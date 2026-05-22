La Ley del Sistema de Cuidados avanza en la Ciudad de México

Debido a la omisión, familias y organizaciones interpusieron un amparo y un juez ordenó al Congreso capitalino publicar la ley antes de que concluya mayo de 2026.

Así que, si la próxima semana se aprueba la legislación, la Ciudad de México será el segundo estado del país, después de Jalisco, en contar con una normativa sobre cuidados.

La iniciativa fue presentada por la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, el 12 de octubre de 2025 y es fundamental para crear un sistema con servicios suficientes para el cuidado y atención de infancias, personas con discapacidad y adultos mayores.

También reconoce el valor económico del trabajo de cuidados, redistribuir la carga de los cuidados, que recae desproporcionadamente sobre las mujeres y erradicar la división sexual del trabajo, porque propicia desigualdades de género.

Previamente se realizaron una preconsulta y una consulta sobre la ley, a fin de incluir los aportes de distintos sectores.

“Construir un Sistema de Cuidados significa dar más oportunidades; significa dar más tiempo libre a quien hoy no lo tiene; significa que ninguna mujer renuncie a sus sueños por cuidar", declaró la diputada Cecilia Vadillo, una de las principales impulsoras de la ley.

Aunque la propuesta establece que el Estado será el ente rector de la provisión de servicios de cuidado, también considera la corresponsabilidad de las empresas.

La iniciativa de ley propone un modelo de “licencias de cuidado”, es decir, un permiso que se pueda otorgar a las empleadas en caso de una situación de urgencia por temas de cuidado.