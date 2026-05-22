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CDMX

Hoy No Circula 23 de mayo: ¿Qué autos no pueden salir en CDMX y Edomex este sábado?

Antes de salir, revisa tu placa y el calendario del Hoy No Circula para evitar sanciones. Manejar sin que te toque te puede costar 2,346.20 pesos.
vie 22 mayo 2026 05:29 PM
Hoy No Circula Sabatino
El Hoy No Circula Sabatino restringe la circulación de vehículos los sábados para reducir la contaminación en CDMX y Edomex. (Arlette Lopez/Getty Images)

El sábado, para muchos es la oportunidad de descanso, de hacer las compras u otro día laboral. Y para los conductores, una fecha en la que se define si se puede o no usar el auto. Así que antes de salir, verifica que tu placa no entre en el Hoy No Circula de este 23 de mayo de 2026, o podría costar una multa mínima de 2,346.20 pesos.

Te compartimos qué placas tendrán restricciones de circulación entre las 5:00 a 22:00 horas.

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¿Qué autos que no circulan el 23 de mayo?

En esta ocasión, por ser el cuarto sábado de mayo, la restricción aplican de la manera siguiente:

- Vehículos con holograma 1 con terminación de placa par (0, 2, 4, 6 y 8).

-Vehículos con holograma 2, sin importar el número final de la placa.

-Placas foráneas, sin importar holograma ni terminación.

Los autos con estas características no podrán salir en la Ciudad de México y municipios aledaños del Estado de México de las 05:00 a 22:00 horas.

Autos que sí salen sin restricciones

Este fin de semana, los siguientes autos podrán salir sin limitación de circulación:

-Vehículos con holograma 1, con terminación de placas non (1, 3, 5, 7 y 9).

-Vehículos con holograma 00 y 0, que suelen ser más nuevos y con menores emisiones.

-Autos eléctricos e híbridos, exentos para incentivar tecnologías limpias.

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¿Dónde aplica el Hoy No Circula?

El programa se aplica en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) , que contempla las 16 alcaldías de la Ciudad de México y en los siguientes municipios del Estado de México:

-Atizapán de Zaragoza
-Coacalco
-Cuautitlán
-Cuautitlán Izcalli
-Chalco
-Chimalhuacán
-Chicoloapan
-Ecatepec
-Huixquilucan
-Ixtapaluca
-La Paz
-Naucalpan
-Nezahualcóyotl
-Nicolás Romero
-Tecámac
-Tlalnepantla
-Tultitlán
-Valle de Chalco

Además, la Secretaría de Medio Ambiente del Edomex ya inició su aplicación en el Valle de Toluca (ZMVT) y en Santiago Tianguistenco.

Multas por incumplir el Hoy No Circula

En la Ciudad de México, si no respetas la medida, la sanción va de 20 a 30 UMA, mientras que en el Edomex, la multa es de 20 UMA. En 2026, el valor vigente de la UMA es de 117.31 pesos, por lo que las multas quedan de la siguiente manera:

Mínima (20 UMAs): 2,346.20 pesos
Máxima (30 UMAs): 3,519.30 pesos

En la CDMX, puedes revisar si cuentas con multas desde la Secretaría de Administración y Finanzas con tu número de placa, en el siguiente enlace: https://data.finanzas.cdmx.gob.mx/sma/consulta_sedema

En el Edomex, se revisa desde el siguiente enlace: https://sseguridad.edomex.gob.mx/infracciones-transito

Antes de salir, revisa tu holograma y el número final de tu placa para cumplir con el Hoy No Circula Sabatino. Puedes revisar cuándo no puedes circular a través del calendario de la Sedema, disponible aquí: https://hoynocircula.cdmx.gob.mx/

La Secretaría mostrará los días que no podrá circular el auto en los próximos seis meses.

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¿Cómo funciona el Hoy No Circula sabatino?

Desde la aplicación del programa en 2014, la Sedema divide la circulación de los vehículos de holograma 1 por el número en que termina su placa.

  • Placa con terminación impar: descansa primer y tercer sábado.
  • Placa con terminación par: descansa segundo y cuarto sábado.

Quinto sábado del mes: descansan los vehículos con holograma 2 y los autos foráneos.

Mientras tanto, todos los vehículos de holograma 2 no circulan.

Tags

Ciudad de México automóviles, movilidad Mantenimiento de autos

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