mayores es de 10,020 pesos. Pero buena parte de estos recursos corresponden al programa social de pensiones para adultos mayores.
"Las infancias tienen el gasto per cápita más pequeño, a pesar de la gran necesidad de cuidado. En los adultos mayores, la mayor parte del gasto viene de las transferencias monetarias", explicó Nubia Pedraza, investigadora del CIEP.
”Las transferencias son importantes porque realmente ayudan a aliviar las necesidades de un hogar. Sin embargo, no son suficientes. Si queremos un sistema de cuidados robusto, es necesaria la inversión en infraestructura y en servicios desde el Estado”, agregó.
La Ciudad de México es uno de los estados del país con más ingresos propios y que menos depende del gasto federalizado; también ayuda que ya invierte en proyectos relacionados con cuidados, como las Utopías . Sin embargo, es difícil construir un sistema de cuidados completo y eso llevará más tiempo y recursos.
La experta del IMCO agrega que, ante recursos limitados y una ley que establece que el presupuesto para el sistema de cuidados no podrá ser menor al del año anterior, los recursos podrían salir de reasignaciones presupuestales, lo que implica el riesgo de recortar el gasto a otras dependencias o programas o incrementar los ingresos públicos a partir de medidas para una mayor recaudación fiscal.
Tampoco es tarea sencilla cuando enfrentas una infraestructura y una oferta de cuidados tan fragmentada.
Fernanda García, directora de Sociedad del IMCO.
La Ley del Sistema de Cuidados de la Ciudad de México también ordena la creación de un padrón de personas cuidadoras remuneradas y no remuneradas y mecanismos de certificación para este sector, lo que implica hacer un censo y destinar recursos para ello.
“La aprobación de esta ley es un paso fundamental para garantizar el derecho al cuidado en la entidad. Sin embargo, el éxito dependerá de las decisiones presupuestarias, institucionales y de política pública que se definirán en el reglamento”, apunta el IMCO.