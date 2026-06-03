Inversión de 23,000 MDP en obras para el Mundial traerá efecto multiplicador para CDMX

"(Después), por ejemplo, permite más eficiencia en movilidad o una mayor eficiencia en cuanto al desarrollo de servicios y sin duda eso tanto ahorra tiempo como costos logísticos. (...) Muchas veces estas inversiones atraen otras inversiones porque al tratarse de infraestructura una empresa o un desarrollo decide que quiere dejar su inversión aquí en la ciudad", explica.
En la Plataforma de Transparencia no solo se dará a conocer la inversión pública del Mundial, también se reportará la derrama económica gracias a la coordinación con la iniciativa privada lograda con la instalación del Gabinete Económico Financiero este 2 de junio.
"Este gabinete va a estar dando seguimiento a la actividad económica y financiera de la Ciudad de México en sectores estratégicos durante el Mundial como el turismo, el comercio y los servicios.
"Es muy importante poder establecer esta coordinación con el sector privado así como llevar con ellos mecanismos de transparencia y de rendición de cuentas ", asegura De Botton.
El propósito del gabinete es promover la actividad económica en la ciudad y transparentar lo que ocurre en la ciudad en cuanto a la derrama económica generada por el Mundial.
"Vamos a estar sesionando todas las semanas. Para poder compartir estos resultados se creó por decisión de los miembros del gabinete un seguimiento de datos económicos", apunta el funcionario.
Participan en el gabinete cámaras empresariales como CNET, ANTAD, CANACOPE, CANIRAC CDMX, la Asociación Metropolitana de Agencias de Viajes y Host City, además de la Asociación de Hoteles de la CDMX y CONCANACO.