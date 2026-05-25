Integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) sostuvieron una serie de enfrentamientos con elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC-CDMX) quienes les impidieron avanzar rumbo a la plancha del Zócalo en donde tenían previsto instalar un plantón, como parte de las acciones de la huelga nacional prevista para el 1 de junio.
Los maestros disidentes realizaron avanzaron desde el Ángel de la Independencia desde donde avanzarán rumbo a la plancha del Zócalo de la CDMX.
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Los inconformes arribaron desde distintas entidades para marchar desde la Avenida Paseo de la Reforma, después, caminaron sobre Avenida Juárez, Eje Central y 5 de mayo para intentar ingresar al Zócalo de la CDMX; sin embargo, fueron replegados por elementos de la Secretaria de Seguridad Ciudadana con gases lacrimógenos.
"Desde la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación condenamos la represión ejercida por el aparato policial en contra de nuestros compañeros y compañeras. El gobierno federal muestra nuevamente el rostro de los regímenes anteriores de los que procura distanciarse, sin embargo, los hechos estan lejos de su discurso rebasado", condenaron en redes sociales.
Servicio intermitente en el Metrobús
Desde temprana hora, el Metrobús informó que habría afectaciones en las Líneas 1 y 7 de este servicio.
En la Línea 1 habrá servicio de Indios Verdes a Plaza de la República y desde la estación Insurgentes a El Caminero.
Sin servicio en las estaciones de Reforma a Hamburgo.
En la Línea 7 habrá servicio de Indios Verdes al Hospital Infantil y al Caballito.
Con servicio desde El Ángel a Campo Marte.
Sin servicio en las estaciones de Amajac a El Ahuehuete.
Bajo el lema de “Paro Nacional Indefinido”, los inconformes exigen la derogación de la Ley del ISSSTE 2007 y de la Reforma Educativa de 2019, el regreso al sistema de pensiones sin Afores, seguridad para la comunidad escolar, mejores condiciones laborales, incremento salarial al 100% al sueldo base, alto a los descuentos salariales a trabajadores que participaron en movilizaciones y cumplimiento del acuerdo de no represión al magisterio.
Se prevé un aforo de 2,000 personas provenientes de las secciones IX, X y LX de la Ciudad de México de la CNTE, la Sección 22 de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero y Oaxaca, Sección XXII de Oaxaca, Sección XV de Hidalgo, Sección VII de Chiapas, Sección XVIII de Michoacán.
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Dentro de sus exigencias también están mayor presupuesto para educación, salud y seguridad social y mejores condiciones para las escuelas en zonas rurales.
¿Qué dijo Sheinbaum?
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó en la Mañanera del Pueblo que se mantiene un diálogo con representantes de la CNTE con la Secretaría de Gobernación y de la Secretaría de Educación Pública.
La SEP y Segob emitieron un comunicado conjunto en donde manifestaron una apertura permanente con maestras y maestros de la CNTE para alcanzar acuerdos que fortalezcan la educación y, en el marco de la movilización que realiza, se reconoce el derecho a la libre expresión y a la manifestación pacífica, con el llamado respetuoso a privilegiar las vías institucionales para atender los planteamientos del magisterio.
"Se reitera a las representaciones de la Coordinadora la disposición a instalar la mesa de trabajo con las dependencias competentes para revisar sus planteamientos, dar seguimiento a los temas expuestos y construir rutas de atención viables", detalla el texto.
La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) está conformada por maestros disidentes del sindicado oficialista del siglo XX, el SNTE (Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación). Y actualmente tiene adherentes principalmente en los estados del sur.
En diciembre de 1979, en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, se llevó a cabo la Primera Asamblea Nacional Representativa de la CNTE. En este evento, delegados de diferentes estados de México se reunieron para discutir estrategias y organizarse en contra de lo que llamaban las prácticas autoritarias del SNTE.
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La CNTE agrupa a maestros de todo el país, pero tiene una fuerte presencia en el sur de México. En estados con altos niveles de pobreza como Guerrero, Oaxaca y Chiapas.