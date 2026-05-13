La CDMX estima 'anotarse' 50,000 mdp de derrama económica durante el Mundial
Con el uso de apps de Inteligencia Artificial, Tiktok, Canva y pagos digitales, el gobierno capitalino prepara a comerciantes locales para aprovechar la llegada de miles de turistas para la Copa del Mundo.
La Ciudad de México espera duplicar con el Mundial de Futbol 2026,el récord de derrama económica que dejó el Gran Premio de la F1, uno de los eventos deportivos más importante en la capital del país.
La cifra prevista por las autoridades locales durante la fiesta del futbol es de 50,000 millones de pesos durante los cinco partidos de la Copa del Mundo, de ellos 22,100 mdp provienen de la venta de boletos y el consumo dentro del Estadio CDMX, mientras alrededor de 27,900 mdp de derrama en negocios y servicios, de los cuales ocho de cada 10 pesos se irá a los negocios locales.
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“Al pequeño comercio estamos calculando que va a ser más del 80% de esta derrama”, afirma Manola Zabalza, titular de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) de la ciudad.
El dinero que se espera llegará a la Ciudad de México durante la competencia de futbol más importante que se celebra cada cuatro años, es más del doble de la derrama económica del Gran Premio de la Fórmula 1 en 2025 que fue de 19,840 millones de pesos.
El evento de automovilismo generó 6,715 millones de pesos de derrama directa y 13,125 millones de pesos por exposición de medios para México; mientras los gastos de miembros de escuderías y turistas resultaron en 3,410 mdp en actividad económica adicional para la Ciudad de México.
Tecnología para los negocios locales
En apoyo a los comercios locales, el gobierno capitalino está capacitando a micro y pequeños comercios con tecnologías para digitalizar pagos, marketing e incluso para comunicarse con turistas.
De acuerdo con la Secretaría de Desarrollo Económico, en lo que va de 2026 alrededor de 20,000 negocios como pequeños restaurantes, hoteles y hostales, tiendas de artesanías y comercios en mercados públicos han sido asesorados.
Se han impartido clases de alfabetización digital para que puedan aceptar pagos digitales y con tarjetas bancarias, pero también son sobre marketing digital con Tiktok; de inversiones seguras, y de diseño para pequeños comercios con aplicaciones de Inteligencia Artificial (IA).
“Hacemos unas megaclases gratuitas de tecnología con el fin de que las personas, de que los negocios entiendan herramientas muy rápidas desde su celular, que le quitemos el glamour a la tecnología y les demos herramientas del día a día, cotidianas, que puedan aplicar de manera muy rápida en su negocio", dice la secretaria capitalina en entrevista.
La tecnología es una herramienta primordial para el crecimiento de cualquier negocio, no podemos dejarla exclusivamente en las grandes corporaciones, tenemos una responsabilidad de hacerla cotidiana.
Manola Zabalza, titular de la Secretaría de Desarrollo Económico.
Ante la llegada de 5.5 millones de turistas al país durante el Mundial, la Secretaría de Desarrollo Económico junto a la Secretaría de Turismo ha ofrecido capacitaciones de inglés para prestadores de servicios turísticos como trabajadores de hoteles y restaurantes.
Pero ante la dificultad de aprender inglés a semanas de la Copa del Mundo, se enseña a las y los comerciantes locales el uso de aplicaciones de IA que les pueden ayudar a superar la barrera del idioma para dar la bienvenida a visitantes extranjeros.
“Hemos dado capacitaciones de cómo usar los traductores instantáneos de Open AI, de Google Translate que son completamente gratuitos”, apunta la funcionaria capitalina.
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Las herramientas digitales, señala, algunas de las cuales son de uso gratuito, pueden ayudar a los pequeños negocios a aumentar sus ventas entre 25% y 40%.
Es una oportunidad gigante para poder equipar a todos los negocios de la Ciudad de México con toda la tecnología que ya llegó, tecnología productiva que nos permite atender la demanda del Mundial pero sobre todo seguir teniendo negocios fuertes y sólidos.
Manola Zalbalza, secretaria de Desarrollo Económico de CDMX
El Coloso de Santa Úrsula no será el único punto de derrama económica, pues se suma el Fan Fest que se realizará del 11 de junio al 19 de julio en el cual se transmitirán los 109 partidos del Mundial de forma gratuita, además de los festivales que se preparan en cada una de las 16 alcaldías.
“Los Festivales Futboleros en las alcaldías también van a ser polos de desarrollo económico durante el Mundial, el Fan Fest en el Zócalo también nos va a dar un impulso al comercio en el Centro Histórico”, explica Zabalza.
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Los corredores comerciales
Las asociaciones empresariales también realizan esfuerzos para que comercios locales puedan aprovechar la oportunidad "histórica" que representa el Mundial.
La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur) impulsa estrategias como la "Gran Escapada", que es como el "Buen Fin" del turismo, para promover destinos más allá de los estadios que puedan atraer a las personas.
“Queremos que todos estos visitantes ubiquen experiencias alternas a las sedes y destinos turísticos para volver a México”, dice Octavio de la Torre, presidente de Concanaco Servytur.
Con el programa "Un Mundial muy mexicano" también se promueven corredores comerciales, capacitación a personal de comercios para recibir a turistas y la donación de balones para niños y niñas en situación vulnerable.
“Estamos buscando que el consumidor se acerque a los comercios establecidos, que son formales, que generan una experiencia y que también garantizan que el recurso se va a quedar dentro de la propia comunidad”, comparte el representante de Concanaco Servytur.
De la Torre apunta que más allá de la derrama económica, el Mundial representa una importante inversión por parte del Gobierno federal y los gobiernos locales.
“El Mundial trae infraestructura y aunque el Mundial termine la infraestructura se queda. Es una inversión que perdura y no solo genera una mejora en términos de turismo, sino también en términos de conectividad", sostiene.
También la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo en Pequeño de la Ciudad de México (Canacope CDMX) ofrece junto al Gobierno de la ciudad capacitación para trabajadores de hoteles, hostales, restaurantes, taquerías, cocinas económicas, cafeterías y restaurantes de especialidad, así como comercios de barrio y guías de turistas.
Junto a Airbnb, lanzó guías para anfitriones y turistas en las que se promueven más de 500 micro y pequeños emprendimientos en las 16 alcaldías de la ciudad para impulsar el comercio local.
Este tipo de eventos que atraen a miles de turistas son una oportunidad para fortalecer la economía local, pues se generan ingresos no solo por la venta de boletos también por la estancia, los lugares que visitan y hasta por lo que comen.
El caso de la F1 es significativo porque coincide con otros festejos por el Día de Muertos, por lo que la lista de actividades se incrementa. Para el Mundial los Fan Fest representan la oportunidad para disfrutar del Mundial ... aunque no se tengan boletos para los partidos.