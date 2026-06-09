Informalidad, un reto para que el Sistema de Cuidados en la CDMX sea una realidad

“Es un tema que hay que levantar en el reglamento, a lo mejor, ahí lo puedes hacer más obligatorio. Entra también en la Ley del Trabajo y en negociaciones con IMSS, ISSSTE y con las mismas empresas. Pero, si ya está en la Ley del Sistema de Cuidados, hay que seguir empujándolo”.

El reto de los recursos

A decir la especialista del CIEP, el mayor desafío para el Sistema de Cuidados es el dinero para su operación.

Es una de las políticas más importantes de la época, pero tiene que estar bien financiada, si no, no va a ser realidad. Alejandra Macías, directora ejecutiva del CIEP.

La ley ordena crear un anexo de recursos específico para los servicios de cuidados. A nivel federal ya existe un anexo similar para la consolidación de una sociedad de cuidados. Incluye el dinero de todos los programas y dependencias vinculados a los cuidados, como las becas y las pensiones. Es decir, considera recursos ya asignados.

“Se va a hacer con presupuestos que tienen las mismas instituciones, algo parecido a lo que hizo la federación con el Anexo 31: solo encontrar qué programas, qué actividades ya se están haciendo y eso contemplarlo como un presupuesto de cuidados”, explica.

“Pero sabemos que se necesita más financiamiento para implementar estas políticas”, subraya, “sobre todo para infraestructura, centros de cuidado, centros de día que se quieren construir y demás”.

A nivel nacional se necesitarían 580,000 millones de pesos adicionales a lo que ya se invierte para construir un sistema de cuidados integral. Es decir, sumar otro 1.6% del PIB al gasto actual, que equivale al 1.9%, estima el CIEP.

En el estudio Los cuidados y las finanzas públicas se estima que en las infancias de 0 a 5 años se gasta en cuidados 3,134 pesos al año. La inversión per cápita en los adultos mayores es de 10,020 pesos. Pero buena parte de estos recursos corresponden al programa social de pensiones para adultos mayores.

"Las infancias tienen el gasto per cápita más pequeño, a pesar de la gran necesidad de cuidado. En los adultos mayores, la mayor parte del gasto viene de las transferencias monetarias", explicó Nubia Pedraza, investigadora del CIEP.

Infancias con menos recursos. (Foto: Cuartoscuro)

”Las transferencias son importantes porque realmente ayudan a aliviar las necesidades de un hogar. Sin embargo, no son suficientes. Si queremos un sistema de cuidados robusto, es necesaria la inversión en infraestructura y en servicios desde el Estado”, agregó.

La Ciudad de México es uno de los estados del país con más ingresos propios y que menos depende del gasto federalizado; también ayuda que ya invierte en proyectos relacionados con cuidados, como las Utopías . Sin embargo, es difícil construir un sistema de cuidados completo y eso llevará más tiempo y recursos.

La experta del IMCO agrega que, ante recursos limitados y una ley que establece que el presupuesto para el sistema de cuidados no podrá ser menor al del año anterior, los recursos podrían salir de reasignaciones presupuestales, lo que implica el riesgo de recortar el gasto a otras dependencias o programas o incrementar los ingresos públicos a partir de medidas para una mayor recaudación fiscal.

Tampoco es tarea sencilla cuando enfrentas una infraestructura y una oferta de cuidados tan fragmentada. Fernanda García, directora de Sociedad del IMCO.

La Ley del Sistema de Cuidados de la Ciudad de México también ordena la creación de un padrón de personas cuidadoras remuneradas y no remuneradas y mecanismos de certificación para este sector, lo que implica hacer un censo y destinar recursos para ello.

“La aprobación de esta ley es un paso fundamental para garantizar el derecho al cuidado en la entidad. Sin embargo, el éxito dependerá de las decisiones presupuestarias, institucionales y de política pública que se definirán en el reglamento”, apunta el IMCO.