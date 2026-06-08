Inauguración será buena y sin represión, afirma Sheinbaum a días del México vs Sudáfrica

Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación, llamó a los integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) a tener responsabilidad colectiva para que sus protestas no afecten a los habitantes de la ciudad y les convocó a levantar el plantón.
“Es importante considerar hacer un llamado a la responsabilidad colectiva. En la Ciudad de México como en el resto del país millones de personas trabajan, estudian, se trasladan diariamente y desarrollan actividades para sus familias. Por ello, es fundamental que el ejercicio legítimo del derecho a la protesta pueda coexistir con los derechos de quienes habitan y transitan en esta gran ciudad”, dijo este lunes.
De acuerdo con la encargada de la política interna del país, el gobierno federal, a través de Gobernación y Educación, se mantiene en diálogo con los maestros.
“Las mesas de trabajo siguen, nunca se han suspendido, por el contrario, tenemos la orden de la presidenta Claudia Sheinbaum, para tener una disposición constante, escuchar, analizar y atender cada uno de los planteamientos formulados por el magisterio en general, sin desestimar ninguna de las demandas, pero respondiendo siempre con verdad”, indicó.
Explicó que durante los últimos días se realizaron reuniones con los representantes de las distintas secciones de la CNTE en Chiapas, Oaxaca y Zacatecas, así como con la representación general de la Coordinadora.
“Lo importante es señalar y subrayar que existen avances concretos, derivados de la voluntad de ambas partes, para encontrar soluciones”, aclaró.
La funcionaria federal convocó a los maestros a levantar el plantón para que los alumnos puedan concluir con sus clases en el cierre del ciclo escolar.
“Siempre, desde el inicio de nuestras conversaciones, hemos hecho un exhorto a que haya acuerdos para levantar el plantón y no afectar más las clases de niñas y niños que están próximos a concluir, en este mes, el ciclo escolar. Y evitar también la afectación a trabajadores, visitantes y comerciantes del Centro Histórico de la Ciudad de México”, dijo.