Gobierno de Clara Brugada acelera inauguración de obras rumbo al Mundial en CDMX

“Todos estos días van a ser de inauguraciones, inauguraciones hasta antes del Mundial”, afirmó en conferencia de prensa el pasado 21 de mayo.

En el último mes, estos son los proyectos inaugurados por Clara Brugada.

22 de mayo. Inauguró el nuevo Mercado Huipulco, en donde fueron reubicados los comerciantes que vendían comida en el puente peatonal que conecta al Estadio Banorte (Estadio CDMX), espacio que quedó liberado. También se construyó un biciestacionamiento, se repavimentó y se colocaron luminarias alrededor del Coloso de Santa Úrsula y se renovó el Centro de Transferencia Modal (Cetram), obras que en conjunto significaron una inversión de 260 millones de pesos.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, inauguró obras en las inmediaciones del Estadio Banorte (Estadio CDMX). (Foto: Gobierno CDMX)

Realizó también un recorrido por la estación Auditorio de la Línea 7 del Metro tras su reapertura, luego de que estuvo cerrada desde el 28 de diciembre de 2025 para su remodelación.

24 de mayo. Se abrió al público la Utopía ‘La Heroica’ en el Deportivo Eduardo Molina, en la alcaldía Venustiano Carranza, la tercera inaugurada en la ciudad. Tiene 100,000 metros cuadrados de superficie y su construcción costó 266 millones de pesos. Cuenta con una alberca olímpica, canchas de futbol y basquetbol, juegos infantiles, lavandería y comedor comunitario, así como Casas de Vida para el cuidado de adultos mayores.

La Utopía 'La Heroica' en Venustiano Carranza cuenta con una alberca olímpica para deportes acuáticos. (Foto: Gobierno CDMX)

11 de mayo. Inauguró el Tren Ligero ‘El Ajolote’, de Taxqueña a Xochimilco, que incluyó la ampliación de la terminal en Taxqueña donde se pasó de dos a tres andenes, además de la ampliación de la techumbre en seis estaciones y mantenimiento general al resto de las estaciones. También se sumaron 17 trenes nuevos para duplicar la capacidad de este medio de transporte a 230,000 pasajeros por día. La inversión total fue de 2,386 millones de pesos.

Se sumaron 17 trenes nuevos como parte del Tren Ligero 'El Ajolote' que va de Tasqueña a Xochimilco. (Foto: Gobierno CDMX)

6 de mayo. Se entregó el proyecto Centro Histórico Iluminado. Se colocaron 6,774 luminarias a lo largo de 57 kilómetros de calles y espacios públicos, así como 868 proyectores LED en 15 edificios del Centro Histórico de la Ciudad de México, entre ellos el Museo de la Ciudad de México, la Plaza de Santo Domingo y el Banco de México.