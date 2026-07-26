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CDMX

La CDMX se anota gol en movilidad: 4.5 millones de viajes más en transporte público durante el Mundial

Metro y Trolebús transportaron a millones de aficionados nacionales y extranjeros durante la Copa Mundial en la CDMX; se destinaron 8,989 millones de pesos a obras de movilidad.
dom 26 julio 2026 05:48 PM
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Aglomeración Tren Ligero
Aficionados realizaron filas para ingresar al Tren Ligero con dirección al Estadio CDMX el 11 de junio, durante la inauguración del Mundial de Futbol, donde el acceso al servicio se realizó únicamente mediante la presentación de boleto para el estadio. (Foto: Galo Cañas Rodríguez / Cuartoscuro.com)

La Ciudad de México incrementó los viajes que se realizan en transporte público durante el Mundial de Futbol 2026. En junio 4.5 millones de viajes más que los reportados en el mismo mes del año pasado.

El Metro ocupó el primer lugar con 2.5 millones de pasajeros extra, seguido del Trolebús con dos millones, de acuerdo con la Secretaría de Administración y Finanzas de la ciudad.

La movilidad sustentable también tuvo un impulso durante la Copa Mundial, pues las membresías temporales Ecobici se incrementaron 47.5%.

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La llegada de turistas internacionales se reflejó en el transporte público, pues entre mayo y la primera mitad de julio se registraron pagos para acceder a Metro y Metrobús con tarjetas de crédito y débito VISA de 84 países, principalmente de Estados Unidos, Canadá, Francia, Reino Unido y Brasil.

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El Mundial dejó más de 1.1 millones de traslados en plataformas de movilidad

El Gobierno capitalino aplicó el Operativo de Última Milla para movilizar a miles de aficionados al Estadio CDMX (o Estadio Banorte) al sur de la ciudad a través del transporte público, siendo una de las principales rutas la Línea 2 del Metro hasta Tasqueña y el Tren Ligero ‘El Ajolote’ hasta Estadio Azteca.

Asimismo implementó servicios especiales ‘Park and ride’ (con estacionamiento y transporte) y ‘Ride’ (solo transporte) con unidades del Trolebús para llevar a las y los aficionados con boleto desde puntos estratégicos de la ciudad –como el Auditorio Nacional, Bellas Artes y Palacio de los Deportes– hasta el Coloso de Santa Úrsula para cada uno de los cinco partidos jugados en la capital.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, destacó que la red de Trolebuses tuvo un aumento de 21% de viajes, mientras el Tren Ligero movilizó a alrededor de 40,000 personas cada día de partido.

“Al Estadio llegó el mejor futbol del mundo, y la movilidad más moderna y limpia del planeta. Este Mundial evidenció que el transporte público puede ser la columna vertebral de los grandes acontecimientos”, sostuvo la mandataria al presentar un balance final del Mundial este 22 de julio.

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Sin embargo, los viajes no se limitaron al Estadio CDMX, pues alrededor de 12 millones de personas siguieron los partidos del Mundial en espacios públicos a través de las transmisiones gratuitas en el FIFA Fan Fest del Zócalo, diversos puntos del Centro Histórico y Paseo de la Reforma, así como los Festivales Futboleros en las 16 alcaldías, de acuerdo con el Gobierno local.

Entre el 1 de junio y el 15 de julio la capital recibió más de cuatro millones de turistas y visitantes.

Movilidad, una de las principales inversiones en CDMX

De cara al Mundial, la inversión en obras públicas fue de 23,000 millones de pesos, de los cuales 8,989 millones se destinaron a movilidad, de acuerdo con la Plataforma de Transparencia Mundial CDMX 2026 del Gobierno capitalino.

obras-de-movilidad-cdmx-mundial-2026.jpg
Inversión en obras públicas de movilidad en CDMX por el Mundial de Futbol. (Gráfica: Elaborada con Infogram a partir de datos del Gobierno CDMX)

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Ciudad de México movilidad

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