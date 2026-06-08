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Movilizaciones de la CNTE este lunes 8 de junio en la CDMX

Los maestros disidentes continúan con movilizaciones a nivel nacional con el objetivo de presionar a las autoridades federales para que resuelvan sus exigencias. Protestarán frente a televisoras en la CDMX.
lun 08 junio 2026 09:27 AM
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La imagen corresponde al 3 de junio cuando los maestros de la CNTE vandalizaron una de las sedes de la SEP ubicada sobre Avenida Universidad en la CDMX. (Foto: Rogelio Morales/Cuartoscuro)

Los integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) continúan sus movilizaciones en el marco de la huelga nacional que inició el 1 de junio pasado y que este lunes cumple una semana en la que también arranca el Mundial de Futbol.

Los maestros disidentes suspendieron el diálogo que mantenían con autoridades del gobierno Federal desde el 5 de junio, por lo que llamaron a profesores en las entidades a que se trasladen a la CDMX con el objetivo de reforzar las protestas.

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CNTE protesta frente a televisoras

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México tiene prevista en su agenda que los maestros de la CNTE realizarán movilizaciones enfocadas en tres televisoras con el objetivo de dar a conocer sus demandas. Los puntos previstos son los siguientes:

  • Avenida Paseo de la Reforma y Bucareli, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc (10:00 horas (h.)
  • Protesta durante el día frente a las instalaciones de Televisa Chapultepec ubicadas sobre avenida Chapultepec número 28, colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc.
  • Protesta durante el día frente a las instalaciones de Multimedios Televisión Canal 6, ubicada sobre avenida Morelos No. 16, colonia Centro, alcaldía. Cuauhtémoc.
  • Protesta durante el día frente a las instalaciones de TV Azteca, ubicada sobre Periférico Sur No. 4121, colonia Fuentes Del Pedregal, alcaldía Tlalpan.

Alternativas viales

Las autoridades recomiendan anticipar traslados y evitar el corredor Reforma-Centro durante buena parte de la jornada.

Las principales alternativas viales son:

- Avenida Chapultepec- Circuito Interior. Se recomienda estar atentos a los canales oficiales de la SSCDMX debido a que en la avenida Chapultepec hay cortes intermitentes.

- Metrobús: Los ciudadanos pueden consultar a través de la página del Metrobús la actualización sobre el servicio de transporte colectivo de las distintas rutas. https://metrobus.cdmx.gob.mx/ServicioMB

¿Por qué protesta la CNTE?

Su principal demanda es que se regrese al esquema de jubilación anterior y se derogue la Ley del ISSSTE 2007 y de la Reforma Educativa de 2019.

El regreso al sistema de pensiones sin Afores.

Seguridad para la comunidad escolar.

Mejores condiciones laborales.

Incremento salarial al 100% al sueldo base.

Alto a los descuentos salariales a trabajadores que participaron en movilizaciones y cumplimiento del acuerdo de no represión al magisterio.

Mayor presupuesto para educación, salud y seguridad social y mejores condiciones para las escuelas en zonas rurales.

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Encapsulan a maestros

La CNTE denuncia a través de su página en Facebook que elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana está encapsulando a los maestros integrantes de la Ceteg en la caseta de Tlalpan y que vienen a reforzar el plantón.

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Autobuses en donde se trasladan maestros desde Guerrero. (Foto: Facebook CNTE)

En entidades como Yucatán, Chiapas, Guerrero, se llama a reforzar el plantón nacional, y a trasladarse a la CDMX para reforzar su movimiento.

Leer más:

¿Qué es la CNTE y qué piden los maestros en sus manifestaciones?
México

¿Qué es la CNTE y qué piden los maestros en sus manifestaciones?

¿Qué dice la SEP?

El titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado Carrillo, hizo un recuento sobre el sistema de pensiones de los maestros y destacó que sí se está trabajando con reformas que se han aprobado al respecto, entre lo que se destaca es la reducción de la edad para acceder a la jubilación.

Adelantó que se hará una consulta en agosto próximo para definir una reforma a la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM); ante ello, el funcionario federal llamó a la CNTE a seguir participando en las mesas tripartitas en los estados con el objetivo de seguir colaborando y que se resuelvan sus inconformidades.

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El titular de la SEP hizo un recuento de las reformas que se han hecho al sistema de jubilación de los maestros. (Foto: Captura de pantalla video en YouTube)

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El director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Martí Batres Guadarrama, afirmó que el gobierno federal no cuenta actualmente con los 7 billones de pesos para constituir un nuevo fondo solidario para las pensiones de los maestros, que es una de las demandas de la CNTE.

Ante ello, el funcionario federal explicó que se les han planteado fortalecer el PENSIONISSSTE, conformar una aseguradora del Estado, entre otras propuestas.

“Porque todas las aseguradoras que acompañan el proceso de las afores son privadas, y los trabajadores se acompañan de la misma empresa; entonces al haber aseguradora pública, estimulamos que los trabajadores se trasladen a PENSIONISSSTE”, dijo en la Mañanera del Pueblo.

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Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación Ciudad de México

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