La Ciudad de México es y seguirá siendo una ciudad de libertades, plural, efervescente, reivindicativa, abierta y democrática en la que se garantiza plenamente el derecho a la manifestación, a la protesta y a la libre expresión de ideas”. Clara Brugada.

Brugada recordó que, por ser la capital del país, la Ciudad de México concentra históricamente demandas sociales provenientes de distintos estados y sectores, por lo que las protestas forman parte de la vida pública de la metrópoli. Sin embargo, subrayó que ello no impedirá el desarrollo de las actividades relacionadas con la justa mundialista.

“Las condiciones logísticas, de movilidad y de seguridad están completamente garantizadas. Estamos preparados y el desarrollo del Mundial está asegurado”, sostuvo.

Las declaraciones de la jefa de gobierno fueron hechas luego de que este lunes integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y el colectivo Mexicanos Al Grito de la Paz colocaron una manta en el Ángel de la Independencia con el mensaje: “Presidenta, rompa el pacto”.

Que todo el mundo sepa: nuestro gobierno defiende Narco-Gobernantes.



Bienvenidos al mejor país del mundo, desafortunadamente gobernado por el crimen. pic.twitter.com/JtWgt8l8Uz — MEXICANOS AL GRITO DE PAZ (@mexicanosgritan) June 8, 2026

Este lunes, policías mantienen el cierre de caseta Tlalpan por 16 camiones de normalistas de Ayotzinapa y padres de los 43 desparecidos.

(Foto: Andrea Murcia Monsivais/ Cuartoscuro)

Brugada resaltó que el gobierno federal mantiene mesas de diálogo permanentes con los distintos grupos magisteriales y señaló que entre este lunes y martes podrían conocerse definiciones sobre las acciones que emprenderán los docentes.

“Estamos a la espera de los acuerdos y de las decisiones que ellos tomen después de las propuestas que ya ha presentado el gobierno federal”, explicó.

Brugada también hizo un llamado directo a las organizaciones sociales para que las movilizaciones se desarrollen de manera pacífica y con consideración hacia el resto de la población.

“Los convocamos a reflexionar sobre la afectación a terceros. Así como defendemos el derecho a manifestarse, también tenemos que proteger los derechos del conjunto de la ciudadanía”, dijo.