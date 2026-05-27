Empresas, claves para repartir las tareas de cuidados en la CDMX

De acuerdo con cifras de Oxfam México, mientras el 10% de las mujeres mexicanas más pobres dedican 11.5 horas de su día a labores de cuidados, los hombres de cualquier nivel de ingresos destinan solo entre 4.2 y 4.7 horas.

¿Cómo participará la iniciativa privada en el Sistema de Cuidados de CDMX?

El Gobierno de la CDMX deberá establecer acuerdos con el sector privado y empresarial para promover esquemas de trabajo que concilien la vida personal y la vida laboral, por ejemplo:

-Reducciones consensuadas de la jornada laboral.

-Trabajo a distancia.

-Licencias de maternidad y paternidad.

-Permisos por motivos de cuidado.

-Tomar medidas para mejorar las condiciones de accesibilidad y proximidad del acceso a servicios de cuidados.

La legislación indica que existe una responsabilidad compartida del mercado y el sector privado, que requiere de acciones que den las condiciones para el ejercicio del derecho al cuidado digno.

Para ello, la ley señala que se requieren acciones por parte de la iniciativa privada como:

-Desarrollar nuevas formas de intercambios en la economía que prioricen los cuidados de las personas y consideren los tiempos de cuidados para redefinir las jornadas laborales.

-Promover la adopción de un régimen laboral que se equilibre con las demandas de cuidados, además de facilitar servicios, infraestructura y condiciones de trabajo adecuadas para las personas que también realizan labores de cuidados.

-Garantizar oportunidades y esquemas laborales, así como prestaciones sociales y laborales que permitan redistribuir los cuidados, además de un equilibrio entre la vida profesional, laboral, familiar y personal, a la par de las labores de cuidados.

-Construir la estructura, infraestructura y servicios necesarios con enfoques de cuidados; replantear sus actividades para armonizarlas con el ejercicio del derecho al cuidado.

El Gobierno de la ciudad podrá colaborar con la iniciativa privada para impulsar esquemas de profesionalización, capacitación, educación y certificación para personas cuidadoras remuneradas y no remuneradas.