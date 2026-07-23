Hoy No Circula 23 de julio: autos que descansan este jueves en CDMX y Edomex

¿Qué carros no circulan hoy?

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) informó que este jueves 23 de julio deberán suspender su circulación los vehículos con:

Engomado verde

Terminación de placas 1 y 2

Holograma de verificación 1 y 2.

Restringen la circulación de vehículos con engomado verde o terminación de placa 1 y 2 con holograma 1 y 2. (Came)

La medida estará vigente de las 5:00 a las 22:00 horas y aplica en las 16 alcaldías de la Ciudad de México, así como en los 18 municipios del Estado de México que forman parte del programa ambiental metropolitano.

¿Quiénes sí pueden circular este jueves?

Los automóviles con holograma 00 y 0 pueden transitar con normalidad, al igual que los vehículos eléctricos e híbridos, motocicletas, unidades de emergencia, transporte público, transporte escolar y otros automóviles que cuentan con exenciones previstas en la normatividad vigente.

¿Hay Doble Hoy No Circula?

Aunque el calendario del Hoy No Circula permanece sin cambios la mayor parte del año, es importante mantenerse atento a los avisos oficiales de la CAMe. Si las condiciones atmosféricas provocan una mala calidad del aire y se declara una contingencia ambiental, las restricciones pueden ampliarse para incluir a vehículos que normalmente sí tienen permitido circular.