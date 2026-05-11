Sheinbaum asegura que recorte al calendario escolar fue aprobado por los 32 secretarios de Educación

Aunque los gobernadores de Jalisco, Nuevo León y Guanajuato manifestaron su desacuerdo con los ajustes al calendario escolar para adelantar las vacaciones para los estudiantes debido a las ondas de calor y el Mundial de Futbol, la presidenta Claudia Sheinbaum aclaró este lunes que la decisión fue aprobada por todos los secretarios de educación de las 32 entidades del país y anunció que hoy 11 de mayo se tendrá la resolución final, la cual plantea que sean solo seis semanas de vacaciones.
“Lo primero, que es muy importante que se sepa, es que el calendario escolar que anunció educación Mario Delgado (Secretaría de Educación Pública federal) fue aprobado por unanimidad de todos los secretarios de educación de los 31 estados y la ciudad. Es muy importante que sepa porque ahora salieron gobernadores diciendo que no están de acuerdo y tienen derecho a decir que no están de acuerdo, pero sus secretarios de educación lo aprobaron”, sostuvo la presidenta durante la conferencia mañanera.