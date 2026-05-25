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CDMX

Hoy No Circula 25 de mayo de 2026: qué autos no pueden salir en CDMX y Edomex este lunes

La finalidad de esta disposición es reducir los niveles de contaminación, por lo que las autoridades recomiendan revisar antes de salir si el vehículo puede circular conforme a las restricciones vigentes.
lun 25 mayo 2026 07:33 AM
Hoy No Circula 31 de marzo de 2026: qué autos no salen en CDMX y Edomex este martes
No respetar las restricciones del programa Hoy No Circula puede derivar en sanciones económicas de hasta 3,519 pesos. (Cuartoscuro)

Si este lunes 25 de mayo de 2026 tienes pensado salir en automóvil por la Ciudad de México o el Estado de México, conviene que revises antes las restricciones del programa Hoy No Circula. Como ocurre de manera habitual en la Zona Metropolitana del Valle de México, algunos vehículos no podrán circular durante gran parte del día debido a las medidas ambientales implementadas para disminuir la contaminación.

La restricción estará vigente de las 5:00 a las 22:00 horas y aplica tanto en las 16 alcaldías capitalinas como en distintos municipios mexiquenses. La finalidad es reducir las emisiones contaminantes en una de las regiones con mayor concentración urbana y vehicular del país.

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¿Qué autos no circulan este lunes?

De acuerdo con el calendario oficial del Hoy No Circula , este lunes deberán suspender circulación los vehículos que tengan:

-Engomado amarillo

-Terminación de placa 5 o 6

-Holograma 1 o 2

Si tu automóvil cumple con cualquiera de estas características, lo mejor será buscar alternativas de movilidad para evitar multas y contratiempos. Entre las opciones disponibles están el transporte público, aplicaciones de viaje compartido, bicicletas o vehículos eléctricos.

Hoy No Circula Lunes
Este lunes no podrán circular autos con engomado amarillo o terminación de placa 5 o 6, con hologramas 1 y 2. (Comisión Ambiental de la Megalópolis)

¿Qué vehículos sí pueden circular?

No todos los automóviles están sujetos a la restricción de este lunes. Sí podrán circular sin problema:

-Vehículos con holograma 0 y 00

-Autos eléctricos e híbridos

-Vehículos con holograma 1 o 2 que no tengan engomado amarillo ni placas terminadas en 5 o 6

Es decir, si tu unidad no coincide con los criterios restringidos para este día, podrás circular normalmente dentro del horario establecido.

¿Habrá Doble Hoy No Circula?

Hasta ahora, las autoridades ambientales no han activado el Doble Hoy No Circula.

Esta medida extraordinaria únicamente entra en vigor cuando la Comisión Ambiental de la Megalópolis declara contingencia ambiental por altos niveles de contaminación. En caso de que eso ocurra, las restricciones adicionales se aplican a partir del día siguiente y no de forma inmediata.

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Municipios del Estado de México donde aplica

Además de toda la Ciudad de México, el programa opera en diversos municipios mexiquenses de la Zona Metropolitana del Valle de México:

-Atizapán de Zaragoza

-Coacalco

-Cuautitlán

-Cuautitlán Izcalli

-Chalco

-Chimalhuacán

-Chicoloapan

-Ecatepec

-Huixquilucan

-Ixtapaluca

-La Paz

-Naucalpan

-Nezahualcóyotl

-Nicolás Romero

-Tecámac

-Tlalnepantla

-Tultitlán

-Valle de Chalco

A esta lista se sumaron desde el 1 de julio de 2025 los municipios de:

-Toluca

-Santiago Tianguistenco

En ambos casos, las restricciones aplican de lunes a sábado para vehículos con holograma 1 y 2. Además, las multas comenzaron oficialmente el 1 de enero de 2026.

¿Cuánto cuesta la multa?

Ignorar el programa Hoy No Circula puede representar un gasto importante para los automovilistas.

Con el valor vigente de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) durante 2026, las sanciones económicas van de:

-2,346 pesos como multa mínima

-3,519 pesos como multa máxima

A esto se puede sumar el envío del vehículo al corralón, así como costos adicionales por arrastre, estancia y trámites administrativos.

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Recomendaciones antes de salir

Para evitar sanciones y pérdida de tiempo, las autoridades recomiendan tomar algunas precauciones antes de usar el automóvil:

-Consultar el calendario oficial del Hoy No Circula

-Revisar diariamente la calidad del aire

-Mantenerse atento a posibles contingencias ambientales

Además de evitar multas, respetar estas medidas ayuda a disminuir la contaminación atmosférica y mejorar la calidad del aire para millones de personas que diariamente se desplazan por el Valle de México.

Tags

Ciudad de México automóviles, movilidad Mantenimiento de autos

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