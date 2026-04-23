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CDMX

Tope a incremento de rentas y derecho al arraigo, propone reforma a la Constitución CDMX

Con la reforma, el Gobierno de la Ciudad de México deberá ampliar de manera permanente su reserva territorial para garantizar el derecho a la vivienda.
jue 23 abril 2026 08:28 PM
Gentrificación Edificio Isabel
Autoridades plantean esta reforma meses después de que se registraran manifestaciones contra la gentrificación en la CDMX. (Foto: Cuartoscuro )

El Congreso de la Ciudad de México recibió este jueves la iniciativa de reforma a la Constitución capitalina sobre rentas justas, razonables y asequibles, impulsada por la jefa de Gobierno, Clara Brugada.

Los cambios que se proponen incluye el reconocimiento al derecho al arraigo de los habitantes de la ciudad, así como el límite para el incremento del precio de renta de las viviendas y la creación de una Defensoría Inquilinaria.

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Puntos clave de la iniciativa:

- El Gobierno de la Ciudad de México tendrá la obligación de contar con una política para incrementar la oferta de vivienda social y asequible en arrendamiento, y establecer mecanismos de acceso, en especial para jovenes y grupos de atención prioritaria.

- El Gobierno de la Ciudad de México deberá ampliar de manera permanente su reserva territorial para garantizar el derecho a la vivienda.

- En los contratos de arrendamiento, el precio de la renta en la Ciudad de México no podrá incrementarse por encima del porcentaje de inflación del año anterior inmediato establecido por el INEGI.

- Se establece la creación de una institución pública encargada de la promoción y defensa de los derechos y obligaciones en las relaciones inquilinarias.

- Se reconoce el derecho de todas las personas que habitan la ciudad al arraigo vecinal y comunitario, al vínculo social, cultural, económico y territorial, y a la permanencia en donde han desarrollado sus proyectos de vida.

- El Gobierno de la Ciudad de México debe implementar una política para disminuir los efectos de la gentrificación y favorecer el arraigo de sus habitantes.

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Alrededor de 20,000 familias son expulsadas cada año de la Ciudad de México, argumenta la iniciativa enviada al Congreso capitalino por la jefa de Gobierno. El proyecto identifica como una causa principal el problema de la gentrificación.

"La gentrificación sucede cuando un proceso de renovación y reconstrucción urbana se acompaña de un flojo de personas de clase media o alta que suele desplazar a los habitantes más pobres de las áreas de intervención", de acuerdo con ONU-Hábitat.

El constante incremento del precio de las rentas de viviendas es especialmente grave ya que el 27% de la vivienda particular en la Ciudad de México es rentada, siendo la principal razón (55.3%) la falta de recursos para acceder a una vivienda propia.

La iniciativa pasa a comisiones para que legisladores y legisladoras discutan la propuesta y trabajen un dictamen que pueda ser votado en el pleno.

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Tags

Ciudad de México Clara Brugada renta de inmuebles

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