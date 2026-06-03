Inversión de 23,000 MDP en obras para el Mundial traerá efecto multiplicador para CDMX

"Ya se están entregando las obras y lo estamos haciendo de una forma transparente, mostrando tal cual todas las obras en la plataforma de transparencia", dice en entrevista con Expansión Política.

En el portal Plataforma de Transparencia de las Obras del Mundial 2026 se muestran los montos destinados para proyectos como la construcción del Parque Elevado Calzada de Tlalpan, la instalación de la nueva ciclovía Gran Tenochtitlán y la remodelación del Tren Ligero 'El Ajolote' que va de Xochimilco a Taxqueña.

La plataforma reporta 16,679 millones de pesos de inversión con corte al 31 de mayo: 8,989 millones en movilidad, 6,442 millones en infraestructura, 772 millones en agua y medio ambiente, así como 476 millones en seguridad pública.

La inversión en la Ciudad de México incrementó un 55% en dos años, es decir en 2026 respecto a 2024 y estamos concretando las obras. Juan Pablo de Botton, secretario de Administración y Finanzas de CDMX

Lanzado este 1 de junio, el portal registró 100,000 visitas el primer día, señala De Botton. "Estos mecanismos funcionan, permiten rendir cuentas", apunta.

A la par de ser proyectos que beneficiarán a las personas que viven en la Ciudad de México así como quienes la transitan, también tendrán un efecto de activación económica, sostiene el secretario de Finanzas.

"La inversión genera empleos que se dan durante la construcción de la obra, pero también para todas aquellas empresas que participan en la provisión de algún material o de algún servicio.