CNTE protesta frente a televisoras

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México tiene prevista en su agenda que los maestros de la CNTE realizarán movilizaciones enfocadas en tres televisoras con el objetivo de dar a conocer sus demandas. Los puntos previstos son los siguientes:

Avenida Paseo de la Reforma y Bucareli, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc (10:00 horas (h.)

Protesta durante el día frente a las instalaciones de Televisa Chapultepec ubicadas sobre avenida Chapultepec número 28, colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc.

Protesta durante el día frente a las instalaciones de Multimedios Televisión Canal 6, ubicada sobre avenida Morelos No. 16, colonia Centro, alcaldía. Cuauhtémoc.

Protesta durante el día frente a las instalaciones de TV Azteca, ubicada sobre Periférico Sur No. 4121, colonia Fuentes Del Pedregal, alcaldía Tlalpan.

Alternativas viales

Las autoridades recomiendan anticipar traslados y evitar el corredor Reforma-Centro durante buena parte de la jornada.

Las principales alternativas viales son:

- Avenida Chapultepec- Circuito Interior. Se recomienda estar atentos a los canales oficiales de la SSCDMX debido a que en la avenida Chapultepec hay cortes intermitentes.

- Metrobús: Los ciudadanos pueden consultar a través de la página del Metrobús la actualización sobre el servicio de transporte colectivo de las distintas rutas. https://metrobus.cdmx.gob.mx/ServicioMB

¿Por qué protesta la CNTE?

Su principal demanda es que se regrese al esquema de jubilación anterior y se derogue la Ley del ISSSTE 2007 y de la Reforma Educativa de 2019.

El regreso al sistema de pensiones sin Afores.

Seguridad para la comunidad escolar.

Mejores condiciones laborales.

Incremento salarial al 100% al sueldo base.

Alto a los descuentos salariales a trabajadores que participaron en movilizaciones y cumplimiento del acuerdo de no represión al magisterio.

Mayor presupuesto para educación, salud y seguridad social y mejores condiciones para las escuelas en zonas rurales.