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CDMX

Hoy No Circula 22 de mayo de 2026: qué autos no pueden salir en CDMX y Edomex este viernes

El objetivo de esta medida es disminuir la contaminación atmosférica, por lo que las autoridades sugieren verificar antes de salir si el vehículo cumple con las restricciones vigentes.
vie 22 mayo 2026 08:01 AM
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Incumplir el programa Hoy No Circula puede generar multas de hasta 3,519 pesos. (ChepeNicoli/Getty Images)

Si este viernes 22 de mayo planeas salir en automóvil en la Ciudad de México o el Estado de México, conviene revisar antes de encender el motor si tu vehículo puede circular. El programa Hoy No Circula se mantiene activo de forma normal en la Zona Metropolitana del Valle de México y no respetarlo puede derivar en multas de hasta 3,519 pesos, además de contratiempos en tus traslados.

El programa opera en su horario habitual, de 5:00 a 22:00 horas, como parte de las medidas para reducir la contaminación en la región.

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¿Qué autos no pueden circular este viernes?

De acuerdo con el calendario oficial del programa Hoy No Circula , deberán quedarse estacionados los vehículos que cumplan con las siguientes características:

-Engomado azul

-Terminación de placas 9 o 0

-Holograma 1 o 2

Si tu auto entra en este grupo, lo recomendable es buscar alternativas de movilidad como transporte público, bicicleta, taxi o aplicaciones de transporte.

Hoy No Circula Viernes
Restringen la circulación de vehículos con engomado azul o terminación de placa 9 o 0. (Came)

¿Qué vehículos sí pueden circular?

Podrán circular sin restricciones:

-Autos con holograma 0 o 00

-Vehículos eléctricos e híbridos

-Autos con holograma 1 o 2 que no tengan engomado azul ni terminación 9 o 0

¿Habrá Doble Hoy No Circula?

Por ahora no hay contingencia ambiental, por lo que el programa opera de manera regular este viernes.

En caso de que las autoridades activen una contingencia por mala calidad del aire, el llamado Doble Hoy No Circula entraría en vigor, pero sería hasta el sábado, no durante este viernes.

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¿Dónde aplica el programa?

El Hoy No Circula está vigente en todas las alcaldías de la Ciudad de México y en diversos municipios del Estado de México.

En territorio mexiquense aplica en los siguientes municipios:

-Atizapán de Zaragoza

-Coacalco

-Cuautitlán

-Cuautitlán Izcalli

-Chalco

-Chimalhuacán

-Chicoloapan

-Ecatepec

-Huixquilucan

-Ixtapaluca

-La Paz

-Naucalpan

-Nezahualcóyotl

-Nicolás Romero

-Tecámac

-Tlalnepantla

-Tultitlán

-Valle de Chalco

Además, el programa también opera en:

-Toluca

-Santiago Tianguistenco

En estas dos ciudades del Estado de México, el Hoy No Circula funciona de lunes a sábado para vehículos con holograma 1 y 2 desde el 1 de julio, mientras que las multas comenzaron a aplicarse a partir del 1 de enero de 2026.

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¿De cuánto es la multa?

Ignorar las restricciones puede resultar costoso. Con base en la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente en 2026, las sanciones económicas van de:

2,346 pesos (20 UMAs)

3,519 pesos (30 UMAs)

Además de la multa, las autoridades pueden inmovilizar el vehículo, lo que implica pérdida de tiempo y gastos adicionales para su liberación.

Recomendaciones antes de salir

Para evitar sanciones o contratiempos, considera:

-Consultar el calendario del Hoy No Circula

-Revisar la calidad del aire

-Planear tus traslados con anticipación

-Verificar holograma, engomado y terminación de placas

Cumplir con el programa no solo evita multas. También contribuye a reducir la contaminación en el Valle de México y a mejorar la calidad del aire en la región.

Tags

Ciudad de México automóviles, movilidad Mantenimiento de autos

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