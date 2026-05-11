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Sheinbaum asegura que recorte al calendario escolar fue aprobado por los 32 secretarios de Educación

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que este lunes el Consejo Nacional de Autoridades Educativas aprobará el calendario escolar, pero el planteamiento es que las vacaciones sean de seis semanas.
lun 11 mayo 2026 09:26 AM
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La presidenta Claudia Sheinbaum aclaró que la decisión de modificar el calendario escolar fue aprobada por la totalidad de los secretarios de los estados. (Foto: Presidencia de México.)

Aunque los gobernadores de Jalisco, Nuevo León y Guanajuato manifestaron su desacuerdo con los ajustes al calendario escolar para adelantar las vacaciones para los estudiantes debido a las ondas de calor y el Mundial de Futbol, la presidenta Claudia Sheinbaum aclaró este lunes que la decisión fue aprobada por todos los secretarios de educación de las 32 entidades del país y anunció que hoy 11 de mayo se tendrá la resolución final, la cual plantea que sean solo seis semanas de vacaciones.

“Lo primero, que es muy importante que se sepa, es que el calendario escolar que anunció educación Mario Delgado (Secretaría de Educación Pública federal) fue aprobado por unanimidad de todos los secretarios de educación de los 31 estados y la ciudad. Es muy importante que sepa porque ahora salieron gobernadores diciendo que no están de acuerdo y tienen derecho a decir que no están de acuerdo, pero sus secretarios de educación lo aprobaron”, sostuvo la presidenta durante la conferencia mañanera.

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El pasado jueves 7 de mayo, el secretario Mario Delgado, anunció que se adelantarían las vacaciones de 10 de julio al 5 de junio luego de que el Consejo Nacional de Autoridades Educativas aprobara la propuesta por unanimidad.

"Esta modificación obedece, principalmente, a la extraordinaria ola de calor que se está viviendo en estos días y que seguirá durante el mes de junio y julio. También por la realización del Mundial en nuestro país", escribió Delgado en redes sociales.

La propuesta causó criticas entre padres de familia, organizaciones educativas e incluso inconformidad de algunos gobernadores de la oposición.

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La gobernadora de Guanajuato, Libia García Muñoz, dijo que el estado no es sede mundialista, por lo que recortar el calendario escolar afectaría la educación de los niños.

“Nuestro estado no es sede mundialista, y nuestras instalaciones educativas están listas para atender las altas temperatura, hoy la presidenta refirió que todavía es una propuesta y que no hay aún un calendario definido así que esperamos se piense en nuestras niñas y niños”, planteó en un video la mandataria.

El gobernador de Nuevo León, Samuel García, informó que prevén terminar el ciclo escolar el 19 de junio, dos semanas después de la fecha anunciada por la SEP.

“Y aprovechando que nosotros comenzamos antes el ciclo escolar, en el nuevo Nuevo León podemos concluir el 19 de junio. Y del 22 de junio al 8 de julio se habilitarán talleres y campamentos deportivos para que las niñas y niños que lo necesiten puedan acudir a las escuelas en ese periodo”, explicó.

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Hoy se toma la decisión sobre el calendario

En su mañanera de este lunes, la presidenta afirmó que el planteamiento sobre el calendario escolar es que sean solo seis semanas de vacaciones, pero la decisión será tomada este lunes por el Consejo Nacional de Autoridades Educativas.

“El plan pues es que se conserven las seis semanas de vacaciones y se va a volver a reunir este Consejo de Educación donde participan todos los secretarios, hoy a las 10:00 de la mañana ,para recoger esta visión de algunos padres y madres de familia. La idea de que sólo sean seis semanas de vacaciones como siempre ha sido y que a lo mejor algunos se adelanten y otros puedan permanecer con el calendario anterior”, detalló.

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La presidenta aclaró que el calendario que se apruebe, será vinculante para escuelas privadas, las cuales operan de acuerdo con lo establecido por la Secretaría de Educación Pública.

“Todas las escuelas particulares están guiadas por la Secretaría de Educación Pública…hay excepciones, hay que decir, por ejemplo hay estados como el caso de Aguascalientes que con la feria de Aguascalientes suspenden clases en el periodo de la feria y la reponen posteriormente. Hay estados que por las altas temperaturas deciden mover las vacaciones, es decir, se da una orientación y después los estados pueden tener algunas excepciones”, dijo.

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Claudia Sheinbaum educación conferencia mañanera

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