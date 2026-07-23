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CDMX

Hoy No Circula 23 de julio: autos que descansan este jueves en CDMX y Edomex

Antes de tomar las llaves del auto, revisa el calendario del Hoy No Circula. El programa aplica en las alcaldías de la Ciudad de México y en municipios del Estado de México.
jue 23 julio 2026 06:10 AM
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Hoy No Circula
Las restricciones dependen del color del engomado, la terminación de la placa y el holograma de verificación del vehículo. (Cuartoscuro)

No todos los automóviles podrán circular este jueves 23 de julio en la Ciudad de México y Estado de México. Como parte del programa Hoy No Circula, algunos vehículos deberán permanecer estacionados durante gran parte del día para reducir las emisiones contaminantes en la Zona Metropolitana del Valle de México.

Para evitar multas es importante revisar el engomado, la terminación de las placas y el holograma de verificación.

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¿Qué carros no circulan hoy?

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) informó que este jueves 23 de julio deberán suspender su circulación los vehículos con:

Engomado verde
Terminación de placas 1 y 2
Holograma de verificación 1 y 2.

Hoy No Circula jueves
Restringen la circulación de vehículos con engomado verde o terminación de placa 1 y 2 con holograma 1 y 2. (Came)

La medida estará vigente de las 5:00 a las 22:00 horas y aplica en las 16 alcaldías de la Ciudad de México, así como en los 18 municipios del Estado de México que forman parte del programa ambiental metropolitano.

¿Quiénes sí pueden circular este jueves?

Los automóviles con holograma 00 y 0 pueden transitar con normalidad, al igual que los vehículos eléctricos e híbridos, motocicletas, unidades de emergencia, transporte público, transporte escolar y otros automóviles que cuentan con exenciones previstas en la normatividad vigente.

¿Hay Doble Hoy No Circula?

Aunque el calendario del Hoy No Circula permanece sin cambios la mayor parte del año, es importante mantenerse atento a los avisos oficiales de la CAMe. Si las condiciones atmosféricas provocan una mala calidad del aire y se declara una contingencia ambiental, las restricciones pueden ampliarse para incluir a vehículos que normalmente sí tienen permitido circular.

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Multas por no cumplir el Hoy No Circula

Los conductores que circulen cuando su vehículo tiene prohibición de hacerlo pueden recibir una multa equivalente a 20 hasta 30 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente.

Este 2026, la sanción económica ronda entre 2,376 y 3,564 pesos, aunque el costo final puede incrementar si el vehículo es trasladado al corralón, ya que el propietario también deberá cubrir los servicios de arrastre y resguardo antes de recuperarlo.

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¿En dónde aplica el Hoy No Circula?

El programa opera en toda la Ciudad de México y en los municipios mexiquenses de Atizapán de Zaragoza, Coacalco, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec, Huixquilucan, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Tecámac, Tlalnepantla, Tultitlán, Valle de Chalco. Además se incluye a Toluca y Santiago Tianguistenco.

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En estas dos ciudades mexiquenses, el Hoy No Circula funciona de lunes a sábado para vehículos con holograma 1 y 2 desde el 1 de julio, mientras que las multas comenzaron a aplicarse a partir del 1 de enero de 2026.

Tags

automóviles, movilidad Ciudad de México

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