Inauguración será buena y sin represión, afirma Sheinbaum a días del México vs Sudáfrica

“Hay grupos que nos quieren provocar y no necesariamente son de maestros. Lo que buscan es que haya represión. (...) Lo que están buscando es que antes de la inauguración del Mundial la nota internacional sea el Gobierno de México reprime a maestros, eso es lo que están buscando, eso no lo van a tener y también vamos a garantizar que la celebración de la inauguración de la copa mundial se lleve bien, en paz y tranquila”, dijo la presidenta.

Integrantes de la CNTE mantienen un plantón en la Ciudad de México en demanda de que se abrogue la Ley del ISSSTE de 2007, la cancelación de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y Maestros (USICAMM) y un incremento salarial del 100% al sueldo base.

La presidenta pidió esperar a ver qué sucede en estos tres días que faltan para la inauguración para ver si se alcanzan acuerdos, pero aclaró que no se caerá en provocaciones de quienes se manifiestan con violencia.

Gobierno hará consulta y llama a no afectar a habitantes

Mario Delgado, secretario de Educación, convocó a los maestros a participar en una consulta mediante la que se propondrá una iniciativa de reforma para la desaparición de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (Usicamm).

“La presidenta nos ha instruido a que opinen los maestros, todas y todos, vamos a escucharlos, es muy difícil quedarnos nada más con un grupo, que todas y todos participen. Maestro por maestro, escuela por escuela, eso lo vamos a hacer en agosto, al regreso del ciclo escolar, cuando están todos los maestros juntos, en esa semana previa que dedican a preparar el siguiente ciclo habrá la discusión de cuál es la mejor reforma y queremos que ahí se vote escuela por escuela y podamos tener una iniciativa lista para el siguiente periodo legislativo”, detalló.