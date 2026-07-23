Hoy No Circula 23 de julio: autos que descansan este jueves en CDMX y Edomex

Multas por no cumplir el Hoy No Circula
Los conductores que circulen cuando su vehículo tiene prohibición de hacerlo pueden recibir una multa equivalente a 20 hasta 30 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente.
Este 2026, la sanción económica ronda entre 2,376 y 3,564 pesos, aunque el costo final puede incrementar si el vehículo es trasladado al corralón, ya que el propietario también deberá cubrir los servicios de arrastre y resguardo antes de recuperarlo.
¿En dónde aplica el Hoy No Circula?
El programa opera en toda la Ciudad de México y en los municipios mexiquenses de Atizapán de Zaragoza, Coacalco, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec, Huixquilucan, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Tecámac, Tlalnepantla, Tultitlán, Valle de Chalco. Además se incluye a Toluca y Santiago Tianguistenco.