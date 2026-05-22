Hoy No Circula 22 de mayo de 2026: qué autos no pueden salir en CDMX y Edomex este viernes

Si este viernes 22 de mayo planeas salir en automóvil en la Ciudad de México o el Estado de México, conviene revisar antes de encender el motor si tu vehículo puede circular. El programa Hoy No Circula se mantiene activo de forma normal en la Zona Metropolitana del Valle de México y no respetarlo puede derivar en multas de hasta 3,519 pesos, además de contratiempos en tus traslados.

El programa opera en su horario habitual, de 5:00 a 22:00 horas, como parte de las medidas para reducir la contaminación en la región.