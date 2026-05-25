Los inconformes arribaron desde distintas entidades para marchar desde la Avenida Paseo de la Reforma, después, caminaron sobre Avenida Juárez, Eje Central y 5 de mayo para intentar ingresar al Zócalo de la CDMX; sin embargo, fueron replegados por elementos de la Secretaria de Seguridad Ciudadana con gases lacrimógenos.

"Desde la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación condenamos la represión ejercida por el aparato policial en contra de nuestros compañeros y compañeras. El gobierno federal muestra nuevamente el rostro de los regímenes anteriores de los que procura distanciarse, sin embargo, los hechos estan lejos de su discurso rebasado", condenaron en redes sociales.

Los maestros de la CNTE adelantaron sus movilizaciones para este 25 de mayo. (Foto: : Andrea Murcia/Cuartoscuro)

Servicio intermitente en el Metrobús

Desde temprana hora, el Metrobús informó que habría afectaciones en las Líneas 1 y 7 de este servicio.

En la Línea 1 habrá servicio de Indios Verdes a Plaza de la República y desde la estación Insurgentes a El Caminero.

Sin servicio en las estaciones de Reforma a Hamburgo.

En la Línea 7 habrá servicio de Indios Verdes al Hospital Infantil y al Caballito.

Con servicio desde El Ángel a Campo Marte.

Sin servicio en las estaciones de Amajac a El Ahuehuete.

Para conocer sobre el avance de las unidades de este servicio de transporte público se recomienda consultar el siguiente enlace: https://metrobus.cdmx.gob.mx/ServicioMB

Alternativas viales

Avenida Chapultepec

Circuito Interior

Avenida Hidalgo

Artículo 123

Fray Servando Teresa de Mier

Eje 1 Oriente (Anillo de Circunvalación)

Eje 2 Oriente (Congreso de la Unión)

Bajo el lema de “Paro Nacional Indefinido”, los inconformes exigen la derogación de la Ley del ISSSTE 2007 y de la Reforma Educativa de 2019, el regreso al sistema de pensiones sin Afores, seguridad para la comunidad escolar, mejores condiciones laborales, incremento salarial al 100% al sueldo base, alto a los descuentos salariales a trabajadores que participaron en movilizaciones y cumplimiento del acuerdo de no represión al magisterio.

Se prevé un aforo de 2,000 personas provenientes de las secciones IX, X y LX de la Ciudad de México de la CNTE, la Sección 22 de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero y Oaxaca, Sección XXII de Oaxaca, Sección XV de Hidalgo, Sección VII de Chiapas, Sección XVIII de Michoacán.