La CDMX estima 'anotarse' 50,000 mdp de derrama económica durante el Mundial

“Al pequeño comercio estamos calculando que va a ser más del 80% de esta derrama”, afirma Manola Zabalza, titular de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) de la ciudad.

Derrama económica estimada en la CDMX durante el Mundial de Futbol 2026. (Imagen: Elaboración propia con datos de la Secretaría de Economía CDMX)

El dinero que se espera llegará a la Ciudad de México durante la competencia de futbol más importante que se celebra cada cuatro años, es más del doble de la derrama económica del Gran Premio de la Fórmula 1 en 2025 que fue de 19,840 millones de pesos.

El evento de automovilismo generó 6,715 millones de pesos de derrama directa y 13,125 millones de pesos por exposición de medios para México; mientras los gastos de miembros de escuderías y turistas resultaron en 3,410 mdp en actividad económica adicional para la Ciudad de México.

Derrama económica del Gran Premio de la Fórmula 1 realizado en la CDMX del 24 al 26 de octubre 2025, contra la derrama estimada para los cinco partidos del Mundial de Fútbol 2026 -incluyendo el boletaje y consumo dentro del estadio- para los cinco partidos en la capital que tendrán lugar del 11 de junio al 5 de julio. (Imagen: Elaboración propia)

Tecnología para los negocios locales

En apoyo a los comercios locales, el gobierno capitalino está capacitando a micro y pequeños comercios con tecnologías para digitalizar pagos, marketing e incluso para comunicarse con turistas.

De acuerdo con la Secretaría de Desarrollo Económico, en lo que va de 2026 alrededor de 20,000 negocios como pequeños restaurantes, hoteles y hostales, tiendas de artesanías y comercios en mercados públicos han sido asesorados.

Se han impartido clases de alfabetización digital para que puedan aceptar pagos digitales y con tarjetas bancarias, pero también son sobre marketing digital con Tiktok; de inversiones seguras, y de diseño para pequeños comercios con aplicaciones de Inteligencia Artificial (IA).

“Hacemos unas megaclases gratuitas de tecnología con el fin de que las personas, de que los negocios entiendan herramientas muy rápidas desde su celular, que le quitemos el glamour a la tecnología y les demos herramientas del día a día, cotidianas, que puedan aplicar de manera muy rápida en su negocio", dice la secretaria capitalina en entrevista.

La tecnología es una herramienta primordial para el crecimiento de cualquier negocio, no podemos dejarla exclusivamente en las grandes corporaciones, tenemos una responsabilidad de hacerla cotidiana. Manola Zabalza, titular de la Secretaría de Desarrollo Económico.

Ante la llegada de 5.5 millones de turistas al país durante el Mundial, la Secretaría de Desarrollo Económico junto a la Secretaría de Turismo ha ofrecido capacitaciones de inglés para prestadores de servicios turísticos como trabajadores de hoteles y restaurantes.

Pero ante la dificultad de aprender inglés a semanas de la Copa del Mundo, se enseña a las y los comerciantes locales el uso de aplicaciones de IA que les pueden ayudar a superar la barrera del idioma para dar la bienvenida a visitantes extranjeros.

“Hemos dado capacitaciones de cómo usar los traductores instantáneos de Open AI, de Google Translate que son completamente gratuitos”, apunta la funcionaria capitalina.