¿Dónde aplica el Hoy No Circula?

El programa se aplica en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) , que contempla las 16 alcaldías de la Ciudad de México y en los siguientes municipios del Estado de México:

-Atizapán de Zaragoza

-Coacalco

-Cuautitlán

-Cuautitlán Izcalli

-Chalco

-Chimalhuacán

-Chicoloapan

-Ecatepec

-Huixquilucan

-Ixtapaluca

-La Paz

-Naucalpan

-Nezahualcóyotl

-Nicolás Romero

-Tecámac

-Tlalnepantla

-Tultitlán

-Valle de Chalco

Además, la Secretaría de Medio Ambiente del Edomex ya inició su aplicación en el Valle de Toluca (ZMVT) y en Santiago Tianguistenco.

Multas por incumplir el Hoy No Circula

En la Ciudad de México, si no respetas la medida, la sanción va de 20 a 30 UMA, mientras que en el Edomex, la multa es de 20 UMA. En 2026, el valor vigente de la UMA es de 117.31 pesos, por lo que las multas quedan de la siguiente manera:

Mínima (20 UMAs): 2,346.20 pesos

Máxima (30 UMAs): 3,519.30 pesos

En la CDMX, puedes revisar si cuentas con multas desde la Secretaría de Administración y Finanzas con tu número de placa, en el siguiente enlace: https://data.finanzas.cdmx.gob.mx/sma/consulta_sedema

En el Edomex, se revisa desde el siguiente enlace: https://sseguridad.edomex.gob.mx/infracciones-transito

Antes de salir, revisa tu holograma y el número final de tu placa para cumplir con el Hoy No Circula Sabatino. Puedes revisar cuándo no puedes circular a través del calendario de la Sedema, disponible aquí: https://hoynocircula.cdmx.gob.mx/

La Secretaría mostrará los días que no podrá circular el auto en los próximos seis meses.