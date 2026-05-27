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CDMX

Empresas, claves para repartir las tareas de cuidados en la CDMX

Con licencias de paternidad y maternidad, permisos de cuidados y jornadas laborales flexibles, el sector privado es clave en redistribuir el trabajo de cuidados, que recae en especial en las mujeres.
mié 27 mayo 2026 02:16 PM
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El Gobierno de la CDMX deberá establecer acuerdos con el sector privado y empresarial para promover esquemas de trabajo que concilien la vida personal y la vida laboral. (iStock)

La Ley del Sistema de Cuidados de la Ciudad de México , aprobada por el Congreso capitalino este martes, considera a las empresas clave para hacer posible un equilibrio entre el desarrollo laboral y los trabajos de cuidados.

La nueva ley busca fomentar la colaboración entre el sector privado junto al sector público, organizaciones sociales, comunitarias, académicas y de la sociedad civil.

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De acuerdo con cifras de Oxfam México, mientras el 10% de las mujeres mexicanas más pobres dedican 11.5 horas de su día a labores de cuidados, los hombres de cualquier nivel de ingresos destinan solo entre 4.2 y 4.7 horas.

¿Cómo participará la iniciativa privada en el Sistema de Cuidados de CDMX?

El Gobierno de la CDMX deberá establecer acuerdos con el sector privado y empresarial para promover esquemas de trabajo que concilien la vida personal y la vida laboral, por ejemplo:

-Reducciones consensuadas de la jornada laboral.
-Trabajo a distancia.
-Licencias de maternidad y paternidad.
-Permisos por motivos de cuidado.
-Tomar medidas para mejorar las condiciones de accesibilidad y proximidad del acceso a servicios de cuidados.

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La legislación indica que existe una responsabilidad compartida del mercado y el sector privado, que requiere de acciones que den las condiciones para el ejercicio del derecho al cuidado digno.

Para ello, la ley señala que se requieren acciones por parte de la iniciativa privada como:

-Desarrollar nuevas formas de intercambios en la economía que prioricen los cuidados de las personas y consideren los tiempos de cuidados para redefinir las jornadas laborales.

-Promover la adopción de un régimen laboral que se equilibre con las demandas de cuidados, además de facilitar servicios, infraestructura y condiciones de trabajo adecuadas para las personas que también realizan labores de cuidados.

-Garantizar oportunidades y esquemas laborales, así como prestaciones sociales y laborales que permitan redistribuir los cuidados, además de un equilibrio entre la vida profesional, laboral, familiar y personal, a la par de las labores de cuidados.

-Construir la estructura, infraestructura y servicios necesarios con enfoques de cuidados; replantear sus actividades para armonizarlas con el ejercicio del derecho al cuidado.

El Gobierno de la ciudad podrá colaborar con la iniciativa privada para impulsar esquemas de profesionalización, capacitación, educación y certificación para personas cuidadoras remuneradas y no remuneradas.

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Una colaboración con limitantes

El legislador Royfid Torres, coordinador del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, reconoce que será complicado hacer los cambios necesarios para que la iniciativa privada tome acciones en pro del derecho al cuidado cuando el Congreso de la Ciudad de México no tiene facultades para legislar en materia laboral.

“La materia laboral tiene competencia federal, entonces lo que nosotros podemos hacer es dentro del sector público. Sin avanzar en las licencias de cuidados, en las licencias de paternidad, en horarios flexibles, en mecanismos de trabajo a distancia va a ser difícil lograr los objetivos de la ley", dice en entrevista con Expansión Política.

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Sin embargo, señala que en la Ciudad de México se podría dar un ejemplo al ofrecer en el Gobierno, el Congreso y el Poder Judicial capitalinos jornadas flexibles y otros mecanismos que faciliten las tareas de las personas que estén a cargo del cuidado de niños, niñas, personas de la tercera edad y con discapacidad.

“Lo que podríamos hacer es iniciar con las políticas de corresponsabilidad con los servidores públicos de la ciudad para demostrar que sí es posible ir generando un cambio", señala.

Torres sostiene que el acceso a oportunidades laborales es clave para mejorar las condiciones de las personas cuidadoras y aunque en este aspecto la Ley del Sistema de Cuidados de CDMX queda limitada, hay avances en otras materias.

“Es una parte importante que tiene que ver con la integración económica de las personas cuidadoras, pero hay otros pendientes que la ley sí resuelve, que establece un marco para empezara generar infraestructura, a visibilizar las dinámicas de cuidado y atenderlas", apunta el legislador de Movimiento Ciudadano.

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Congreso de la Ciudad de México Equidad de género

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