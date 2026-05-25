Hoy No Circula 25 de mayo de 2026: qué autos no pueden salir en CDMX y Edomex este lunes
La finalidad de esta disposición es reducir los niveles de contaminación, por lo que las autoridades recomiendan revisar antes de salir si el vehículo puede circular conforme a las restricciones vigentes.
Si este lunes 25 de mayo de 2026 tienes pensado salir en automóvil por la Ciudad de México o el Estado de México, conviene que revises antes las restricciones del programa Hoy No Circula. Como ocurre de manera habitual en la Zona Metropolitana del Valle de México, algunos vehículos no podrán circular durante gran parte del día debido a las medidas ambientales implementadas para disminuir la contaminación.
La restricción estará vigente de las 5:00 a las 22:00 horas y aplica tanto en las 16 alcaldías capitalinas como en distintos municipios mexiquenses. La finalidad es reducir las emisiones contaminantes en una de las regiones con mayor concentración urbana y vehicular del país.
Si tu automóvil cumple con cualquiera de estas características, lo mejor será buscar alternativas de movilidad para evitar multas y contratiempos. Entre las opciones disponibles están el transporte público, aplicaciones de viaje compartido, bicicletas o vehículos eléctricos.
¿Qué vehículos sí pueden circular?
No todos los automóviles están sujetos a la restricción de este lunes. Sí podrán circular sin problema:
-Vehículos con holograma 0 y 00
-Autos eléctricos e híbridos
-Vehículos con holograma 1 o 2 que no tengan engomado amarillo ni placas terminadas en 5 o 6
Es decir, si tu unidad no coincide con los criterios restringidos para este día, podrás circular normalmente dentro del horario establecido.
¿Habrá Doble Hoy No Circula?
Hasta ahora, las autoridades ambientales no han activado el Doble Hoy No Circula.
Esta medida extraordinaria únicamente entra en vigor cuando la Comisión Ambiental de la Megalópolis declara contingencia ambiental por altos niveles de contaminación. En caso de que eso ocurra, las restricciones adicionales se aplican a partir del día siguiente y no de forma inmediata.
Para evitar sanciones y pérdida de tiempo, las autoridades recomiendan tomar algunas precauciones antes de usar el automóvil:
-Consultar el calendario oficial del Hoy No Circula
-Revisar diariamente la calidad del aire
-Mantenerse atento a posibles contingencias ambientales
Además de evitar multas, respetar estas medidas ayuda a disminuir la contaminación atmosférica y mejorar la calidad del aire para millones de personas que diariamente se desplazan por el Valle de México.