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CDMX

Inversión de 23,000 MDP en obras para el Mundial traerá efecto multiplicador para CDMX

Juan Pablo de Botton, secretario de Finanzas de CDMX, afirma que se transparentará la inversión para las obras públicas y la derrama económica durante el Mundial de Futbol.
mié 03 junio 2026 06:00 PM
Murales Ajolotes
Autoridades han destinado recursos en las últimas semanas para pintar la capital del país. (Foto: Cuartoscuro )

Con una inversión de alrededor de 23,000 millones de pesos, las obras emprendidas para recibir el Mundial de Futbol 2026 incentivan la derrama económica y atraen más inversiones a la Ciudad de México, afirma Juan Pablo de Botton, secretario de Administración y Finanzas.

"Creemos que estas inversiones traerán un efecto multiplicador y es lo que esperamos ver no solamente en este Mundial sino en momentos subsecuentes.

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"Ya se están entregando las obras y lo estamos haciendo de una forma transparente, mostrando tal cual todas las obras en la plataforma de transparencia", dice en entrevista con Expansión Política.

En el portal Plataforma de Transparencia de las Obras del Mundial 2026 se muestran los montos destinados para proyectos como la construcción del Parque Elevado Calzada de Tlalpan, la instalación de la nueva ciclovía Gran Tenochtitlán y la remodelación del Tren Ligero 'El Ajolote' que va de Xochimilco a Taxqueña.

La plataforma reporta 16,679 millones de pesos de inversión con corte al 31 de mayo: 8,989 millones en movilidad, 6,442 millones en infraestructura, 772 millones en agua y medio ambiente, así como 476 millones en seguridad pública.

La inversión en la Ciudad de México incrementó un 55% en dos años, es decir en 2026 respecto a 2024 y estamos concretando las obras.
Juan Pablo de Botton, secretario de Administración y Finanzas de CDMX

Lanzado este 1 de junio, el portal registró 100,000 visitas el primer día, señala De Botton. "Estos mecanismos funcionan, permiten rendir cuentas", apunta.

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A la par de ser proyectos que beneficiarán a las personas que viven en la Ciudad de México así como quienes la transitan, también tendrán un efecto de activación económica, sostiene el secretario de Finanzas.

"La inversión genera empleos que se dan durante la construcción de la obra, pero también para todas aquellas empresas que participan en la provisión de algún material o de algún servicio.

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"(Después), por ejemplo, permite más eficiencia en movilidad o una mayor eficiencia en cuanto al desarrollo de servicios y sin duda eso tanto ahorra tiempo como costos logísticos. (...) Muchas veces estas inversiones atraen otras inversiones porque al tratarse de infraestructura una empresa o un desarrollo decide que quiere dejar su inversión aquí en la ciudad", explica.

En la Plataforma de Transparencia no solo se dará a conocer la inversión pública del Mundial, también se reportará la derrama económica gracias a la coordinación con la iniciativa privada lograda con la instalación del Gabinete Económico Financiero este 2 de junio.

"Este gabinete va a estar dando seguimiento a la actividad económica y financiera de la Ciudad de México en sectores estratégicos durante el Mundial como el turismo, el comercio y los servicios.

"Es muy importante poder establecer esta coordinación con el sector privado así como llevar con ellos mecanismos de transparencia y de rendición de cuentas ", asegura De Botton.

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El propósito del gabinete es promover la actividad económica en la ciudad y transparentar lo que ocurre en la ciudad en cuanto a la derrama económica generada por el Mundial.

"Vamos a estar sesionando todas las semanas. Para poder compartir estos resultados se creó por decisión de los miembros del gabinete un seguimiento de datos económicos", apunta el funcionario.

Participan en el gabinete cámaras empresariales como CNET, ANTAD, CANACOPE, CANIRAC CDMX, la Asociación Metropolitana de Agencias de Viajes y Host City, además de la Asociación de Hoteles de la CDMX y CONCANACO.

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Ciudad de México Mundial Estados Unidos, México y Canadá 2026

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