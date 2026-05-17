Brugada llama a construir ciudades cuidadoras y con urbanismo feminista en Foro Urbano Mundial

La mandataria puso como ejemplo la experiencia en la Ciudad de México con las Unidades de Transformación y Organización para la Inclusión y la Armonía Social (Utopías), la instalación de las Casas de las 3R de los Cuidados –que incluyen comedores públicos, lavanderías comunitarias y casa de día para adultos mayores– así como los servicios de cuidados.

“Construir Centros de Cuidado Infantil, comedores comunitarios, lavanderías públicas, Casas de Día, espacios de atención para personas mayores significa poner por primera vez a las mujeres en el centro del desarrollo urbano de nuestras ciudades y metrópolis.

“En la Ciudad de México hemos impulsado el Sistema Público de Cuidados como proyecto emblemático e innovador de urbanismo feminista; construimos lo que hemos llamado la Casa de las tres R para Reconocer, Redistribuir y Reducir el trabajo de los cuidados a lo largo y ancho de la ciudad”, afirmó la jefa de Gobierno.

Además, con el objetivo de reducir la desigualdad en el acceso a la vivienda, la Ciudad de México proyecta llevar a cabo 200,000 acciones de vivienda para 2030. Parte de esas acciones incluirá la construcción de vivienda social, especialmente dirigidas a personas con ingresos de entre uno y dos salarios mínimos.

Brugada destacó que la capital mexicana está lista para recibir la décimo cuarta edición del Foro Urbano Mundial en 2028.

“En el próximo Foro Urbano Mundial las puertas de la Ciudad de México están abiertas para todas las ciudades, pueblos y comunidades del planeta. Vengan a dialogar, a construir acuerdos, a intercambiar saberes, a compartir soluciones, a confrontar ideas, a demostrar que otro futuro urbano es posible”, dijo la mandataria capitalina.