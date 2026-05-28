“Estas jóvenes no eligieron estar fuera del mercado laboral, fuera del sistema educativo, sino que fueron empujadas a encargarse, de manera muchas veces desproporcionada, de los trabajos de cuidados", explicó Mariana Belló, coordinadora del área de Género y Cuidados en Oxfam México .

Al presentar el informe No nos llames ninis: mujeres jóvenes que cuidan, la especialista dijo que, en promedio, ellas dedican cinco horas diarias a algún tipo de cuidado, en contraste con las dos horas que dedican los hombres.

Y una de cada cinco destina hasta 7.5 horas al día a quehaceres domésticos, acompañamiento y cuidados directos.

Esto equivale a 53 horas de trabajo semanal no reconocido y no pagado, a pesar de que laboran más tiempo que el establecido en la Ley del Trabajo, de 48 horas a la semana.

Belló subrayó que por eso resulta urgente dejar de utilizar el adjetivo “nini”, ya que discrimina y estigmatiza a la juventud que cuida y ni tiene reconocimiento ni pago.

Además, esta etiqueta minimiza la importancia del trabajo de cuidados, que representa el 23.9% del Producto Interno Bruto (PIB), por encima de la industria manufacturera (20.1%) o el comercio (18.7%).

Mariana Belló, coordinadora del área de Género y Cuidados en Oxfam México, presentó el informe No nos llames ninis: mujeres jóvenes que cuidan. (Foto: Dulce Soto/Expansión Política)

También oculta la crisis de cuidados que enfrenta el país, porque sin mujeres que cuiden, nadie podría salir a trabajar, estudiar o producir. Ellas asumen una responsabilidad del Estado y de las empresas, indicó la experta.

“La etiqueta de 'nini' hace que este trabajo parezca inactividad laboral y, más bien, está justificando el estigma social y el abandono por parte del Estado", señaló.