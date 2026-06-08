La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, aseguró este lunes que las condiciones de movilidad, logística y seguridad para la celebración de la Copa Mundial de Futbol 2026 están plenamente garantizadas, pese a las movilizaciones y protestas que se han registrado en la capital del país y a las amenazas de bloqueos anunciadas por algunos grupos para los próximos días.
En conferencia de prensa, la mandataria capitalina sostuvo que la capital seguirá siendo una ciudad de libertades donde se respeta el derecho a la manifestación, pero enfatizó que también es responsabilidad de las autoridades proteger otros derechos de la ciudadanía, como la movilidad, el trabajo y el libre tránsito.
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La Ciudad de México es y seguirá siendo una ciudad de libertades, plural, efervescente, reivindicativa, abierta y democrática en la que se garantiza plenamente el derecho a la manifestación, a la protesta y a la libre expresión de ideas”.
Clara Brugada.
Brugada recordó que, por ser la capital del país, la Ciudad de México concentra históricamente demandas sociales provenientes de distintos estados y sectores, por lo que las protestas forman parte de la vida pública de la metrópoli. Sin embargo, subrayó que ello no impedirá el desarrollo de las actividades relacionadas con la justa mundialista.
“Las condiciones logísticas, de movilidad y de seguridad están completamente garantizadas. Estamos preparados y el desarrollo del Mundial está asegurado”, sostuvo.
Las declaraciones de la jefa de gobierno fueron hechas luego de que este lunes integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y el colectivo Mexicanos Al Grito de la Paz colocaron una manta en el Ángel de la Independencia con el mensaje: “Presidenta, rompa el pacto”.
Que todo el mundo sepa: nuestro gobierno defiende Narco-Gobernantes.
Brugada resaltó que el gobierno federal mantiene mesas de diálogo permanentes con los distintos grupos magisteriales y señaló que entre este lunes y martes podrían conocerse definiciones sobre las acciones que emprenderán los docentes.
“Estamos a la espera de los acuerdos y de las decisiones que ellos tomen después de las propuestas que ya ha presentado el gobierno federal”, explicó.
Brugada también hizo un llamado directo a las organizaciones sociales para que las movilizaciones se desarrollen de manera pacífica y con consideración hacia el resto de la población.
“Los convocamos a reflexionar sobre la afectación a terceros. Así como defendemos el derecho a manifestarse, también tenemos que proteger los derechos del conjunto de la ciudadanía”, dijo.
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La mandataria rechazó cualquier acto de violencia o provocación y aseguró que su administración responderá siempre dentro del marco legal y mediante mecanismos de diálogo y concertación.
“No vamos a caer en provocaciones. Ante cualquier situación, vamos a responder con apego a la ley, a los principios democráticos y a los protocolos de actuación correspondientes”, señaló.
A unos días de la inauguración del Mundial, Brugada reiteró que el objetivo de su gobierno es encontrar un equilibrio entre el derecho a la protesta y el derecho de millones de habitantes y visitantes a disfrutar de un evento internacional que colocará a la Ciudad de México en el centro de la atención mundial.
“Ese es el equilibrio que buscamos: una ciudad donde las libertades se ejerzan plenamente y donde nadie tenga que renunciar a sus derechos para que otros puedan ejercer los suyos”, concluyó.
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Este mismo lunes, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que la inauguración de la justa deportiva será buena, a pesar del plantón y movilizaciones que mantienen integrantes de la CNTE.
La mandataria federal insistió también en que hay quienes quieren provocar a su gobierno, sin embargo, afirmó que no se caerá en represión y se respetará el derecho a manifestarse.
“Hay grupos que nos quieren provocar y no necesariamente son de maestros. Lo que buscan es que haya represión. (...) Lo que están buscando es que antes de la inauguración del Mundial la nota internacional sea el Gobierno de México reprime a maestros, eso es lo que están buscando, eso no lo van a tener y también vamos a garantizar que la celebración de la inauguración de la copa mundial se lleve bien, en paz y tranquila”, dijo la presidenta.