Sheinbaum asegura que recorte al calendario escolar fue aprobado por los 32 secretarios de Educación

El pasado jueves 7 de mayo, el secretario Mario Delgado, anunció que se adelantarían las vacaciones de 10 de julio al 5 de junio luego de que el Consejo Nacional de Autoridades Educativas aprobara la propuesta por unanimidad.

"Esta modificación obedece, principalmente, a la extraordinaria ola de calor que se está viviendo en estos días y que seguirá durante el mes de junio y julio. También por la realización del Mundial en nuestro país", escribió Delgado en redes sociales.

La propuesta causó criticas entre padres de familia, organizaciones educativas e incluso inconformidad de algunos gobernadores de la oposición.

La gobernadora de Guanajuato, Libia García Muñoz, dijo que el estado no es sede mundialista, por lo que recortar el calendario escolar afectaría la educación de los niños.

“Nuestro estado no es sede mundialista, y nuestras instalaciones educativas están listas para atender las altas temperatura, hoy la presidenta refirió que todavía es una propuesta y que no hay aún un calendario definido así que esperamos se piense en nuestras niñas y niños”, planteó en un video la mandataria.

‼️ Desde Guanajuato tengo un mensaje para ustedes en relación a la modificación del calendario escolar. pic.twitter.com/38bDrQMLfC — Libia Dennise (@LibiaDennise) May 8, 2026

El gobernador de Nuevo León, Samuel García, informó que prevén terminar el ciclo escolar el 19 de junio, dos semanas después de la fecha anunciada por la SEP.

“Y aprovechando que nosotros comenzamos antes el ciclo escolar, en el nuevo Nuevo León podemos concluir el 19 de junio. Y del 22 de junio al 8 de julio se habilitarán talleres y campamentos deportivos para que las niñas y niños que lo necesiten puedan acudir a las escuelas en ese periodo”, explicó.

