Hoy No Circula 25 de mayo de 2026: qué autos no pueden salir en CDMX y Edomex este lunes

¿Qué autos no circulan este lunes?

De acuerdo con el calendario oficial del Hoy No Circula , este lunes deberán suspender circulación los vehículos que tengan:

-Engomado amarillo

-Terminación de placa 5 o 6

-Holograma 1 o 2

Si tu automóvil cumple con cualquiera de estas características, lo mejor será buscar alternativas de movilidad para evitar multas y contratiempos. Entre las opciones disponibles están el transporte público, aplicaciones de viaje compartido, bicicletas o vehículos eléctricos.

Este lunes no podrán circular autos con engomado amarillo o terminación de placa 5 o 6, con hologramas 1 y 2. (Comisión Ambiental de la Megalópolis)

¿Qué vehículos sí pueden circular?

No todos los automóviles están sujetos a la restricción de este lunes. Sí podrán circular sin problema:

-Vehículos con holograma 0 y 00

-Autos eléctricos e híbridos

-Vehículos con holograma 1 o 2 que no tengan engomado amarillo ni placas terminadas en 5 o 6

Es decir, si tu unidad no coincide con los criterios restringidos para este día, podrás circular normalmente dentro del horario establecido.

¿Habrá Doble Hoy No Circula?

Hasta ahora, las autoridades ambientales no han activado el Doble Hoy No Circula.

Esta medida extraordinaria únicamente entra en vigor cuando la Comisión Ambiental de la Megalópolis declara contingencia ambiental por altos niveles de contaminación. En caso de que eso ocurra, las restricciones adicionales se aplican a partir del día siguiente y no de forma inmediata.