La CDMX se anota gol en movilidad: 4.5 millones de viajes más en transporte público durante el Mundial

La llegada de turistas internacionales se reflejó en el transporte público, pues entre mayo y la primera mitad de julio se registraron pagos para acceder a Metro y Metrobús con tarjetas de crédito y débito VISA de 84 países, principalmente de Estados Unidos, Canadá, Francia, Reino Unido y Brasil.

El Gobierno capitalino aplicó el Operativo de Última Milla para movilizar a miles de aficionados al Estadio CDMX (o Estadio Banorte) al sur de la ciudad a través del transporte público, siendo una de las principales rutas la Línea 2 del Metro hasta Tasqueña y el Tren Ligero ‘El Ajolote’ hasta Estadio Azteca.

Asimismo implementó servicios especiales ‘Park and ride’ (con estacionamiento y transporte) y ‘Ride’ (solo transporte) con unidades del Trolebús para llevar a las y los aficionados con boleto desde puntos estratégicos de la ciudad –como el Auditorio Nacional, Bellas Artes y Palacio de los Deportes– hasta el Coloso de Santa Úrsula para cada uno de los cinco partidos jugados en la capital.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, destacó que la red de Trolebuses tuvo un aumento de 21% de viajes, mientras el Tren Ligero movilizó a alrededor de 40,000 personas cada día de partido.

“Al Estadio llegó el mejor futbol del mundo, y la movilidad más moderna y limpia del planeta. Este Mundial evidenció que el transporte público puede ser la columna vertebral de los grandes acontecimientos”, sostuvo la mandataria al presentar un balance final del Mundial este 22 de julio.