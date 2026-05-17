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CDMX

Brugada llama a construir ciudades cuidadoras y con urbanismo feminista en Foro Urbano Mundial

La jefa de Gobierno expuso en el Foro Urbano Mundial de ONU-Hábitat la experiencia en la CDMX de la construcción del Sistema Público de Cuidados.
dom 17 mayo 2026 07:57 PM
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Clara Brugada, jefa de Gobierno, participó en el Foro Urbano Mundial organizado por ONU-Hábitat para exponer la experiencia de la Ciudad de México en la construcción de un Sistema Público de Cuidados. (Foto: Clara Brugada en X)

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, hizo un llamado para crear ciudades cuidadoras durante su participación en el Foro Urbano Mundial (WUF, por sus siglas en inglés), realizado en Azerbaiyán por ONU-Hábitat.

“Convocamos a construir ciudades cuidadoras, ciudades que cuiden a las mujeres, a las infancias, a los grupos vulnerables, a quienes han sufrido históricamente olvido, exclusión y marginación; construyamos ciudades refugio donde nunca más el color de la piel, el origen o el acento sean pretextos para excluir a los más débiles”, dijo durante su participación.

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La mandataria puso como ejemplo la experiencia en la Ciudad de México con las Unidades de Transformación y Organización para la Inclusión y la Armonía Social (Utopías), la instalación de las Casas de las 3R de los Cuidados –que incluyen comedores públicos, lavanderías comunitarias y casa de día para adultos mayores– así como los servicios de cuidados.

“Construir Centros de Cuidado Infantil, comedores comunitarios, lavanderías públicas, Casas de Día, espacios de atención para personas mayores significa poner por primera vez a las mujeres en el centro del desarrollo urbano de nuestras ciudades y metrópolis.

“En la Ciudad de México hemos impulsado el Sistema Público de Cuidados como proyecto emblemático e innovador de urbanismo feminista; construimos lo que hemos llamado la Casa de las tres R para Reconocer, Redistribuir y Reducir el trabajo de los cuidados a lo largo y ancho de la ciudad”, afirmó la jefa de Gobierno.

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Además, con el objetivo de reducir la desigualdad en el acceso a la vivienda, la Ciudad de México proyecta llevar a cabo 200,000 acciones de vivienda para 2030. Parte de esas acciones incluirá la construcción de vivienda social, especialmente dirigidas a personas con ingresos de entre uno y dos salarios mínimos.

Brugada destacó que la capital mexicana está lista para recibir la décimo cuarta edición del Foro Urbano Mundial en 2028.

“En el próximo Foro Urbano Mundial las puertas de la Ciudad de México están abiertas para todas las ciudades, pueblos y comunidades del planeta. Vengan a dialogar, a construir acuerdos, a intercambiar saberes, a compartir soluciones, a confrontar ideas, a demostrar que otro futuro urbano es posible”, dijo la mandataria capitalina.

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