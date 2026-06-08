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Inauguración será buena y sin represión, afirma Sheinbaum a días del México vs Sudáfrica

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que su gobierno no caerá en provocaciones, mientras que el secretario de Educación anunció que habrá una consulta para elaborar una iniciativa por el tema Usicamm.
lun 08 junio 2026 10:40 AM
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La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que hay interesados en provocar a su gobierno para que haya represión, pero eso no sucederá. (Foto: Presidencia de México.)

A tres días del inicio del Mundial de Futbol de la FIFA 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que la inauguración de la justa deportiva será buena, a pesar del plantón y movilizaciones que mantienen integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

En su conferencia matutina de este lunes, la mandataria federal insistió en que hay quienes quieren provocar a su gobierno, sin embargo, afirmó que no se caerá en represión y se respetará el derecho a manifestarse.

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“Hay grupos que nos quieren provocar y no necesariamente son de maestros. Lo que buscan es que haya represión. (...) Lo que están buscando es que antes de la inauguración del Mundial la nota internacional sea el Gobierno de México reprime a maestros, eso es lo que están buscando, eso no lo van a tener y también vamos a garantizar que la celebración de la inauguración de la copa mundial se lleve bien, en paz y tranquila”, dijo la presidenta.

Integrantes de la CNTE mantienen un plantón en la Ciudad de México en demanda de que se abrogue la Ley del ISSSTE de 2007, la cancelación de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y Maestros (USICAMM) y un incremento salarial del 100% al sueldo base.

La presidenta pidió esperar a ver qué sucede en estos tres días que faltan para la inauguración para ver si se alcanzan acuerdos, pero aclaró que no se caerá en provocaciones de quienes se manifiestan con violencia.

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Mario Delgado, secretario de Educación, convocó a los maestros a participar en una consulta mediante la que se propondrá una iniciativa de reforma para la desaparición de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (Usicamm).

“La presidenta nos ha instruido a que opinen los maestros, todas y todos, vamos a escucharlos, es muy difícil quedarnos nada más con un grupo, que todas y todos participen. Maestro por maestro, escuela por escuela, eso lo vamos a hacer en agosto, al regreso del ciclo escolar, cuando están todos los maestros juntos, en esa semana previa que dedican a preparar el siguiente ciclo habrá la discusión de cuál es la mejor reforma y queremos que ahí se vote escuela por escuela y podamos tener una iniciativa lista para el siguiente periodo legislativo”, detalló.

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Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación, llamó a los integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) a tener responsabilidad colectiva para que sus protestas no afecten a los habitantes de la ciudad y les convocó a levantar el plantón.

“Es importante considerar hacer un llamado a la responsabilidad colectiva. En la Ciudad de México como en el resto del país millones de personas trabajan, estudian, se trasladan diariamente y desarrollan actividades para sus familias. Por ello, es fundamental que el ejercicio legítimo del derecho a la protesta pueda coexistir con los derechos de quienes habitan y transitan en esta gran ciudad”, dijo este lunes.

De acuerdo con la encargada de la política interna del país, el gobierno federal, a través de Gobernación y Educación, se mantiene en diálogo con los maestros.

“Las mesas de trabajo siguen, nunca se han suspendido, por el contrario, tenemos la orden de la presidenta Claudia Sheinbaum, para tener una disposición constante, escuchar, analizar y atender cada uno de los planteamientos formulados por el magisterio en general, sin desestimar ninguna de las demandas, pero respondiendo siempre con verdad”, indicó.

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Explicó que durante los últimos días se realizaron reuniones con los representantes de las distintas secciones de la CNTE en Chiapas, Oaxaca y Zacatecas, así como con la representación general de la Coordinadora.

“Lo importante es señalar y subrayar que existen avances concretos, derivados de la voluntad de ambas partes, para encontrar soluciones”, aclaró.

La funcionaria federal convocó a los maestros a levantar el plantón para que los alumnos puedan concluir con sus clases en el cierre del ciclo escolar.

“Siempre, desde el inicio de nuestras conversaciones, hemos hecho un exhorto a que haya acuerdos para levantar el plantón y no afectar más las clases de niñas y niños que están próximos a concluir, en este mes, el ciclo escolar. Y evitar también la afectación a trabajadores, visitantes y comerciantes del Centro Histórico de la Ciudad de México”, dijo.

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